Les superbes gagnants du concours inaugural de photographie de nature

Même si ce n’est que dans sa première année, le Concours de photographie nature s’est déjà avéré être un espace où se rencontrent l’excellence de la photographie et l’amour de la planète. Photojournaliste célèbre Alain Schröder a été nommé Photographe de l’année et aura, dans le cadre de son prix, l’occasion de citer un pays où il souhaiterait que près de 400 arbres soient plantés.

Cette partie du prix est un merveilleux symbole de la philosophie qui rend le concours de photographie de nature unique. Jugé par quatre photographes experts, le concours vise à rappeler au public ce que nous avons et ce que nous ne pouvons pas supporter de perdre.

Glenn Ostle est l’autre photographe mis à l’honneur dans cette édition. Sa photo saisissante d’un lion de mer prenant la pose entouré d’un banc de poissons a remporté le prix du photographe de l’année. Depuis plus de 25 ans, Ostle et sa partenaire Pam Hadfield parcourent le monde pour partager leur passion pour la photographie sous-marine, animalière et ornithologique. L’image gagnante d’Ostle a été prise lors d’un voyage à La Paz, au Mexique, où ils ont photographié de nombreux lions de mer dans les criques de Los Islotes.

De plus, 10 gagnants de catégories différentes ont été nommés. Couvrant tout, de la macrophotographie aux images amusantes de la nature, ces catégories démontrent tous les aspects du monde naturel. Découvrez tous les gagnants, ainsi que nos finalistes préférés, ci-dessous.

Voici les gagnants du Concours de Photographie Nature 2023.

La qualité de ces finalistes montre à quel point la compétition était forte.

