Les superbes gagnants du concours de photographie d’art océanique 2023

Les gagnants du concours de photos sous-marines Ocean Art 2023 ont été annoncés avec une photo d’un singe pagayeur remportant le grand prix.

Cette année, il y avait 14 catégories couvrant tous les aspects de la photographie sous-marine ; mais c’est le gagnant de la catégorie Portrait qui a été sacré Best in Show.

La photo prise par Suliman Alatiqi d’un macaque crabier nageant autour des îles Phi Phi en Thaïlande, où le photographe a passé deux semaines à observer et à documenter l’espèce, a suffisamment impressionné les juges pour la qualifier de « meilleure image sous-marine au monde ».

“Bien que la révolution de l’IA ait rapidement modifié le paysage photographique mondial, les gagnants de cette année témoignent de la persévérance créatrice de l’humanité face à la machine”, ont déclaré les organisateurs du concours, Guide de la photographie sous-marineécrit dans un communiqué.

“Avec de nouvelles règles interdisant l’utilisation d’images génératives d’IA dans nos catégories principales, ces photos sont 100 % réelles.”

Plus de 120 000 $ de prix ont été remis. Pour plus d’informations et pour en savoir plus sur le concours de cette année, rendez-vous sur le site du concours site web.