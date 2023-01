Les superbes 71 points de Donovan Mitchell mènent les cavaliers ; Lakers et Sixers gagnent

Donovan Mitchell de Cleveland a marqué un superbe 71 points – égalant le huitième plus grand nombre jamais enregistré dans un match de la NBA – alors que les Cavaliers ont effacé un déficit de 21 points pour battre les Chicago Bulls 145-134 en prolongation lundi.

La performance de Mitchell a été le plus haut total de points en un seul match depuis que le grand Kobe Bryant des Lakers a marqué 81 contre Toronto en 2006.

Wilt Chamberlain détient le record de buts en un seul match avec 100 pour Philadelphie contre les New York Knicks le 2 mars 1962.

Mitchell n’est devenu que le septième joueur à marquer 70 points ou plus dans un match.

Il est le premier joueur des Cavs à avoir un match de saison régulière de 60 points – et il a distribué 11 passes décisives et attrapé huit rebonds pour démarrer.

“D’abord et avant tout, mes coéquipiers”, a déclaré Mitchell dans une interview sur le terrain après le match, au cours de laquelle il a été acclamé avec ravissement par les fans des Cavs.

« Je sais que j’ai marqué 70 points et tout, mais je ne serais pas là sans eux. Nous ne serions pas dans cette position sans que les gars fassent des jeux cruciaux et c’est la vérité honnête.”

Les Bulls menaient jusqu’à 21 au deuxième quart et jusqu’à 18 au troisième.

Les Cavs ont récupéré, cependant, et Mitchell a forcé les prolongations quand il a attrapé le rebond de son propre lancer franc intentionnellement manqué et a drainé un lay-up improbable avec trois secondes restantes.

“Nous avons eu droit ce soir à l’une des plus grandes performances de l’histoire de la NBA”, a déclaré l’entraîneur des Cavaliers JB Bickerstaff.

Mitchell a réussi 22 des 34 tirs du terrain, forant sept tirs à trois points alors qu’il portait une équipe de Cavs qui était sans le garde vedette Darius Garland et l’attaquant Evan Mobley.

DeMar DeRozan a marqué 44 points pour les Bulls – qui n’ont jamais traîné en régulation.

Mitchell a marqué 13 points en prolongation – y compris le recul à trois points pour ouvrir la session supplémentaire qui a mis les Cavaliers en place pour la première fois – et pour de bon.

“C’est une leçon d’humilité”, a déclaré Mitchell à propos de sa position parmi les plus grands du jeu. “Non seulement j’ai fait ça, mais je l’ai fait dans un effort où nous sommes revenus et avons gagné.”

La victoire “nécessaire” des Lakers

La performance torride de Mitchell a éclipsé certains grands matchs de certains des plus grands noms de la ligue.

La star des Lakers de Los Angeles, LeBron James, a ouvert la nouvelle année avec style, marquant 43 points dans une victoire de 121-115 contre les Charlotte Hornets.

Le centre des 76ers de Philadelphie, Joel Embiid, a inscrit 42 points et 11 rebonds lors d’une victoire de 120-111 contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, qui ont perdu l’attaquant vedette Zion Williamson à cause d’une blessure aux ischio-jambiers.

La star de Dallas, Luka Doncic, a marqué 39 points avec 12 rebonds et huit passes décisives lors de la victoire 111-106 des Mavericks sur les Rockets à Houston.

James, qui avait célébré son 38e anniversaire vendredi avec une explosion de 47 points lors de la victoire des Lakers à Atlanta, a enchaîné avec une autre nuit stellaire à Charlotte.

Ses cinq lancers francs dans les 24,4 dernières secondes ont effectivement décroché la victoire.

Avant cela, il a ravi les fans de Charlotte avec une paire de dunks alley-oop – y compris un bourrage inversé sur une passe de Dennis Schroeder.

Le quadruple champion de la NBA compte désormais 484 points de retard sur le total de 38 387 points de Kareem Abdul-Jabbar.

James porte une charge supplémentaire pour les Lakers depuis qu’Anthony Davis a été écarté d’une blessure au pied. Russell Westbrook a quitté le match avec une douleur au pied gauche au premier quart.

Thomas Bryant a marqué 18 points et retiré 15 rebonds et Austin Reaves et Schroder ont marqué 15 points chacun alors que les Lakers ont conclu un road trip de cinq matchs avec une deuxième victoire consécutive après avoir perdu les trois premiers.

“Nous en avions besoin à la fin d’un road trip”, a déclaré James, qui a été efficace 16 sur 26 sur le terrain et a capté 11 rebonds. une victoire.”

À Philadelphie, les Sixers ont vengé une défaite de 11 points contre les Pelicans à la Nouvelle-Orléans vendredi.

Les 76ers, qui ont également été boostés par 27 points de James Harden, ont poussé leur meilleure séquence de victoires à domicile en championnat à 10 matchs.

Embiid, répertorié comme douteux avant le match avec des douleurs au bas du dos, a eu une frayeur tard avec une chute sous le panier qui l’a laissé marcher prudemment vers le caucus.

Ailleurs, les Brooklyn Nets ont poussé leur séquence de victoires à 12 matchs avec une défaite de 139-103 contre les San Antonio Spurs.

Les Timberwolves du Minnesota ont mis fin à un dérapage de six matchs avec une victoire de 124-111 sur les Denver Nuggets de la Conférence Ouest.

