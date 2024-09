Les superbactéries tueront près de 40 millions de personnes au cours des 25 prochaines années, préviennent les scientifiques

Les superbactéries bactériennes sont vouées à tuer un nombre inquiétant de personnes au cours des prochaines décennies. Dans un nouveau rapport publié cette semaine, les scientifiques estiment que les infections bactériennes résistantes aux médicaments tueront directement plus de 39 millions de personnes au cours des 25 prochaines années. Ils ont également calculé que les superbactéries contribueront à près de neuf millions de décès par an d’ici 2050, à moins que des mesures significatives ne soient prises contre la résistance aux antimicrobiens (RAM).

Les scientifiques du projet Global Research on Antimicrobien Resistance (GRAM) ont mené l’étude, qui a été publié Lundi à La LancetteLe projet GRAM est une collaboration entre l’Université d’Oxford au Royaume-Uni et l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de l’Université de Washington, et a reçu un financement d’autres organisations telles que le Wellcome Trust et la Fondation Bill et Melinda Gates.

Il s’agit du deuxième rapport majeur des scientifiques du GRAM, suite à une étude de 2022 selon laquelle estimé Le nombre récent de décès directement causés par des infections résistantes aux antibiotiques (1,2 million de décès en 2019) a été estimé. Cette fois, les chercheurs ont utilisé des données pertinentes collectées dans le monde entier pour examiner l’impact passé et futur de la résistance aux antibiotiques sur notre mortalité. Au total, ils ont analysé 520 millions de dossiers individuels provenant de diverses sources, telles que des dossiers hospitaliers ou des données sur l’utilisation d’antibiotiques, pour estimer le nombre de décès dus à 11 grands types d’infections (comme la méningite), 22 germes spécifiques et 84 interactions germes-médicaments différentes sur des personnes de tous âges dans 204 pays.

De 1990 à 2021, les chercheurs ont estimé que les infections résistantes aux médicaments avaient tué directement plus d’un million de personnes par an, avec 1,06 million de décès en 1990 et 1,14 million de décès en 2021. Ces infections ont également contribué à près de cinq millions de décès par an au cours de cette période, bien que le nombre ait en fait légèrement diminué en 2021 par rapport à 2019. Le nombre total de décès en 2019 était toutefois plus élevé, ce qui suggère que cette baisse a probablement été causée par la pandémie de covid-19, qui a entraîné une diminution temporaire de nombreuses autres maladies infectieuses en raison d’une distanciation sociale accrue. Du côté positif, les décès liés aux superbactéries chez les enfants de moins de cinq ans ont fortement diminué de 50 % entre 1990 et 2021, et les chercheurs prédisent que cette tendance se poursuivra au cours des 25 prochaines années. Mais les décès en général augmenteront probablement dans un avenir proche, en particulier chez les personnes âgées et plus vulnérables.

Selon les chercheurs, entre 2025 et 2050, plus de 39 millions de personnes seront directement tuées par des infections résistantes aux médicaments, dont 1,91 million pour la seule année 2050. Les superbactéries contribueront également à près de 170 millions de décès au cours de cette période, dont 8,22 millions en 2050. Mais ce bilan ne sera pas réparti de manière égale partout. Un quart de tous les décès directs estimés (11,8 millions) se produiront en Asie du Sud uniquement, par exemple, et d’autres régions d’Asie ainsi que d’Afrique subsaharienne connaîtront également un nombre de décès plus élevé.

Les conclusions de l’équipe concordent à peu près avec d’autres estimations du potentiel mortel de la résistance aux antibiotiques. Un rapport de 2014 commandé Selon les estimations du gouvernement britannique, les infections résistantes aux médicaments pourraient tuer jusqu’à 10 millions de personnes d’ici 2050. Si l’une ou l’autre de ces estimations est correcte, il est possible que les superbactéries finissent par tuer plus de personnes que le cancer chaque année.

De nouveaux antibiotiques devraient bientôt être disponibles sur le marché, notamment des antibiotiques qui pourraient permettre de lutter contre les souches résistantes de la gonorrhée et d’autres superbactéries courantes. Certains efforts ont été couronnés de succès pour inciter les sociétés pharmaceutiques à consacrer à nouveau leurs ressources à la recherche et au développement d’antibiotiques. Mais des mesures beaucoup plus importantes sont nécessaires pour prévenir les pires scénarios de santé publique posés par ces infections, préviennent les chercheurs. Sinon, de nombreux décès et souffrances sont à prévoir.

« Bien que des progrès aient été réalisés dans la lutte contre la RAM ces dernières années, ce n’est pas suffisant et il faut faire davantage », a déclaré Timothy Jinks, responsable des interventions au sein de l’équipe des maladies infectieuses du Wellcome Trust, dans un communiqué. déclaration « Les estimations du GRAM sont un outil important dans la lutte contre la RAM, et nous espérons que les décideurs politiques mondiaux utiliseront les conclusions de l’étude pour prendre des décisions fondées sur des données probantes… La mise en œuvre de mesures audacieuses sur la RAM peut renforcer les systèmes de santé et protéger les plus vulnérables du monde contre les maladies infectieuses. »