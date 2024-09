Les superbactéries pourraient tuer 40 millions de personnes d’ici 2050, alors que des mesures sont prises pour lutter contre la résistance aux médicaments

L’ère de la résilience face aux maladies causées par les bactéries, les virus, les champignons et les parasites, qui a débuté avec la découverte de la pénicilline en 1928, est révolue. Les experts préviennent que l’apparition de superbactéries résistantes aux médicaments pourrait faire paraître insignifiante la pandémie de COVID-19 en comparaison.

Selon Sally Davies, envoyée spéciale du Royaume-Uni pour la résistance aux antimicrobiens (RAM), le nombre croissant d’infections incurables pourrait forcer les sociétés à isoler les individus pour empêcher la propagation de ces agents pathogènes mortels.

« C’est un scénario vraiment désastreux », a déclaré Davies, en expliquant que sa propre filleule est décédée il y a deux ans d’une infection que la médecine moderne ne pouvait pas traiter. « Certains aspects de la COVID-19 pourraient sembler mineurs en comparaison »,

L’AMR est déjà responsable de 5 millions de décès par an, et de nouvelles recherches publiées dans La Lancette Le 16 septembre, un rapport avertit que les superbactéries résistantes aux médicaments pourraient faire près de 40 millions de morts d’ici 2050.

Cet avertissement intervient à l’approche d’une réunion cruciale de l’Assemblée générale des Nations Unies le 26 septembre, au cours de laquelle les dirigeants mondiaux discuteront des mesures à prendre pour lutter contre la RAM.

Les principales stratégies devraient inclure la prévention des infections, la vaccination, la réduction de l’utilisation d’antibiotiques dans l’agriculture et la médecine humaine, et l’avancement de la recherche sur de nouveaux antibiotiques.

Une simple infection peut-elle devenir mortelle ?

Les experts craignent que, sans action immédiate, même des infections mineures puissent devenir mortelles. « Pourriez-vous mourir d’une simple infection dentaire ? Avec la RAM, cela pourrait devenir une réalité quotidienne », prévient Lindsey Edwards, experte en microbiologie au King’s College de Londres.

En Afrique, les décès dus à la RAM dépassent déjà ceux dus au paludisme, au VIH et à la tuberculose, selon un rapport des Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies et du Bureau interafricain des ressources animales de l’Union africaine.

« Si la RAM se propage sans contrôle, de nombreuses maladies infectieuses deviendront incurables, ce qui anéantira un siècle de progrès médical », indique le rapport.

La guerre et la propagation des infections résistantes

Les conflits, comme ceux de Gaza et d’Ukraine, constituent une menace supplémentaire. La combinaison d’une mauvaise hygiène, des métaux lourds utilisés dans la fabrication des armes et d’un accès limité aux médicaments essentiels crée un terrain propice aux infections résistantes aux médicaments.

L’Organisation mondiale de la santé prévient que ces conflits pourraient conduire à la propagation d’infections résistantes dans les régions voisines, en Europe et aux États-Unis.

Toutefois, certains craignent que des industries comme les industries pharmaceutiques et agricoles fassent pression pour affaiblir les mesures nécessaires pour lutter contre la RAM.

Un premier projet de résolution de l’ONU vu par Politique a appelé à une réduction de 30 % de l’utilisation mondiale d’antibiotiques dans la production alimentaire d’ici 2030 et à l’élimination des antimicrobiens essentiels au traitement des infections humaines dans le bétail.

Si la coopération mondiale est essentielle, atteindre des objectifs ambitieux tels que ceux relatifs au changement climatique ou au VIH peut s’avérer difficile à une époque où la collaboration multilatérale est réduite.

Une version plus récente de la résolution de l’ONU a assoupli sa position, affirmant que les pays devraient « s’efforcer de réduire de manière significative » l’utilisation d’antibiotiques dans l’industrie alimentaire d’ici 2030 et « s’engager à garantir que les antimicrobiens chez les animaux et dans l’agriculture soient utilisés de manière prudente et responsable ».

Le projet final, daté du 9 septembre et vu par Politiquen’a guère changé d’approche. Il s’est fixé comme objectif de réduire de 10 % d’ici 2030 le nombre de décès dus à la résistance bactérienne aux antimicrobiens (RAM), sur la base du chiffre de 4,95 millions de décès enregistré en 2019.

L’une des mesures de contrôle proposées est la création d’un groupe d’experts mondial indépendant sur la RAM, sur le modèle du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

Les pays commencent à s’engager à financer cette initiative, alors que les avertissements font état d’un coût potentiel de la RAM pour l’économie mondiale pouvant atteindre 100 000 milliards de dollars d’ici 2050.

Les pays à revenu faible et intermédiaire, qui sont les plus touchés par la RAM, réclament des investissements accrus dans l’eau potable, l’assainissement, la lutte contre les infections et la vaccination des enfants. Ces besoins augmentent alors que les budgets de développement des pays riches diminuent.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié le 3 septembre de nouvelles directives mondiales pour lutter contre la pollution par les antibiotiques et les déchets pharmaceutiques issus de la fabrication, un domaine pour l’instant peu réglementé. Il reste cependant à voir dans quelle mesure ces directives seront adoptées.

Dans un avertissement connexe, l’OMS a également souligné l’émergence d’une bactérie résistante aux médicaments, la Klebsiella pneumoniae (hvKp), une souche dangereuse qui a été détectée aux États-Unis et dans 15 autres pays.

Capable de provoquer des infections mortelles telles que la pneumonie, les infections urinaires, les infections sanguines et la méningite, le virus HVK représente une menace même pour les personnes dont le système immunitaire est sain. Les experts craignent que sa prévalence soit sous-estimée.

La menace de la résistance aux antimicrobiens

Imaginez un monde sans antibiotiques : une simple coupure de papier pourrait être fatale, et les opérations chirurgicales de routine, les problèmes de santé mineurs et l’accouchement présenteraient de graves risques. C’était notre réalité il y a moins de 100 ans, et nous pourrions y être à nouveau confrontés en raison de la résistance croissante aux antimicrobiens (RAM).

La résistance aux antibiotiques se produit lorsque les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques, ce qui donne naissance à des « superbactéries » qui peuvent provoquer des infections difficiles à traiter et potentiellement mortelles. Si elles ne sont pas contrôlées, ces superbactéries pourraient nous empêcher de traiter efficacement les infections et de pratiquer des interventions chirurgicales qui pourraient sauver des vies.

À l’approche de la réunion mondiale de New York, il reste à voir si ces avertissements croissants inciteront les dirigeants mondiaux à prendre des mesures plus fortes et décisives contre la menace imminente de la RAM.