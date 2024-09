Les superbactéries pourraient tuer 39 millions de personnes d’ici 2050 en raison de la résistance croissante aux médicaments | Développement mondial

Selon une nouvelle analyse mondiale, les superbactéries tueront plus de 39 millions de personnes d’ici 2050, les personnes âgées étant particulièrement exposées.

Alors que les décès liés à la résistance aux médicaments sont en baisse chez les très jeunes enfants, grâce aux améliorations de la vaccination et de l’hygiène, l’étude constate la tendance inverse chez leurs grands-parents.

D’ici le milieu du siècle, on prévoit que 1,91 million de personnes par an dans le monde mourront directement à cause de la résistance aux antimicrobiens (RAM) – dans laquelle les bactéries évoluent de telle sorte que les médicaments habituellement utilisés pour les combattre ne fonctionnent plus – contre 1,14 million en 2021. La RAM jouera un rôle dans 8,2 millions de décès par an, contre 4,71 millions auparavant.

L’étude, publié dans le Lancet a été menée par le Recherche mondiale sur la résistance aux antimicrobiens (Gram) Project est la première analyse mondiale des tendances de la RAM au fil du temps.

Les chercheurs ont utilisé des données provenant de 204 pays et territoires pour produire des estimations des décès de 1990 à 2021, ainsi que des prévisions jusqu’en 2050.

Ils ont également constaté que des millions de décès dans le monde pourraient être évités grâce à une meilleure prévention des infections et un meilleur accès aux soins de santé, ainsi qu’à la création de nouveaux antibiotiques.

L’auteur de l’étude, le Dr Mohsen Naghavi, de l’Institute of Health Metrics (IHME) de l’Université de Washington, a déclaré : « Les médicaments antimicrobiens sont l’une des pierres angulaires des soins de santé modernes, et la résistance croissante à leur égard est une source majeure de préoccupation.

« Ces résultats soulignent que la RAM constitue depuis des décennies une menace sanitaire mondiale majeure et que cette menace ne cesse de croître », a-t-il déclaré.

Les dirigeants mondiaux vont se rencontrer à New York ce mois-ci pour discuter de la résistance aux antimicrobiens, lors de l’Assemblée générale de l’ONU. Ils devraient réaffirmer une position politique déclaration sur l’intensification de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, qui, selon les militants, comprendra un objectif de réduction de 10 % des décès dus à la RAM d’ici 2030.

L’étude, qui a impliqué plus de 500 chercheurs d’institutions du monde entier, a constaté une baisse « remarquable » des décès dus à la RAM chez les enfants de moins de 5 ans – de 488 000 à 193 000 – entre 1990 et 2022. Ce nombre devrait à nouveau diminuer de moitié d’ici 2050.

Cependant, même si les décès dus à une infection chez les jeunes enfants sont moins nombreux, ils sont de plus en plus susceptibles d’être causés par des bactéries résistantes aux médicaments.

Et le nombre de décès augmente dans toutes les autres tranches d’âge, les décès dus à la RAM chez les plus de 70 ans ayant déjà augmenté de 80 % en trois décennies et devant augmenter de 146 % d’ici 2050, passant de 512 353 à 1,3 million.

Le Dr Tomislav Meštrović, professeur adjoint à l’Université du Nord en Croatie et professeur associé affilié à l’IHME, a déclaré que cette tendance reflétait le vieillissement rapide de la population, les personnes âgées étant plus vulnérables à l’infection.

« Environ les trois quarts des infections à RAM sont liées, par exemple, à des infections nosocomiales, et le vieillissement rapide de la population nécessite également davantage de soins hospitaliers », a-t-il déclaré. Les personnes âgées souffrent davantage de maladies chroniques telles que le diabète et les maladies cardiaques.

« Par exemple, vous mettez une perfusion [intravenous] « Si le virus s’infecte, il y a des bactéries dans le sang, et ces bactéries sont susceptibles d’être plus résistantes », a-t-il déclaré.

La vaccination était souvent moins efficace chez les personnes âgées car système immunitaire La santé se détériore avec l’âge, a-t-il ajouté, et les personnes âgées sont plus sujettes aux réactions aux antibiotiques.

Les décès dus à la RAM en 2021 étaient inférieurs à ceux de 2019, mais les chercheurs ont déclaré qu’il ne s’agissait probablement que d’une réduction temporaire en raison de la diminution des infections due aux mesures de contrôle du Covid-19.

L’étude prévoit que le nombre le plus élevé de décès futurs se produirait dans les pays d’Asie du Sud, comme l’Inde, le Pakistan et le Bangladesh, ainsi que dans d’autres régions d’Asie du Sud et de l’Est et d’Afrique subsaharienne.

Ces régions font partie de celles qui ont déjà connu la plus forte croissance en matière de RAM et pourraient également bénéficier de certains des plus grands avantages de l’amélioration des soins globaux contre les infections et de l’élargissement de l’accès aux antibiotiques.