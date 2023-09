Les superbactéries menacent de rendre impossible le traitement des infections dans les hôpitaux. Voici pourquoi

Cette histoire fait partie de Second Opinion de CBC Health, une analyse hebdomadaire de l’actualité de la santé et des sciences médicales envoyée par courrier électronique aux abonnés le samedi matin. Si vous n’êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en en cliquant ici .

Il y a quelques années, Glenn Barr revenait du travail lors d’un long week-end lorsqu’il s’est soudainement senti très mal.

Le résident d’Ottawa a rapidement vomi du sang dans son entrée. Une visite chez son infirmière praticienne puis au service des urgences a finalement conduit à un diagnostic de cirrhose terminale du foie, le plaçant sur la liste des greffes.

Après avoir attendu quatre ans pour se qualifier et trouver un partenaire, cette fête du Travail marquait le deuxième anniversaire de sa greffe du foie. Ses équipes médicales n’ont jamais pu déterminer la cause de ses lésions hépatiques.

Mais une autre partie de l’expérience de transplantation qui l’a pris au dépourvu était la demi-douzaine d’infections difficiles à traiter qu’il a endurées. Barr a fait face à de la fièvre, des douleurs et de la diarrhée dues aux infections, avant et après l’opération.

« J’étais incroyablement malade », se souvient Barr. « Les médecins ouvraient mes dossiers, et si c’était un nouveau médecin, vous entendriez : ‘Oh mon Dieu. Oh Glenn.' »

Barr, un entrepreneur en électricité de 67 ans, a eu besoin de nombreuses transfusions sanguines pour une hémorragie interne et d’une série de procédures pour surmonter la greffe et ses complications, notamment une infection de l’incision qui n’était pas visible sur la peau.

Les médecins ont dû découper le tissu infecté et administrer des antibiotiques par voie intraveineuse.

Barr reçoit de l’aide dans un lit d’hôpital. Après sa transplantation hépatique, les chirurgiens ont dû retirer les tissus infectés de son incision. (Soumis par Glenn Barr)

« Ils ne m’ont pas laissé sortir de l’hôpital pendant cinq semaines, jusqu’à ce qu’ils soient satisfaits de la bonne qualité des analyses de sang », a-t-il déclaré.

De plus en plus, les médecins craignent que les infections qui tuent généralement les personnes dont le système immunitaire est affaibli ne se propagent et touchent les Canadiens qui subissent une intervention chirurgicale de routine, d’autant plus que les cas d’agents pathogènes bactériens et fongiques résistants aux médicaments deviennent plus courants.

La résistance aux médicaments ou aux antimicrobiens survient lorsque des bactéries, des virus ou des champignons évoluent au fil du temps et finissent par cesser de répondre aux traitements qui les tuaient autrefois, rendant ainsi les infections plus difficiles à traiter. Également appelés superbactéries, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que ces agents pathogènes une menace mondiale urgente pour la santé publique.

Selon une étude publiée dans La Lancette revue médicale, ils ont tué au moins environ 1,27 million de personnes dans le monde rien qu’en 2019. Et aux États-Unis, les rapports des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) plus de 2,8 millions d’infections résistantes aux antimicrobiens chaque année.

Décès dus à des infections impossibles à traiter

Pour les médecins spécialistes des maladies infectieuses comme le Dr Ilan Schwartz, la préoccupation est que les personnes se rendant à l’hôpital pour des interventions chirurgicales programmées contracteront également des infections incurables ou extrêmement difficiles à contrôler.

Les superbactéries menacent une grande partie de notre médecine moderne car elles sont résistantes aux antibiotiques utilisés lors d’interventions chirurgicales ou de traitements de routine, comme les césariennes, les soins contre le cancer et les arthroplasties. Les hôpitaux regorgent de possibilités d’exposition potentielle, notamment des coupures chirurgicales ou l’utilisation de perfusions intraveineuses, de ventilateurs ou de cathéters.

Les infections peuvent prolonger le séjour à l’hôpital d’un patient pendant des semaines, voire des mois, aggravant ainsi les retards dans des systèmes déjà saturés.

Certains des médicaments que Barr prend après la greffe. (Justin Tang/Pour CBC News)

« Nous avons déjà des patients au Canada qui meurent d’une infection incurable », a déclaré Schwartz, qui travaillait auparavant à Edmonton mais a déménagé à l’Université Duke, à Durham, en Caroline du Nord, l’année dernière.

« Dans cette course aux armements contre les bactéries, nous perdons inévitablement. »

Gerry Wright, professeur de biochimie et d’études biomédicales, travaille au développement de nouveaux antibiotiques dans son laboratoire de l’Université McMaster. Pour Wright, les milliards de bactéries ont le dessus, grâce à la rapidité avec laquelle elles se reproduisent pour échanger leur ADN et évoluer pour acquérir une résistance.

Wright a déclaré que les antibiotiques lui avaient sauvé la vie lorsqu’un « ventre grondant » dû à une maladie d’origine alimentaire il y a des années en Europe est entré dans son sang et a fait des ravages. Lorsque Wright est revenu au Canada, les bactéries étaient résistantes aux antibiotiques oraux. Comme Barr, il avait besoin d’une intraveineuse pour traiter l’infection.

Bactéries avec une coquille M&M « plus dure »

Une classe de bactéries connues sous le nom de Gram négatif constitue une menace particulière, affirment les médecins et les microbiologistes.

Wright a comparé les bactéries Gram positives comme Staphylococcus aureus, à un bonbon M&M nature, avec une fine couche pour que les antibiotiques pénètrent. D’un autre côté, les bactéries à Gram négatif sont comme les M&M aux arachides, a-t-il dit, avec une coque beaucoup plus dure.

Schwartz est d’accord. « Je pense que ce sont les Gram négatifs qui vont finalement conduire à une catastrophe dans le domaine des soins de santé. »

Wright suggère également que la propagation rapide du COVID-19 devrait servir de signal d’alarme, montrant à quelle vitesse les agents pathogènes sans options de traitement peuvent se propager.

« Nous avons reçu une énorme leçon – une fessée par nature due au COVID », a déclaré Wright. « Et au lieu d’apprendre notre leçon, je suis très préoccupé par le fait que ce que nous voulons faire, c’est oublier complètement l’embarras que nous avons été pris au dépourvu. »

La bave fongique constitue une menace particulière

À l’échelle mondiale, les experts sont également particulièrement préoccupés par une espèce fongique résistante aux médicaments, Candida auris.

Identifié pour la première fois au Japon en 2009, C. auris sont répandues à l’étranger et s’implantent rapidement dans certains États américains. Le CDC estime que les cas d’infection (et de simple portage du champignon sans symptômes) ont triplé ces dernières années, passant de 476 en 2019 à 1 471 en 2021.

Une partie de la robustesse du champignon est due au fait qu’il est enveloppé dans une bave qui le protège des désinfectants. Cette substance visqueuse, appelée biofilm, rend difficile son élimination dans les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée. De plus, les champignons se transmettent facilement d’un patient à un autre. Lorsqu’elle envahit le corps, elle peut être difficile à traiter.

Une illustration médicale des organismes fongiques Candida auris. (Unité de coordination et de stratégie en matière de résistance aux antibiotiques/CDC)

Pour aller plus loin dans la métaphore du revêtement M&M de Wright, les coquilles des champignons sont encore plus épaisses que celles trouvées sur les bactéries – ressemblant davantage à une peau de pastèque.

Schwartz a aidé à documenter quand C. auris a atterri pour la première fois au Canada en 2012 — bien qu’il soit actuellement moins répandu ici qu’aux États-Unis. Il a été introduit lorsqu’un homme originaire de l’Inde a été transféré à l’hôpital au Manitoba et le liquide provenant de son otite contenait les champignons.

Au 6 septembre, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a déclaré que 48 cas de C. auris ont été signalés partout au pays depuis l’identification du premier cas. Signe de son augmentation, 31 des 48 cas ont été détectés depuis 2019.

Faites passer le message, pas le germe

Schwartz a déclaré que le Canada avait esquivé une balle en n’ayant pas de cas de champignon plus résistants. Il l’attribue à :

Il y a moins de patients gravement malades dans les maisons de retraite spécialisées qu’aux États-Unis

Dépistage minutieux des patients hospitalisés en provenance de pays connus pour être à haut risque de bactéries et de champignons résistants aux médicaments.

Bonne chance.

Les scientifiques ont plusieurs pistes de réflexion sur les raisons pour lesquelles Candida auris est apparu simultanément dans plusieurs endroits du monde, notamment le réchauffement climatique la surutilisation de médicaments comme les antibiotiques et les changements environnementaux.

Le Canada compte déjà des patients qui meurent d’infections incurables. Le Dr Ilan Schwartz, spécialiste des maladies infectieuses, craint que cette tendance ne se poursuive avec la croissance de bactéries et de champignons résistants aux médicaments. (CBC)

L’expert en champignons Shawn Lockhart est favorable à des changements dans le microbiome – la somme de toutes les bactéries, virus et champignons en nous et sur nous. – comme la raison de cette hausse.

Il montre une étude par des scientifiques aux National Institutes of Health des États-Unis, qui ont comparé des patients souffrant de maladies similaires et qui avaient C. auris à ceux qui ne l’ont pas fait. Les personnes atteintes du champignon ont présenté des changements complets microbiome de leur peau comme le passage d’un Gram positif à un Gram négatif.

« C’est un indice que ces changements dans le microbiome lui permettent d’émerger », a déclaré Lockhart, conseiller principal en laboratoire clinique à la branche des maladies mycosiques du CDC à Atlanta.

Les microbes résistants aux médicaments, comme les bactéries et les champignons, ont tendance à voyager dans les mêmes cercles, a déclaré Schwartz, notamment dans établissements de soins de santé dans le monde, où l’usage abusif et abusif des antibiotiques et des antifongiques est monnaie courante.

Il s’inquiète également de l’utilisation accrue de médicaments en dehors de la médecine, comme dans agriculture d’élevagepeut également favoriser la résistance microbienne aux médicaments humains.

Shawn Lockhart examine le champignon Exserohilum rostratum, responsable de la méningite, au laboratoire mycotique du CDC à Atlanta en 2012. Les changements dans le microbiome pourraient permettre à une autre espèce fongique, Candida auris, d’émerger davantage, dit Lockhart. (Pouya Dianat/Associated Press)

Schwartz a comparé les antibiotiques à extincteurs, dans la mesure où les deux doivent être gardés en réserve. « Nous ne voulons pas les atteindre jusqu’à ce que nous y soyons absolument obligés. »

Les sociétés pharmaceutiques n’ont pas créé beaucoup de nouveaux antibiotiques depuis des années parce qu’il y a peu d’incitations pour les encourager, a déclaré Schwartz.

De plus, commercialiser de nouveaux antibiotiques n’importe où dans le monde est un défi car ils doivent fonctionner très bien, d’un seul coup, sans nous nuire.

Les médecins spécialistes des maladies infectieuses au Canada en particulier ont les mains liées lorsqu’ils recherchent les antibiotiques les plus récents par rapport à leurs homologues américains, a noté Schwartz. La semaine dernière, le Conseil des académies canadiennes a publié un rapport, Surmonter la résistance pour encourager les sociétés pharmaceutiques à rendre disponibles des médicaments de grande valeur dans ce pays.

D’ici là, l’objectif du Canada est de garder les superbactéries hors des milieux vulnérables, comme les hôpitaux et les soins de longue durée, dans la mesure du possible.