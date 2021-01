Experts militaires appeler des ogives hypersoniques la prochaine grande chose dans la guerre intercontinentale. Ils voient les armes émergentes, qui peuvent livrer des munitions nucléaires ou conventionnelles, filer jusqu’à cinq miles par seconde tout en zigzaguant dans l’atmosphère pour déjouer les satellites d’alerte rapide et les intercepteurs. Les armes ultra-rapides, disent les experts, se prêtent à des attaques surprises. Président Trump s’est vanté à propos de ses «super-dupers», se référant même à l’arme prévue comme «hydrosonique», une marque de brosse à dents électrique. L’année dernière, son budget a demandé au Pentagone de dépenser 3,2 milliards de dollars pour la recherche sur les armes hypersoniques, en hausse de 600 millions de dollars par rapport à la demande de l’année précédente. Et lorsque le président élu Joseph R. Biden Jr. prend le commandement de l’armée nationale, il devra se demander s’il convient de soutenir le travail de défense entrepris pendant les années Trump. Désormais, des experts indépendants ont étudié les performances techniques de l’arme prévue et ont conclu que ses fonctionnalités annoncées sont plus illusoires que réelles. Leur analyse doit être publié cette semaine en science et sécurité mondiale. Dans une interview, David Wright, physicien au Massachusetts Institute of Technology et auteur de la nouvelle analyse, a qualifié la super-arme de mirage.

«Il y a beaucoup de réclamations et peu de chiffres», dit-il. «Si vous entrez les chiffres, vous constatez que les affirmations sont absurdes.» Les responsables militaires ont qualifié le document de non substantiel, affirmant qu’il était basé sur des données périmées. Mais ils ont refusé de divulguer de nouvelles découvertes. «En raison de la nature confidentielle des technologies hypersoniques, nous ne sommes pas libres de discuter publiquement des capacités actuelles», Jared Adams, a déclaré dans un e-mail le porte-parole en chef de la Defense Advanced Research Projects Agency, ou Darpa. Richard L. Garwin, physicien et conseiller de longue date du gouvernement fédéral, a qualifié l’article de «très bon et important». Il a ajouté qu’il avait fourni ses propres critiques similaires sur les ogives hypersoniques aux responsables de la défense. James M. Acton, un analyste nucléaire du Carnegie Endowment for International Peace, a qualifié le document de «travail sérieux, crédible et important».

Le Dr Wright est affilié au MIT Laboratoire de sécurité et politique nucléaires et a fait l’analyse avec Cameron L. Tracy, scientifique des matériaux à la Union des scientifiques concernés, un groupe privé basé à Cambridge, Mass., qui soutient souvent le contrôle des armements. Par définition, les véhicules hypersoniques volent à plus de cinq fois la vitesse du son – ou jusqu’à des dizaines de fois plus vite que les avions de ligne. Les ogives montent dans l’espace au sommet d’un missile à longue portée traditionnel, mais descendent ensuite rapidement dans l’atmosphère pour s’incliner, caresser et manœuvrer autrement. Ce sont essentiellement des planeurs trapus. Les surfaces supérieures incurvées de leurs corps en forme de coin leur confèrent une partie de la puissance de levage d’une aile d’avion. Le Dr Wright et le Dr Tracy ont fondé leur analyse sur la Véhicule à technologie hypersonique 2 – une ogive expérimentale développée par l’armée de l’air et Darpa. Leurs découvertes, disent-ils, s’appliquent également à d’autres prototypes américains, ainsi qu’aux appareils développés par la Chine, la Russie et d’autres pays.

Les simulations informatiques se sont appuyées sur la physique des corps en mouvement et des révélations publiques sur le Hypersonic Technology Vehicle 2 afin de modéliser ses trajectoires de vol les plus plausibles. L’équipe s’est concentrée sur les phases caractéristiques du vol hypersonique – lorsque le véhicule zoome dans l’atmosphère puis plonge pour atteindre une cible. Les deux experts affirment que leur modélisation informatique comble les lacunes publiques sur les performances globales de l’arme ainsi que sur ses interactions potentielles avec les systèmes militaires existants pour détecter et vaincre les armes lancées depuis des sites éloignés. Dans leur article, ils voient l’arme comme échouant essentiellement à déjouer les satellites d’alerte précoce et les intercepteurs. Par exemple, les générations actuelles de capteurs spatiaux, rapportent-ils, seront en mesure de suivre les rebondissements enflammés de l’arme pendant la majeure partie de son vol dans l’atmosphère.