Les super-variantes de Covid pourraient ramener le monde «à la case départ» et nous faire souffrir «à nouveau 2020», avertissent de grands scientifiques

Les super-variantes COVID pourraient ramener la pandémie à la case départ et conduire à nouveau à 2020, ont averti les scientifiques.

Des craintes planent sur le virus en constante mutation alors que le monde essaie désespérément de sortir de plus d’un an de difficultés alors qu’il se déverrouille et se vaccine.

Des proches se tiennent à côté du bûcher brûlant d’un homme décédé de Covid en Inde Crédit : Reuters

Six scientifiques, médecins et experts ont écrit un terrible avertissement dans un essai pour les Affaires étrangères intitulé « The Forever Virus » alors qu’ils avertissaient que Covid « ne disparaîtrait pas » et que l’immunité collective était « inaccessible ».

De nombreux pays n’ont pas assez de vaccins et ceux qui en ont trop refusent de se faire piquer, ont-ils prévenu.

Un déséquilibre vaccinal peut conduire à l’émergence de variantes encore plus transmissibles et résistantes du virus qui peuvent même être capables d’esquiver les tests.

« De telles supervariantes pourraient ramener le monde à la case départ. Ce pourrait être à nouveau 2020 », ont averti les scientifiques.

Ils ont ajouté : « Le virus est là pour rester. La question est : que devons-nous faire pour nous assurer que nous le sommes aussi ?

L’article a été rédigé par l’épidémiologiste Larry Brilliant, l’experte en maladies infectieuses Lisa Danzig, la conseillère en santé Karen Oppenheimer, le professeur Walter Ian Lipkin, la doctorante Agastya Mondal et le chercheur en vaccins Rick Bright.

Cela vient comme il a été averti que les pays ne seront jamais à l’abri du virus jusqu’à ce que les épidémies endémiques dans le monde soient éradiquées et que davantage de personnes soient piquées.

Jusqu’à présent, plus de 3,7 millions de personnes ont été tuées par le virus et près de 175 millions ont été infectées.

Et malgré les efforts de nombreux pays pour se sortir de la pandémie, le virus continue d’augmenter avec 2,8 millions de nouveaux cas dans le monde la semaine dernière.

L’Inde, le Brésil, l’Argentine, la Colombie et les États-Unis ont enregistré le plus grand nombre de cas au cours des sept derniers jours – et le Royaume-Uni a enregistré une augmentation de 61% du nombre total de cas au cours de la même période.

Les scientifiques ont averti que la chance était perdue de garantir que Covid était une « crise courte » et ont qualifié la réponse internationale au virus d' »étonnamment inepte » car « la politique a miné la santé publique ».

Et tandis que le développement rapide des vaccins était une victoire, le stockage des vaccins par les pays riches pourrait empêcher les pays les plus pauvres d’atteindre les niveaux de vaccination nécessaires avant 2023.

S’agissant d’une crise mondiale, une épidémie généralisée dans l’un de ces pays non vaccinés pourrait engendrer des variantes qui pourraient ensuite traverser les frontières et recommencer le cycle.

« Il devient clair que le monde ne peut pas attendre que l’immunité collective contienne la pandémie », a expliqué l’essai.

Des vaccinations mondiales lentes et un mouvement « important » d’anti-vaccins menacent de saboter les progrès qui ont été réalisés, ont-ils averti.

Et avec les épidémies endémiques engendrant des variantes, cela ne fait qu’ajouter à la course aux armements aux vaccins, car des injections de rappel doivent être développées pour garantir que le virus ne peut pas battre le jab.

L’essai appelle les États-Unis à mener le combat et à « récupérer leur réputation de leadership mondial en matière de santé publique » pour aider à favoriser la coopération pour vaincre Covid.

« REDÉMARRAGE DU SYSTÈME »

Il soutient que si les États-Unis peuvent supprimer leur propre épidémie, ils peuvent fournir un plan qui peut être utilisé pour vaincre le virus dans le monde entier.

Des méthodes de détection plus précises du virus sont nécessaires, car les responsables de la santé publique doivent agir comme des « commandants du champ de bataille » pour supprimer les épidémies.

Et l’équipe plaide pour un « redémarrage du système » pour réformer la riposte mondiale à la pandémie et créer un front uni contre le virus.

Toutes ces mesures doivent être prises car le Covid « n’est pas encore la pire pandémie de l’histoire. Mais nous ne devons pas tenter le destin », ont-ils prévenu.

Auparavant, la People’s Vaccine Alliance (PVA) – une coalition mondiale de 50 organisations – avait parlé à The Sun Online du danger critique que représentent les nouvelles souches si un soutien accru n’est pas apporté pour aider à vacciner les gens dans le monde entier.

« Cet échec nous met tous en danger », a déclaré à The Sun Online Anna Marriott, responsable des politiques de santé chez Oxfam.

De nouvelles mutations sur le coronavirus peuvent rendre plus difficile pour le système immunitaire du corps, qui a été préparé à rechercher la souche « originale », soit par la vaccination, soit par une infection antérieure, pour la reconnaître.

Les anticorps – protéines produites par le système immunitaire pour combattre le virus – peuvent être plus faibles contre les nouvelles souches.

La menace de nouvelles souches de coronavirus signifie également que des masques et une distanciation sociale pourraient être nécessaires pour les années à venir, malgré le déploiement du vaccin, et il n’est pas clair quand les contrôles aux frontières seront assouplis.

Et il est à craindre qu’une nouvelle variante s’installe, d’autres verrouillages pourraient être nécessaires pour réprimer et arrêter la propagation.

La soi-disant « Journée de la liberté » britannique le 21 juin – lorsque toutes les restrictions de Covid seront officiellement levées – est actuellement en jeu au milieu des craintes concernant les variantes et l’augmentation du nombre de cas.

Le Premier ministre Boris Johnson a été invité à poursuivre son plan, malgré le fait que le chancelier Rishi Sunak serait « disposé » à retarder le 21 juin de quatre semaines.

Malgré les pics de cas, les derniers chiffres ont montré que les admissions à l’hôpital ont en fait diminué au cours des sept derniers jours par rapport à la semaine précédente – un coup de pouce pour la feuille de route du Premier ministre.

Johnson doit révéler lundi s’il procédera comme prévu – et il est entendu qu’il pourrait retarder la prise de décision jusqu’à dimanche soir.

Le gouvernement pourrait reporter la Journée de la liberté jusqu’à la fin juillet après que les scientifiques aient présenté aux ministres du Cabinet un briefing « downbeat » sur les variantes indiennes au milieu des cas de pointe.

Les cas sont passés de moins de 2 000 en mai à environ 6 000 – mais les chiffres sont toujours à leur plus bas niveau depuis septembre dernier.

La campagne de vaccination de la Grande-Bretagne se poursuit également, car hier, des personnes âgées de 25 à 29 ans ont été informées qu’elles pouvaient recevoir le vaccin.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré mardi qu’il y avait une « décision difficile » à prendre concernant la nouvelle levée des restrictions de Covid le 21 juin.