Les super-sous-marins anglais de l’Euro 2022 Alessia Russo et Ella Toone ont montré contre l’Espagne pourquoi ils méritaient de commencer

BRIGHTON & HOVE, Angleterre – Tout au long de la campagne anglaise de l’Euro féminin de l’UEFA 2022, l’entraîneure Sarina Wiegman a été inébranlable dans son onze de départ. En regardant leurs résultats et leurs performances avant la passionnante victoire 2-1 en prolongation de mercredi en quart de finale contre l’Espagne, on pouvait voir son raisonnement pour s’en tenir à sa sélection habituelle.

Cependant, deux joueurs ont plaidé en faveur d’une plus grande implication, et ils l’ont encore prouvé mercredi avec une passe décisive et un but lorsque l’Angleterre en avait le plus besoin – Alessia Russo et Ella Toone. Les deux ont été utilisés comme super-sub par Wiegman, remplaçant généralement Ellen White et Fran Kirby entre les 45 et 65 minutes (bien que Toone ait également remplacé Georgia Stanway contre l’Irlande du Nord).

Le duo – qui sont des coéquipiers de Manchester United et qui sont les meilleurs amis depuis leur adolescence – a eu un impact impressionnant à chaque fois qu’ils sont apparus. Russo a marqué son tout premier but dans un tournoi majeur lors de la victoire historique 8-0 contre la Norvège et a marqué un doublé contre l’Irlande du Nord, dont l’une des meilleures frappes du tournoi. Toone a obtenu son premier but international contre l’Espagne pour égaliser l’Angleterre et a réussi à avoir beaucoup plus d’impact que Kirby, qui a été éliminé du match.

“Je suis heureux que nous puissions démontrer que [squad depth] parce que nous en avons parlé”, a déclaré Millie Bright à propos des performances de Russo et Toone après leur sortie du banc contre l’Espagne. “Nos remplaçants nous ont fait passer au niveau supérieur lorsqu’ils sont entrés dans le match. Je pensais qu’ils étaient incroyables.

“Dans un match si difficile mentalement et physiquement, ils vous stimulent vraiment. Je ne pense pas que vous pensiez à quel point vous êtes fatigué. Vous pensez simplement à la prochaine action, puis vous les voyez arriver et cela aide.”

Les performances de ces deux jeunes donnent à Wiegman un peu mal à la tête avant leur demi-finale contre la Suède ou la Belgique. Russo marque plus de buts que le vétéran White – qui a eu du mal à rester du côté de l’Espagne – et n’a pas marqué depuis deux matchs.

Toone a un cas plus difficile pour une place de départ, mais elle a montré qu’elle est plus que capable de se défendre. Peut-être plus important encore, le duo a une connexion en raison de ses liens avec le club, ce qui les a vus tous les deux se préparer pour des buts sur plusieurs matches. Serait-ce le partenariat phare de l’Angleterre du futur ?

“Nous n’avons jamais abandonné”, a déclaré Toone après le match contre l’Espagne. “C’était la première fois que nous prenions du retard et nous avons fait preuve de caractère et de résilience. Nous nous sommes poussés les uns les autres. Buzzing. Les fans ont également aidé.”

Les coéquipières d’Angleterre et de Manchester United, Ella Toone et Alessia Russo, sont les meilleures amies depuis leur adolescence. Lynne Cameron – La FA / La FA via Getty Images

La conversation sur la question de savoir si Russo devrait commencer devant White avait déjà eu lieu avant le tournoi. Alors que White était aux prises avec une période de sécheresse devant le but, Russo a marqué 11 fois et obtenu quatre passes décisives pour United en Super League féminine. Elle est polyvalente qu’elle joue à gauche, à droite ou au milieu et a montré dans ce tournoi en particulier qu’elle est une joueuse incroyablement physique avec un grand mouvement. Elle a été directement impliquée dans neuf buts (sept buts, deux passes décisives) en 11 matchs pour l’Angleterre, dont huit en tant que remplaçante. En comparaison, White a obtenu 11 buts et sept passes décisives dans toutes les compétitions la saison dernière, ce qui a été l’une de ses pires saisons. Son style de jeu est également différent de celui de Russo, souvent plus de buts trouvés dans la surface que de courir contre une défense et de créer une opportunité de cette façon.

Cependant, Wiegman a montré qu’elle aime la routine et changer son numéro 9 de départ à ce stade serait une énorme déviation. Cependant, Wiegman n’a pas peur des décisions difficiles : elle n’a pas inclus Steph Houghton dans cette équipe, après tout, et a fait de Leah Williamson la nouvelle capitaine.

Toone a également été impressionnante dans ses performances menant aux Euros. Lors de ses 12 matchs avant le tournoi, elle avait marqué neuf buts (dont deux tours du chapeau). Toone a également montré ses capacités dans la WSL, avec six buts et huit passes décisives pour United en 19 apparitions. Lorsque United se débattait vers la fin de la saison, c’était souvent Toone qui surgissait avec un moment de magie. Elle a montré qu’elle peut exceller en tant que n ° 10 créative, en faisant des courses rapides et en utilisant ses passes précises à son plein avantage. Sa gestion du jeu est exceptionnelle car elle est capable de choisir des espaces que les autres pourraient ne pas voir, ce qu’elle a fait avec grand succès contre l’Espagne.

“Elle a beaucoup de bords rugueux que je ne veux pas trop limer parce qu’elle a la qualité et la merveilleuse capacité de faire bouger les choses”, a déclaré l’entraîneur de United, Marc Skinner, à propos de Toone après sa 100e apparition en club.

Bien que Toone ait été impressionnante, sa rivale directe pour la place dans l’équipe est très probablement Kirby, qui a lutté contre l’Espagne mais a montré sa qualité exceptionnelle dans d’autres matchs. Elle est à égalité avec Beth Mead pour la plupart des passes décisives du tournoi et son style de jeu désintéressé classique est évident. Toone pourrait également entrer dans le milieu de terrain anglais, mais le partenariat de Stanway et Keira Walsh a bien bourdonné et il semble peu probable que Wiegman change cela à moins qu’il n’y ait une blessure à l’un ou l’autre des joueurs.

Quoi que fasse Wiegman, elle a deux excellentes options sur le banc chez ces deux joueuses, et même si l’Euro 2022 n’est pas le tournoi dans lequel elles cimentent leurs places de départ, on a l’impression que ce n’est pas trop loin.

“Chaque match, les remplaçants ont une influence. Cela montre la profondeur de nos équipes et l’empressement de chaque joueur à commencer”, a déclaré Wiegman après le match. “Mais tout le monde est aussi tout le temps sur la même page. Ils le font si bien et nous sommes tous soutenus et tout le monde connaît son rôle.

“Cela commence par la qualité des joueurs. Nous avons tellement de qualité dans notre équipe qu’il est facile de faire un remplaçant.”