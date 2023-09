Les super-navires les plus luxueux du monde affluent au très riche Monaco Yacht Show alors que le port est prêt à exploser de navires « grands »

Les superyachts les plus luxueux du monde envahissent la côte méditerranéenne à l’approche du légendaire Yacht Show de Monaco.

Une série de palais flottants éclatants sont descendus sur les côtes du pays alors que les ultra-riches se préparent à montrer leurs navires enviables.

Le petit État regorge de mégayachts étincelants Crédit : AFP

Les énormes bateaux ont envahi le port emblématique Crédit : AFP

Les bateaux « grands garçons » comme ceux-ci attirent de nombreux regards bouche bée Crédit : AFP

Surnommé l’événement le plus glamour du calendrier du yachting, le Monaco Yacht Show attire des visiteurs du monde entier.

L’événement, qui a débuté mercredi, regorge d’acheteurs potentiels, de designers et de passionnés de yachts qui profitent d’une exposition de bateaux d’exposition.

Le port de Monaco est déjà prêt à exploser avec l’arrivée d’une série de superbes navires dotés d’équipements de pointe.

Marcela Royer, consultante en superyachts, a déclaré à CNN : « En ce moment, la baie est pleine, pleine, pleine de yachts au mouillage, et ils mesurent plus de 50 mètres.

« C’est donc ici que les grands garçons sont amarrés en ce moment. »

Selon Royer, tous les grands acteurs de l’industrie n’oseraient pas manquer l’événement.

« Si vous n’êtes pas là, alors vous n’existez pas », a-t-elle déclaré.

Parmi les navires tentaculaires projetant une grande ombre sur le quai se trouve le catamaran à moteur de 43 mètres de l’Italian Sea Group, « This Is It ».

Construit par Tecnomar au chantier naval italien Perini Navi, il possède plus de 600 mètres carrés de fenêtres en verre et une immense lucarne.

Le Chypriote « self-made » Tasos Papanastasiou est l’heureux propriétaire de l’extraordinaire yacht moderne pouvant accueillir jusqu’à 12 invités.

Il dispose d’un spa à bord, d’une salle de jeux, de portes du sol au plafond, d’un intérieur fastueux et a l’intention de reproduire une villa en bord de mer,

« This Is It » doit affronter de féroces concurrents à Monaco, notamment le Baglietto T52, qui fait également ses débuts au Yacht Show.

Le superyacht élégant et sexy de 52 mètres est le premier modèle à propulsion hybride de la gamme T52 du chantier naval italien.

Avec cinq cabines invités, six salles de bains et un espace pour neuf membres d’équipage, cette approche durable du yachting connaîtra certainement un succès.

Les caractéristiques comprennent un club de plage ouvert qui s’étend sur deux étages ainsi qu’une superbe piscine à profondeur variable.

Un autre superyacht flambant neuf de 350 pieds devrait se présenter au salon, doté d’une piscine s’étendant sur deux ponts.

Le nouveau venu, « Waves », domine la mer, dispose d’une piste d’hélicoptère et de cinq étages de pur luxe.

Le salon se déroulera jusqu’au 30 septembre et devrait attirer 30 000 visiteurs dans ce petit pays.

Le salon de cette année s’est concentré sur la durabilité comme nouveau thème majeur.

Johan Pizzardini, responsable de la communication et des médias du Monaco Yacht Show, a expliqué que l’accent s’oriente réellement vers le design durable.

« Je dirais qu’il y a dix ans, lorsque nous parlions de recherche de solutions durables, nous n’en étions pas si sûrs », a-t-il admis.

« Désormais, les solutions sont plus viables et tangibles. Et les mentalités ont changé. »

Le port de Monaco est connu depuis longtemps pour abriter certains des superyachts les plus grands et les plus luxueux au monde. Crédit : Reuters

C’est la 32ème édition du International Monaco Yacht Show Crédit : AFP

Les exposants se tiennent à côté des yachts amarrés au port Hercules Crédit : AFP