Les super nageurs mènent North Okanagan dans la récolte de médailles des Jeux de la Colombie-Britannique

La paranageuse Armstrong Brea Duncan est revenue des championnats provinciaux de natation d’été à Vancouver plus tôt en juillet avec six médailles dans les six épreuves auxquelles elle a nagé. Elle a remporté quatre médailles d’argent et deux de bronze, ratant l’or.

Un voyage vers le nord a tout changé.

Duncan a remporté six autres médailles – toutes en or en couleur – dans ses six courses aux Jeux d’été de la Colombie-Britannique à Prince George.

Elle a remporté le 50 mètres nage libre, le 50/100 m dos garçons/filles, le 50/100 m brasse, le 50/100 m papillon, le 100 m libre et le 150/200 m quatre nages individuel.

La compatriote para-nageuse Senna Entner de Vernon doit également faire de la place sur son mur après ses résultats à Prince George. Sentner a remporté quatre médailles, toutes d’argent, au 100 m libre; 50/100m papillon ; 50/100 m dos crawlé ; et 50/100m brasse.

Elle a raté de peu une cinquième médaille, se classant quatrième au 50 m libre.

Duncan et Sentner ont mené la récolte de médailles du contingent de North Okanagan, qui, selon le site Web des résultats des Jeux de la Colombie-Britannique, comprenait sept médailles d’or, huit d’argent et six de bronze.

Jonas Masys de Coldstream a remporté l’or à l’aviron dans la course M1X 1 000 m avec un temps de trois minutes 36,6 secondes, plus de six secondes devant le médaillé d’argent. Il faisait partie de l’équipe d’aviron de la zone 2 de 15 personnes qui comprenait également des athlètes de Vernon et de Salmon Arm.

Sierra Munroe (14 ans) a remporté une médaille de bronze dans la course de couple féminine U17, avec un temps de 4: 26,3.

L’équipage de deux de couple masculin U17 du Vernon Rowing and Dragon Boat Club – Nolan Stiven (16) et Cole O’Connor (14) – a franchi la ligne d’arrivée de la finale A en deuxième position à 3:41,2, remportant la médaille d’argent.

Vernon U19 Crews – Women Pair Elena Masyte (17) / Molly Caldwell (17) et Men Pair Kaden O’Connor (17) / Parker Munroe (17) ont terminé quatrièmes de leurs courses.

Anna Melvin d’Armstrong a remporté la médaille d’argent sur piste au relais féminin 4 x 100 m, faisant équipe avec trois athlètes de Kelowna. Melvin a terminé neuvième au javelot féminin.

Aidan McWhinney de Coldstream a décroché la médaille d’argent avec deux coéquipiers de Prince George au relais super sprint mixte du triathlon. McWhinney, individuellement, s’est classé cinquième au triathlon garçons 16-17 ans et au triathlon F1, et sixième à l’aquathon (course, natation, course).

L’équipe masculine de volley-ball de la zone Thompson-Okanagan a remporté l’argent. La formation comprenait Cash Riemersma d’Armstrong, Carter Gislason et Micah Snobelen de Coldstream et Jason Pope de Vernon.

L’olympienne spéciale Danielle Pechet de Vernon a remporté une double médaille de bronze en athlétisme. Elle a terminé troisième du 800 m et du lancer du poids. Pechet a terminé quatrième au saut en longueur, cinquième aux courses de 100 et 400 m et sixième au 200 m.

Max Wright, de Vernon, a décroché le bronze dans l’aquathon de triathlon garçons 16-17 ans. Il a fait équipe avec des concurrents de Prince George et de Prince Rupert pour se classer 10e au relais mixte super sprint, s’est classé sixième au sprint garçons 16-17 ans et au triathlon F1 et a terminé 10e au duathlon.

L’équipe féminine de basket-ball à cinq contre cinq de la zone 2 a remporté le bronze. La formation comprend l’entraîneur-chef Warren Cullum et les joueurs Chloe Collins, Addison Janke et Aleeya Ouch, tous de Vernon.

L’équipe de football des garçons de la zone s’est classée troisième. Liam Mallow de Vernon était sur la liste.

Les joueurs de softball de Vernon KC Miller et Nolan Wilson ont aidé la zone des Kootenays à remporter la médaille de bronze.

Les résultats des autres jeux par ville incluent:

ARMSTRONG

Kohen Pounder, Waylen Stowards, garçons de crosse en enclos, quatrièmes;

Alexis Luttmerding, Allyson McAvoy, softball féminin, quatrième ;

Ila Isaac, saut en hauteur filles, sixième;

LE COURANT FROID

Mya Koleba, rugby féminin, cinquième ;

Addison Bishop, volleyball féminin, cinquième;

Molly Caldwell, Elena Masyte, aviron filles, U19 W2 2 000 m, quatrième ;

ENDERBY

Jace Wasyliw, crosse en enclos garçons, quatrième;

Avadawn Hawrys, Georgia Rands, softball féminin, quatrième ;

MOUILLE

Devan Lansdowne, javelot filles, 10e ;

LUMBY

Micah Davyduke, baseball masculin, cinquième ;

VERNON

Ashley Yuson, basketball féminin 3 contre 3 (coéquipières de Salmon Arm, Kelowna et Kamloops), cinquième;

Charlotte Routley, Sadie Scott, basketball féminin 3 contre 3 (coéquipières de Blind Bay, Salmon Arm, Kelowna), septièmes;

Analiese Verburgh, filles de natation artistique, AG 16-17 figures, septième ;

Jordan Harrington, Kaleb Murray, Dariusz Szwed, Wylder Wigeland, Reid Williamson, garçons de baseball, cinquième ;

Cole Gartner, Aiden Wattie, crosse en enclos garçons, quatrième;

Parker Munroe, Kaden O’Connor, aviron, garçons U19 M2 2 000 m, quatrième ;

Julia Russell, filles nageant, 25e, 200 m quatre nages individuel ;

Mollie English, Kianna Gardner, Devyn Hildebrand, Kaydence Kitzul, Lacey Saville et l’entraîneur-chef Troy Lorenson, volleyball féminin, cinquième.

