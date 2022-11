Les super cadeaux Lego pour les fêtes sont jusqu’à 65 % de réduction

À moins d’un mois de Noël, de nombreux acheteurs des Fêtes commencent à trouver de superbes cadeaux à offrir à leurs proches cette saison. Si vous avez un jeune dans votre vie, restent extrêmement populaires, et en ce moment sur Amazon, vous pouvez économiser jusqu’à 65 % sur certains modèles.

Si vous magasinez pour la prochaine grande pop star, pensez à investir dans Lego trousse. Les enfants peuvent diriger et jouer dans leurs propres vidéos musicales via l’application Lego Vidiyo. Les BeatBits inclus peuvent débloquer des effets spéciaux et le modèle servira de scène pour les trois mini-figurines incluses. C’est plus de la moitié en ce moment, ce qui ramène le prix de 50 $ à seulement 24 $. Et pour les cadeaux de moins de 10 $, pensez au kit de construction, qui est à 68% de réduction, ce qui porte le prix à seulement 6 $ ou le kit pour 7 $ ou le fixé pour 8 $. Ce sont tous d’excellents choix pour les artistes en herbe âgés de 7 ans et plus.

Et si vous préférez un ensemble Lego plus traditionnel, ne vous inquiétez pas, il existe de nombreuses options. Pour les plus jeunes, de 2 à 5 ans, le L’ensemble comprend une construction semblable à une forêt avec un cerf, un renard, un lapin, des écureuils et d’autres créatures des bois. Il est en baisse de 31 %, ce qui porte le prix à 48 $. Les enfants plus âgés peuvent profiter des 1 949 pièces plus aventureuses Positionner. Il est tombé à 139 $ en ce moment (économisez 30 $) ou le kit qui construit un parc à thème assez cool pour 51 $.

Il y a même un construction disponible pour seulement 12 $ qui fait un petit plaisir de vacances amusant. Soyez sûr et achetez le de cadeaux Lego disponibles sur Amazon.