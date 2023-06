Les super arbres capturant le carbone et la percée de DeepMind en matière de tri

La startup biotechnologique Living Carbon essaie de concevoir des arbres qui poussent plus vite et captent plus de carbone que leurs pairs naturels, ainsi que des arbres qui résistent à la pourriture, gardant ce carbone hors de l’atmosphère.

En février, la startup a planté la première forêt aux États-Unis contenant des arbres génétiquement modifiés. Mais il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas. Comment ces arbres affecteront-ils le reste de la forêt ? Jusqu’où leurs gènes se propageront-ils ? Et dans quelle mesure réussissent-ils vraiment à extraire plus de carbone de l’atmosphère ? Lire l’histoire complète.

—Boyce Upholt

L’IA de jeu de Google DeepMind vient de trouver un autre moyen d’accélérer le code

Les nouvelles: Un an après que DeepMind a utilisé une version de son jeu AI AlphaZero pour trouver de nouvelles façons d’accélérer le calcul d’un élément mathématique crucial, le laboratoire de recherche sur l’IA a de nouveau réussi le même tour, deux fois.

À l’aide d’une nouvelle version d’AlphaZero appelée AlphaDev, il a découvert comment trier les éléments d’une liste jusqu’à 70 % plus rapidement que la meilleure méthode existante, et a également trouvé un moyen d’accélérer de 30 % un algorithme de clé utilisé en cryptographie.

Pourquoi est-ce important: Ces algorithmes sont parmi les blocs de construction les plus courants dans les logiciels. De petites accélérations peuvent faire une énorme différence, en réduisant les coûts et en économisant de l’énergie. Lire l’histoire complète.

—Will Douglas Heaven