Les Suns surmontent un jeu désordonné pour remporter la victoire en prolongation lors des débuts de Bradley Beal

Ils comptent tous de la même manière, dit-on.

Les Phoenix Suns ont réussi d’une manière ou d’une autre à décrocher une victoire en prolongation de 116-115 contre les Chicago Bulls mercredi, grâce à une performance bâclée et décousue.

Phoenix a commis 22 revirements, dont la majorité étaient des fautes directes, pour 30 points des Bulls et a également connu quelques sécheresses importantes. Les Suns ont eu plusieurs occasions en seconde période de mettre Chicago à l’écart, mais n’ont pas marqué de panier au cours des 4:45 restantes du temps réglementaire.

Le suivant est venu via un Keita Bates-Diop 3 près de quatre minutes après le début de la période de prolongation de cinq minutes pour mettre Phoenix à un. Il a ensuite joué une défense exceptionnelle lors d’isolements consécutifs pour DeMar DeRozan pour donner encore une chance aux Suns, et la finition difficile de Jusuf Nurkic à sept secondes de la fin a scellé la victoire.

Nurkic redonne l’avantage à PHX ‼️ Il reste des secondes en OT 👀 Soleils-Taureaux | En direct sur l’application NBA

📲 : https://t.co/QPNRiLoJ3U pic.twitter.com/4j3iyvSvz6 -NBA (@NBA) 9 novembre 2023

Les Bulls envoyaient des équipes doubles dures à Kevin Durant à chaque occasion et plaçaient le garde All-Defense Alex Caruso sur lui pour se mettre sous la poignée de Durant et limiter ses opportunités dès le rebond. Les rotations de balle étaient pour la plupart soit médiocres, soit se terminaient par un 3 ouvert manqué.

Bradley Beal a fait ses débuts avec les Suns mais était limité en quelques minutes, le laissant sur des quarts de travail sans course prolongée et ne donnant pas à Phoenix beaucoup de créateur offensif secondaire étant donné les difficultés d’Eric Gordon (1 pour 9) et l’absence de Devin Booker (souche au mollet droit). .

C’est là que Grayson Allen a réalisé de nombreux gros tirs, établissant un nouveau record en carrière avec huit 3 pour un record d’équipe de 26 points, plus neuf rebonds et quatre passes décisives.

Nurkic, comme Allen, a également réalisé son meilleur match en tant que Sun. Il terminait bien autour du bord après avoir traversé une ornière assez tôt dans la saison et était essentiellement la plaque tournante de l’offensive une fois que Durant avait doublé le ballon. Nurkic a terminé avec 20 points, 16 rebonds et huit passes décisives, faisant de lui le premier joueur de Phoenix à terminer avec au moins cela dans un match depuis Charles Barkley en 1996. par Stathead.

Et Bates-Diop a été le troisième nouveau venu à réaliser sa meilleure performance de la saison dans celle-ci. Son score de sept points, cinq rebonds, trois passes décisives et trois blocs ne dit pas à quel point il a eu un impact. Il a recommencé pour le troisième match consécutif.

Durant a ajouté 25 points, six rebonds, neuf passes décisives, deux interceptions, un bloc et six revirements.

Phoenix a marqué 25 points dans les 6h30 d’ouverture du match avant de terminer les dernières 17h30 de la première mi-temps avec seulement 32 points de plus. La défense de Chicago n’était pas en forme pour commencer le match avant de devenir très active et physique, ce que les Suns n’ont pas pu faire d’ajustement en milieu de match pour le reste du match.

Beal a été un joueur important au début qui a permis à Phoenix de gagner 18 points en moins de six minutes. Il a nourri Nurkic pour deux passes décisives et a également réussi deux 3 grands ouverts grâce à une attention défensive supplémentaire sur un rouleau de Nurkic et une aide excessive vers Durant.

Beal a été sensiblement dépensé tout au long du match, ce qui peut probablement être attribué à la façon dont les blessures au dos peuvent spécifiquement retarder les joueurs lors de la montée en puissance, étant donné que le processus pour Beal n’a même pas duré une semaine complète malgré son absence de près d’un mois. Il s’est présenté pendant les trois dernières minutes du règlement mais n’a pas joué en prolongation. Beal a marqué 3 sur 12 sur le terrain pour huit points avec quatre rebonds et quatre passes décisives en 24 minutes.

Même si les Bulls ont eu leurs propres moments de jeu désordonné, ce fut une très bonne performance de leur part une fois le match arrivé à mi-chemin du premier quart-temps. Caruso était partout avec 19 points, DeRozan en a contribué 22 et Nikola Vucevic a ouvert la voie avec 26.

