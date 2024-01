Les Suns reviennent en force pour étourdir les Kings et remporter la saison

PHOENIX — Il a fallu une longue attente pour que les Phoenix Suns montrent des signes de vie et mettent en place un effort suggérant qu’il reste encore un peu d’espoir pour les aspirations au titre.

Les cinq dernières minutes d’un superbe 119-117 contre les Sacramento Kings en ont été notre premier aperçu cette saison.

“Je n’en ai aucune idée”, a déclaré l’attaquant des Suns Kevin Durant lorsqu’on lui a demandé comment Phoenix avait gagné le match. “Je sais généralement comment se déroule le jeu, mais j’avais l’impression que c’était flou.”

Vous pouvez voir pourquoi.

Les Suns étaient en baisse de 22 avec 8 :10 à jouer et ont battu les Kings. Le plus grand retour au quatrième trimestre de la NBA depuis la bulle. Les équipes confrontées à des déficits de 22 ou plus en quatrième étaient de 0 à 1 244 depuis le 23 août 2020. –Tim Reynolds (@ByTimReynolds) 17 janvier 2024

Phoenix (22-18) a clôturé le match sur une séquence de 23-4 dans les cinq minutes restantes, une heure au compteur où des centaines de fans sont sortis (et un journaliste sélectionné est descendu pour se préparer pour l’après-match). Une unité de petites balles avec Jusuf Nurkic absent et Eric Gordon à l’intérieur a réussi à créer un élan lors des arrêts et des revirements des Kings pour se mettre en mouvement avec un espacement absurde et des changements défensifs complets qui les ont déconcertés.

En baisse de 12 avec un peu plus de quatre minutes à jouer, Kevin Durant a réussi un tir à 3 points sur un chiffre d’affaires de De’Aaron Fox et un lay-up bloqué de Malik Monk par Grayson Allen, le héros du match, a généré un dunk de transition pour Bradley Beal.

Durant a ensuite bloqué un Fox 3, menant à son propre triple de transition. Un tir tactile de Domantas Sabonis et un turnover de Beal ont indiqué qu’il s’agissait d’un bon dernier effort qui a manqué de temps avant qu’un turnover de Monk n’ait donné à Gordon un 3 pour porter le score à 115-112 à 1:27 de la fin.

Tout cela se passait en temps réel. Les Kings ont demandé un temps mort avec 4:39 à jouer, puis il n’y a pas eu de pause légitime dans l’action jusqu’aux lancers francs quatre minutes plus tard. Durant a confirmé que cela fonctionnait à l’avantage des Suns.

«Surtout quand tu as un élan comme celui-là. … Nous les avons en quelque sorte bombardés là-bas en quatrième pendant ces minutes », a déclaré Durant, soulignant à plusieurs reprises à quel point la pression qu’ils ont exercée sur les Kings était une clé énorme.

Sacramento (23-17), complètement dans le brouillard et incapable de courir dans les moments critiques, a tout ralenti pour tuer le temps et n’a pas pu frapper de tirs. Fox a été le meilleur joueur d’embrayage de la NBA l’année dernière, mais a raté un 3, celui que les Suns ont transformé en un corner 3 grand ouvert pour Gordon huit secondes plus tard pour égaliser.

Fox a raté un autre tir, celui-ci était long de deux, et Durant a été victime d’une faute de Sabonis au rebond alors que les Suns étaient dans le bonus. Durant a effectué les deux lancers francs pour donner improbablement une avance de deux à Phoenix, et après que Fox ait réussi son tir du gaucher sur une bosse à l’épaule pour égaliser à 19 secondes de la fin, Durant a récupéré le ballon alors que le chronomètre touchait à sa fin et a été victime d’une faute de Fox. avec moins de deux secondes à jouer.

Durant a réussi les deux lancers francs, Monk a raté le vainqueur potentiel sur la touche hors des limites et moins de 10 minutes en temps réel plus tard, Phoenix était passé de l’une de ses pires défaites de la saison à sa meilleure victoire de l’année.

Allen a atteint un record de franchise de neuf 3 pour la deuxième fois en moins d’un mois, marquant un sommet d’équipe de 29 points. Phoenix a tenté en vain de réduire l’avance des Kings à plusieurs reprises au troisième quart, sans jamais le ramener à un chiffre, mais en s’y gardant. C’était en grande partie grâce à Allen lors d’une nuit où aucun des Big 3 n’avait réussi. Durant a remercié le groupe à la fin du troisième quart-temps pour avoir trouvé une sorte d’étincelle qu’il sentait un peu reportée.

L’échange Deandre Ayton est désormais l’échange Grayson Allen jusqu’à nouvel ordre. Allen a été exceptionnel cette saison en tant que troisième meilleur joueur de Phoenix et a fourni suffisamment pour que les Suns restent à flot pendant que tout le monde était en bonne santé.

Vogel a déclaré qu’Allen avait dépassé les attentes de « de nombreuses manières ».

“C’est un tireur encore meilleur que prévu, il est meilleur pour mettre le ballon au sol et réaliser des jeux et il est probablement meilleur défensivement pour garder les meilleurs matchs”, a-t-il déclaré. « Et ces trois choses ont été d’une valeur inestimable pour nous. »

À l’approche de la date limite des échanges, Allen est de loin le meilleur atout commercial de Phoenix pour améliorer la liste. Mais les Suns, en aucun cas, ne peuvent se permettre de s’en occuper. Et dire qu’avec les places sur la liste que Phoenix pourrait aborder souligne à quel point Allen a été bon. Maintenant, la conversation se tourne vers la question de savoir si les Suns peuvent se permettre de garder l’agent libre imminent.

Qu’il s’agisse d’un tournant dans la saison ou d’un feu de paille, Phoenix se débarrassant brièvement du singe du quatrième quart est le plus gros point à retenir. Les Suns ont statistiquement été de loin la pire équipe de la NBA au cours de la période finale, la partie la plus difficile à comprendre dans leurs luttes pour ressembler à un prétendant compte tenu de toute l’expérience de la liste.

Le retour n’efface pas complètement les trois quarts inquiétants qui étaient à peu près les mêmes.

Sacramento veut toujours courir, mais il est arrivé à Phoenix avec un niveau d’intention supplémentaire, sachant qu’il avait une équipe défensive incohérente chargée de scores sur laquelle elle pouvait se jeter.

Moins de huit minutes plus tard, les Kings étaient 11 sur 19 sur le terrain et plus de la moitié des tentatives étaient soit ouvertes, soit grandes ouvertes. La plupart étaient au bord ou à partir de 3, y compris quelques Suns, ce qui ne peut tout simplement pas arriver. Vogel a pris deux temps morts au cours de cette séquence, s’appuyant davantage sur cela pour le deuxième match consécutif au lieu d’en prendre un lorsqu’une course se développe vraiment et de laisser ses gars jouer jusqu’au bout. Le type de temps morts « rassemblez-vous » où vous savez comment se déroule ce groupe.

Les Kings ont terminé le premier quart avec 15 passes décisives sur 17 paniers réussis, se préparant à plus de 50. Ils ont accumulé 39 points pour mener d’une douzaine. Alors que le ballon continuait d’entrer en direction de Sacramento, la frustration visible des fans était perceptible, secouant la tête à l’indication que mardi allait être une autre de ces nuits où tout ne se passe pas bien pour cette équipe hyper talentueuse.

Phoenix est très bon cette saison lorsque cinq de ses six meilleurs joueurs sont sur le terrain, alors quand ces minutes se sont déroulées au sud, vous saviez que les Suns étaient en grande difficulté. Comme prévu, les Kings ont augmenté leur avance à 18 quelques minutes après le début du deuxième quart.

Allen a renversé son sixième 3 de la première mi-temps pour le réduire à 11 à cinq minutes de la fin avant que Sacramento ne retrouve son avantage à 17 à la mi-temps.

Phoenix a obtenu trois arrêts consécutifs pour commencer la seconde mi-temps avant que Sacramento ne marque lors de ses cinq déplacements suivants, et quatre des cinq paniers étaient à 3 points. Cela est encore une fois arrivé avec les partants. Phoenix a cédé 25 points sur 20 revirements.

Les Kings ont atteint 30 passes décisives à la fin du troisième quart et ont terminé avec 34. Phoenix n’a pas laissé ce match s’emballer au cours de cette période et a organisé quelques poussées différentes pour tenter de revenir. Sacramento, cependant, a continué à réagir et n’a laissé la différence de score descendre que 10 au troisième quart avant le retour.

Durant a marqué 15 de ses 27 points au quatrième quart. Sa défense tardive contre Sabonis a été importante. Vogel a qualifié cela de quatrième match « exceptionnel » consécutif que Durant a disputé défensivement, notamment avec les différentes affectations.

“Défensivement, il a joué un rôle important dans cette victoire ce soir”, a déclaré Vogel.

La défense individuelle de Durant a été incohérente cette année, particulièrement en transition. Cela dit, c’est un très, très bon défenseur et il l’a montré beaucoup plus ces derniers temps. Il a également réalisé sept revirements et s’attendait à une mauvaise performance avant le quatrième quart-temps. Ce fut un gros élan sur la fin notamment pour lui.

L’une des déconnexions les plus étranges pour les Suns est qu’ils devraient clairement jouer avec plus de rythme et savoir que c’est un problème tout en évitant un tempo élevé au cours de ces quatrièmes quarts-temps. L’espoir pour eux est qu’ils aient trouvé leur percée sur cette question mardi.

“Nous voyons ce qui se passe lorsque nous jouons encore avec le rythme et c’est juste quelque chose que nous n’avons pas fait en quatrième”, a déclaré le gardien des Suns Devin Booker. « Nous ralentissons et supprimons nos options de transition. … Vous avez vu combien de 3 grands ouverts nous avons obtenus simplement en nous arrêtant et en sortant, en lançant le ballon devant et en nous espaçant.

“J’aime la rapidité avec laquelle nous avons joué avec ce groupe, j’aime le fait que nous ayons gagné beaucoup plus de 3”, a déclaré Allen.

Phoenix en a tenté 37 et en a réalisé 17 pour un taux de conversation de 45,9 %, grandement aidé par Allen.

Booker était à 5 sur 14 sur le terrain, mais a atteint 11 passes décisives sur seulement deux revirements, dont neuf dix sous en seconde période.

Il a reconnu qu’il s’agissait de la victoire de la saison tout en notant que le prochain match est important et que les Suns sont conscients de ces compétitions contre des équipes proches au classement.

Les Suns seront présents mercredi car c’est leur dernière journée avant de se lancer dans la course la plus folle du calendrier de la saison régulière. Ils s’envoleront pour la Nouvelle-Orléans jeudi pour affronter les Pélicans vendredi avant de rentrer chez eux pour jouer deux matchs consécutifs dimanche et lundi. À partir de là, c’est un road trip de sept matchs commençant par un voyage à Dallas juste après les trois matchs en quatre jours. Cela emmènera les Suns à Indiana, Orlando, Miami, Brooklyn, Atlanta et Washington.

Les 14 jours passés à voyager ou à s’éloigner de Phoenix constituent une période de temps qu’Allen, lors de sa sixième saison NBA, a déclaré être la plus longue de sa carrière jusqu’à présent. Ce n’est pas un défi qui inclut les équipes d’élite de la ligue, mais une poignée d’équipes solides avec quelques matchs supérieurs à 0,500. C’est une séquence de 10 matchs sur laquelle il est facile de passer 2-8 ou 3-7 si les Suns ne parviennent pas à trouver un flux. Il existe également une excellente occasion d’utiliser ce temps pour lancer les choses avant les deux derniers mois, et comment mardi semble-t-il servir de rampe de lancement potentielle pour y parvenir ?

Mais mardi sera-t-il finalement la victoire qui a fait basculer la saison ?

C’est à l’avenir que nous en discuterons dans deux semaines et non pas au présent. Ces gars-là en avaient vraiment besoin, de multiples façons.

“C’est toujours fou que nous ayons fini ce match comme nous l’avons fait”, a déclaré Durant. “Nous avons été la pire équipe du quatrième quart-temps, c’était comme dans l’histoire…