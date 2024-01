Les Suns reviennent en force de 22 au 4e quart-temps pour battre les Kings

PHOENIX – Kevin Durant a réussi deux lancers francs à 1,8 seconde de la fin et les Phoenix Suns ont effectué un retour furieux pour battre les Sacramento Kings 119-117 mardi soir.

Grayson Allen a égalé un record de franchise avec neuf paniers à 3 points et a marqué 29 points pour les Suns, qui traînaient 113-96 avant de clôturer le match avec une séquence de 23-4. Durant a terminé avec 27 points, puis a tenté d’expliquer comment les Suns se sont ralliés.

“Je n’en ai aucune idée”, a déclaré Durant. “Je sais généralement comment le jeu se déroule, mais j’avais l’impression que c’était flou. Tout s’est passé si vite. Je suppose que nous étions tous dans une zone et enfermés.

“C’est une équipe qui aime jouer une attaque fluide, donc quand vous pouvez perturber, ils se transforment en une équipe différente. Nous avons mis un peu plus de pression sur (Domantas) Sabonis. Nous avons changé tellement d’écrans et les avons fait jouer 1 -le 1.”

Les Suns ne sont que la deuxième équipe au cours des 25 dernières saisons à combler un déficit de 20 points ou plus dans les 8 dernières minutes du quatrième quart-temps, rejoignant les Kings contre les Timberwolves du Minnesota en 2020, selon les recherches d’ESPN Stats & Information.

Devin Booker a récolté 16 points et 11 passes décisives, Bradley Beal a marqué 13 points et Jusuf Nurkic 10 points et 15 rebonds pour Phoenix.

Les Kings menaient par 22 points avec 8 :22 à jouer, mais Durant a déclenché un retour avec une paire de 3 points au quatrième quart. Eric Gordon a ensuite marqué 3 points consécutifs pour égaliser à 115. Il a marqué 13 points en sortie de banc.

“Nous y sommes restés. Nous sommes restés dans le combat mentalement”, a déclaré l’entraîneur des Suns Frank Vogel. “Il y a eu beaucoup de moments où nos gars étaient en difficulté et frustrés, et nous nous faisions botter les fesses.

“Nous avons pu constater par nous-mêmes que dans la NBA moderne, les équipes ne sont jamais hors jeu. Nous avons examiné la petite composition. Nous avions cinq tirs à 3 points. Nous avons finalement fait entrer Eric et il a réussi de gros 3. Tous ces tirs à 3 points. les gars ont vraiment intensifié leurs efforts.”

Les lancers francs de Durant à 30 secondes de la fin ont donné aux Suns une avance de 117-115, leur première depuis 3-2. De’Aaron Fox, qui a mené tous les buteurs avec 33 points, a égalisé avec un sauteur à 19 secondes de la fin. Mais il a ensuite commis une faute sur Durant, qui tentait un sauteur en longueur. Après ses lancers francs, un tir de dernière seconde des Kings a été long.

Sabonis a enregistré son 11e triple-double de la saison avec 21 points, 12 rebonds et 11 passes décisives. Il s’agissait de son 23e match consécutif avec des doubles chiffres dans au moins deux des colonnes et de son 36e double-double de la saison, un sommet en championnat.

“C’est une façon difficile de perdre. Donnez-leur du crédit”, a déclaré l’entraîneur des Kings, Mike Brown. “Nous avons joué 42 bonnes minutes. Les six dernières minutes, nous avons effectué des tirs difficiles au bord. Nous ne pouvions pas marquer au bord au lieu de continuer à déplacer le ballon et à déplacer les corps, tout était vraiment stagnant, nous avons tourné le balle terminée.

“Nous n’avions pas de rythme sur le demi-terrain, nous tenions beaucoup le ballon. Nous devons le comprendre. J’espère que c’est quelque chose dont nous pourrons tirer des leçons.”

Keegan Murray a marqué 18 points, Sasha Vezenkov en a eu 14 et Malik Monk a terminé avec 13 points et huit passes décisives pour Sacramento, qui en a perdu trois de suite.

