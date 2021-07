Les Suns prennent les devants 2-0 sur les Bucks en finale de la NBA avec la victoire du match 2

PHOENIX – Une possession des Phoenix Suns en fin de première mi-temps comprenait 12 passes. Les cinq joueurs ont touché le ballon au moins une fois, obligeant les Milwaukee Bucks à se démener en défense.

Les Bucks ont en fait joué une défense solide, fermant pour arrêter les tentatives de 3 points et dévier une passe. Mais à la fin, ce mouvement de balle s’est terminé avec un Deandre Ayton et -1 et une avance de 11 points pour les Suns avant la mi-temps.

Et cela résumait le match 2 de la finale de la NBA.

Phoenix a battu Milwaukee 118-108 jeudi, prenant une avance de 2-0 dans la série.

Les Suns avaient des réponses à chaque tournant.

Avec les Bucks réduisant un déficit à deux chiffres à cinq au quatrième trimestre, le lay-up d’Ayton et le 3 de Devin Booker ont ramené la marge à 10. Après deux rebonds offensifs, Chris Paul a fait un 3, poussant l’avance de Phoenix à 106-97 juste après le Les Bucks ont eu la chance d’en faire un match à trois points.

Booker a récolté 31 points, six passes décisives et cinq rebonds et Paul a récolté 23 points et huit passes décisives alors que les gardes des Suns ont de nouveau dominé la zone arrière des Bucks.

Le match 3 est dimanche à Milwaukee (20h, ABC).

Voici quatre points clés du jeu 2 :

3-ball pour les Suns

Phoenix a tiré 8 sur 14 sur 3 points au premier quart, marquant 24 de ses 26 points en profondeur. Booker, Mikal Bridges et Jae Crowder en avaient chacun deux, et Cam Johnson et Torrey Craig en avaient chacun un.

Les Suns ont raté leurs quatre premières tentatives de 3 points au deuxième quart, mais ont réussi 11 3 à la mi-temps, 16 à la fin du troisième quart et 20 à la fin du match. Ils ont dominé les Bucks 60-27 en profondeur. Les Bucks ont limité le centre Ayton dans la peinture, mais le compromis a permis trop de 3.

Bridges (27 points) et Crowder (11 points) ont chacun fait trois 3, et Johnson et Craig ont terminé avec deux chacun.

Encore un gros gibier d’Antetokounmpo

Lors de son deuxième match après avoir raté les deux derniers matchs de la finale de la Conférence Est avec un genou gauche hyper-étiré, l’attaquant des Bucks All-NBA Giannis Antetokounmpo était meilleur dans le match 2 que dans le match 1 – tout comme l’entraîneur des Bucks Mike Budenholzer s’y attendait.

Il avait 42 points, 12 rebonds, quatre passes décisives, trois blocs et un vol. Mais il n’avait tout simplement pas assez d’aide offensive. Antetokounmpo était à 15 sur 22 sur le terrain, et le reste des Bucks était à 27 sur 71 – 38% sur le terrain et 30,8% sur une fourchette de 3 points.

Antetokounmpo a porté les Bucks, marquant 20 points au troisième quart, et les Bucks étaient toujours menés 88-78.

Grand booker

Booker a commencé lentement, ne réalisant que trois de ses 10 premiers tirs – mais ceux qui sont entrés étaient des 3. Booker a terminé avec sept 3 points et a porté les Suns offensivement. Les Booker 3 consécutifs ont donné à Phoenix une avance de 101-88 avec 7:13 à jouer au quatrième quart.

Les luttes continuent pour Holiday, Middleton

Le match du meneur de jeu a joué un rôle important dans cette série. C’est à sens unique en faveur des Suns, avec Paul qui dirige l’attaque et Jrue Holiday incapable de générer une attaque. Après avoir tiré 4 pour 14 dans le match 1, Holiday était 7 pour 21 dans le match 2.

Middleton a marqué 11 points sur 5 tirs sur 16, soit 12 points de moins que sa moyenne en séries éliminatoires. Lorsque Middleton et Holiday tireront un total combiné de 12 pour 37 sur le terrain, Milwaukee aura du mal à gagner.

Cela semblait être une lutte pour les Bucks tout le match, et pourtant Antetokounmpo a fait 103-97, et Pat Connaughton a raté un 3 points qui aurait fait 103-100.

