Les Suns perdent le match 3, Devin Booker et Deandre Ayton se battent

MILWAUKEE – Le jeune garde a passé la majeure partie de sa nuit à entendre des cliquetis. Le jeune centre a passé la majeure partie de sa nuit à entendre des sifflets.

Faut-il alors s’étonner que les Phoenix Suns aient subi une défaite de 120-100 contre les Milwaukee Bucks lors du troisième match de la finale de la NBA dimanche au Fiserv Forum ? Les Bucks n’ont pas seulement réduit l’avance des Suns dans la série à 2-1 parce que Giannis Antetokounmpo a terminé avec 41 points tout en tirant 14 sur 23 depuis le terrain et 13 sur 17 depuis la ligne des lancers francs et en saisissant 13 rebonds.

Les Suns ont également perdu parce que le gardien Devin Booker n’a pas pu acheter un seau. Il avait 10 points en tirant 3 sur 14 sur le terrain et 1 sur 7 à 3 points seulement trois jours après avoir enchaîné une performance de 31 points dans le match 2. Les Suns ont également perdu parce que le centre Deandre Ayton n’a joué que 24 minutes après avoir récolté cinq fautes, ce qui a éclipsé sa performance de 18 points sur 8 tirs sur 11 avec neuf rebonds.

Ensuite, Booker a regardé droit dans les caméras et a critiqué honnêtement sa performance.

« Ce n’était pas bien, évidemment », a déclaré Booker. « Mais il y a des nuits comme ça. La partie la plus importante pour moi est de gagner le match, et nous ne l’avons pas fait. Je suis plus frustré à ce sujet. »

Ayton n’a pas parlé aux journalistes, laissant son entraîneur et ses coéquipiers évaluer à la place comment son absence a affecté le match 3.

« Il est une grande partie de notre équipe et il est le point d’ancrage de notre défense. Je pense donc que n’importe quelle équipe aimerait qu’il ne soit pas sur le terrain offensivement et défensivement », a déclaré le garde des Suns Chris Paul. « Nous devons mieux le protéger et nous assurer de montrer ce mur. »

De toute évidence, la façon dont Booker et Ayton joueront dans le match 4 et au-delà dictera la fortune du championnat des Suns. Mais à quelle vitesse peuvent-ils rectifier leurs projections du Game 3 ? Les Suns ont proposé différents messages sur Booker et Ayton.

Malgré les difficultés de tir de Booker, les Suns comptaient toujours sur Paul terminant avec 19 points sur 8 tirs sur 14 avec neuf passes décisives.

Vers la fin du troisième quart-temps, l’entraîneur des Suns, Monty Williams, a enroulé ses bras autour de Booker et lui a parlé de ce qu’il a appelé des « trucs normaux », que Booker a insisté pour garder la confidentialité « entre moi et l’entraîneur ». Booker a également raté tout le quatrième quart après avoir connu des difficultés en première mi-temps (2 sur 11) et au troisième quart (1 sur 3).

Mais il semble plus probable que Williams ait parlé à Booker davantage de tactique que de besoin de le consoler. Après tout, les Suns ont félicité Booker toute la saison pour s’être débarrassé des mauvaises nuits de tir en raison de sa confiance et de sa cohérence dans son approche.

« Il a raté quelques tirs. Alors ça va arriver », a déclaré Williams. « Quand vous arrivez en finale, cela signifie que vous avez été dans un certain nombre de situations. Ce n’est donc plus nouveau pour nous. Il va rebondir. »

Ayton peut-il faire la même chose ?

Les Suns ont loué la maturité d’Ayton tout au long de la saison en établissant plus de cohérence avec son jeu, ses habitudes de travail et sa gestion de l’adversité. Pourtant, les difficultés d’Ayton lors du troisième match n’avaient rien à voir avec ces qualités. Cela avait tout à voir avec sa disponibilité.

Ayton a raté la finale à 10:25 du troisième quart après avoir récolté sa quatrième faute. Il a ensuite raté la finale 8:53 après avoir commis son cinquième. Ce n’est pas un hasard si Antetokounmpo a récolté 23 points et cinq rebonds en seconde période.

« Nous devons comprendre ou définir ce qu’est une position de garde légale car il y a des moments où il peut écarter ses mains, mais il est difficile de dire à un gars quoi faire quand quelqu’un vous rencontre », a déclaré Williams. « Je ne sais pas ce qu’est parfois un poste de gardien légal. Mais ils étaient agressifs et nous devons leur en donner le crédit. Je ne vais pas m’asseoir ici et me plaindre d’une équipe agressive. Mais nous devons comprendre comment les arbitres appellent le jeu et s’adaptent ensuite à cela. »

Peut-être qu’Ayton s’adaptera. Cela a marqué la seule fois où il a récolté cinq fautes en séries éliminatoires. Pourtant, Ayton a commis quatre fautes en six autres matchs éliminatoires. Les Suns ont également une zone avant réduite avec Dario Saric mis à l’écart par une blessure au LCA au genou droit. Ainsi, avec Antetokounmpo tirant plus de lancers francs (13 sur 17) que les Suns combinés (11 sur 16), Williams a admis que « nous devons en tirer des leçons ».

« Parfois, vous allez avoir un bon coup de sifflet. Parfois, vous allez avoir un mauvais coup de sifflet », a déclaré Paul. « Il joue dur. C’est un talent en soi. C’est difficile. Giannis arrive à toute vitesse comme un porteur de ballon. Il essaie de lever les mains. Mais c’est difficile. »

Les Suns ont soutenu qu’ils auraient toujours pu compenser s’ils avaient pris soin des actifs incorporels. Ils ont perdu sur les points de la deuxième chance (20-2), les points de rupture rapide (16-6) et ce qu’ils appellent les balles « 50-50 ». Mais les Suns pouvaient souvent s’appuyer sur Booker et Ayton à la fois pour le jeu de superstar et l’éthique de travail des cols bleus. Au lieu de cela, Booker a raté trop de tirs et Ayton a commis trop de fautes.

« Je peux en obtenir de meilleurs. Nous allons y arriver », a déclaré Booker. « Vous pouvez dire que c’est un match à faire manquer. Mais à la fin de la journée, vous devez faire rater l’autre équipe et obtenir des opportunités faciles pour votre équipe. Nous n’avons pas fait cela. »

