Les Suns ont battu les Bucks dans le match 1 derrière Chris Paul, Devin Booker

PHOENIX – Chris Paul n’avait jamais joué dans un match de finale de la NBA.

Vous ne pouviez pas le dire par la performance du meneur des Phoenix Suns lors du match 1 mardi contre les Milwaukee Bucks.

Jouant comme un habitué des finales, Paul a marqué 32 points et délivré neuf passes décisives alors que les Suns battaient les Bucks 118-105. Le match 2 est jeudi (21 h HE, ABC).

Avec les premiers finalistes de la NBA inondant le terrain – Jae Crowder de Phoenix est le seul joueur de l’une ou l’autre équipe avec une expérience en finale – les Suns étaient plus frais, les Bucks un pas en retard.

Le gardien de Phoenix Devin Booker a ajouté 27 points et le centre Deandre Ayton a dominé la peinture avec 22 points et 19 rebonds.

Les Suns n’avaient pas joué depuis près d’une semaine depuis qu’ils avaient battu les Clippers de Los Angeles le 30 juin, et les Bucks viennent de terminer les Hawks d’Atlanta samedi.

Mais Milwaukee a connu une évolution encourageante. L’attaquant All-NBA Giannis Antetokounmpo est revenu après avoir raté deux matchs avec un genou gauche hypertendu subi lors du quatrième match contre Atlanta en finale de conférence. Sa disponibilité et son efficacité font partie intégrante du succès des Bucks en finale. Il a récolté 20 points et 17 rebonds mardi.

Les Bucks auront besoin de plus de lui et de Jrue Holiday. Le match Paul-Holiday est un autre facteur important, et Paul a remporté le premier tour. Holiday n’avait que 10 points sur un tir de 4 sur 14 et 0 sur 4 sur 3. Il a récolté neuf passes décisives mais aussi trois revirements.

Les Bucks ont été félicités cette année pour leur capacité à activer la défense et à s’adapter. Mais dans le premier match, les Suns ont puni Milwaukee sur des commutateurs, en particulier lorsqu’ils ont créé un décalage avec le centre des Bucks Brook Lopez défendant des gardes plus petits et plus rapides à Paul et Booker.

Solide du début à la fin, Paul a récolté 16 points au troisième quart, dont 10 lors d’une séquence de 14-6 des Suns qui a porté leur avance à 88-68. Lorsque les Bucks avaient un centre ou un attaquant sur Paul, il les faisait payer. Il a fait une faute sur Lopez pour un jeu à quatre points et il a secoué un long à trois points avec Bobby Portis en défense.

Les Suns ont dominé les Bucks de 17 points avec Lopez sur le terrain, et il n’a joué que sept minutes au troisième quart et a passé tout le quatrième quart.

Même si les Bucks tiraient de l’arrière par 20 au troisième quart, ils l’ont ramené à 101-94 au quatrième. Mais le lay-up de conduite de Paul avec un and-1 à 3:36 pour aller mettre les Suns à 113-99.

Milwaukee n’a pas été mal joué, tirant le même depuis le terrain et 10 points de pourcentage de mieux sur les 3 points. Khris Middleton a commencé lentement mais a terminé avec 29 points.

Une différence drastique : les lancers francs. Les Suns étaient 25 pour 26 (Booker a fait les 10) et les Bucks seulement 9 pour 16. Phoenix les a gagnés. Milwaukee n’était pas assez agressif en dehors d’Antetokounmpo, qui a réussi 12 tentatives et n’était que l’un des trois Bucks à tirer un lancer franc.

