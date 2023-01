Les Suns liés à 3 nouveaux remplaçants de Chris Paul

Les Suns prévoient déjà un monde post-Chris Paul. Ces trois cibles ont émergé pour répondre à ce besoin.

Il y a un manque de temps persistant pour les Phoenix Suns pour essayer de revenir à une autre finale de la NBA et, espérons-le, tout gagner… Leur meneur de point de départ, Chris Paul, n’a peut-être plus beaucoup de temps avant de prendre sa retraite.

Paul, 37 ans, montre quelques premiers signes de ralentissement. Après avoir mené la ligue en passes décisives la saison dernière, il serait cinquième cette année au classement s’il se qualifiait. Son score, par match, est au plus bas en carrière. Auparavant un leader des interceptions six fois dans sa carrière, cette année et la dernière ont été ses deux pires années en termes de interceptions par match.

Les Suns ont quelques options pour lui faire preuve de déférence, mais cela peut ne pas être suffisant compte tenu de leur fiche de 24-24. Un seul joueur de l’équipe marque en moyenne plus de 20 points par match à ce stade : Devin Booker.

Les Suns n’attendent pas pour résoudre le problème du remplacement de Paul une fois sa carrière terminée et envisagent déjà des cibles de remplacement potentielles.

Rumeurs commerciales NBA: les Phoenix Suns envisagent de remplacer Chris Paul à la date limite des échanges NBA

Selon le bulletin de Marc Stein, le Les soleils ont les yeux rivés sur ces trois joueurs (abonnement requis) comme remplaçants potentiels de Paul pour l’avenir :

Terry Rozier

Emmanuel Quickley

Fred Van Vleet

VanVleet était un All-Star l’année dernière et est resté constant depuis une année d’éclosion surprenante la saison où les Raptors ont remporté un titre. Cette année, il affiche en moyenne 19,1 points, 4,3 rebonds et 6,3 passes décisives par match. Les Raptors seront un joueur à la date limite des échanges, principalement parce que OG Anunoby figure comme la cible la plus convoitée.

Rozier, dans une mauvaise équipe des Hornets, affiche une moyenne de 21,3 points, 4,1 rebonds et 5,3 passes décisives par match. Les Hornets ne peuvent pas tomber pour ses statistiques cette année. Encore une fois, les Hornets sont mauvais, presque la pire équipe de la Conférence Est juste devant les Detroit Pistons. Il a fait un travail admirable en remplaçant LaMelo Ball cette année, mais ces statistiques ne seraient pas atteintes sur une équipe talentueuse des Suns.

Quickley, 23 ans, achète les Suns le plus souvent. Mais à sa troisième saison seulement, il est difficile de dire exactement quelle est la trajectoire de carrière du gardien des Knicks par rapport à celle de Rozier ou VanVleet. Cette année, il affiche en moyenne 12,5 points, 4,0 rebonds et 3,1 passes décisives par match.

Les Suns incluraient ostensiblement Jae Crowder dans un accord ainsi que quelques choix. Crowder a maintenu les Tweets cryptés cette semaine avec un autre indicateur qu’il est temps de faire un échange. Peut-être? Peut-être? Nous avons déjà vu cette chanson et cette danse.

Auparavant, nous pensions qu’un commerce Crowder était tout dit et fait. Ensuite, nous avons découvert qu’une équipe bloquait les choses.

On dirait que nous devrions nous attendre à ce que les Suns fassent quelques pas.