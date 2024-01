Les Suns jouent un basket solide et solide pendant 3 quarts pour vaincre le Heat

Ce n’était pas à la hauteur de certaines des meilleures performances de la saison des Phoenix Suns, mais ils ont besoin de plus de victoires, comme la finale 118-105 de lundi contre le Miami Heat.

Phoenix a été très solide pendant trois quarts complets, en faisant assez et en ne laissant aucun domaine du jeu leur échapper (avant la frayeur habituelle dans le dernier cadre auquel nous reviendrons). Il a réalisé de bons tirs, a bien déplacé le ballon, n’a pas commis trop d’erreurs défensivement et a pris soin du ballon.

Les Suns venaient de remporter 23 revirements à Orlando, ce qui explique en grande partie leur défaite, la deuxième défaite consécutive avec un écart scandaleux dans les tentatives de tir. Lundi, leur premier turnover est survenu alors qu’il restait 6 :34 à jouer au deuxième quart et ils ont terminé la soirée avec seulement huit minutes.

Le rebond offensif était de 10-8 pour les Suns, donc comme le Heat manquait vraiment de tirs, le match n’était pas vraiment un problème pour Phoenix. Il menait par 20 au milieu du troisième quart-temps, profitant pleinement du tir de Miami à seulement 34,5% à l’époque, contrairement à la défaite d’Orlando lorsque les Suns tiraient 25% mieux en première mi-temps mais ne menaient que par cinq.

Les Suns ont étendu l’avantage à 25 à la fin du troisième quart-temps et le manque d’énergie de Miami a indiqué que nous avions fini pour la soirée. Le Heat a perdu son septième match consécutif, sa plus longue séquence depuis mars 2008, et ils avaient l’air à la hauteur.

Puis le quatrième quart est arrivé, et après une course de 8-0 Heat pour commencer, Phoenix a demandé un temps mort et a ramené Devin Booker dans le match. Il n’a pu se reposer que pendant un peu plus de deux minutes de jeu et a quelque peu contribué à stabiliser les choses, même si Miami a suffisamment perturbé le rythme du match pour se rapprocher à moins de 13 minutes à moins de cinq minutes de la fin.

Miami a déployé sa variété habituelle de défense de zone pour dynamiser le jeu et a réussi au moins à perturber le rythme des Suns. Phoenix a réussi à créer des looks décents, mais n’a pas pu en renverser beaucoup, tirant 7 sur 24 (29,2 %). Le travail précédent effectué, cependant, avait un coussin si grand que Miami ne s’est approché que de 11 avant qu’un Bradley Beal 3 avec 2:24 à jouer pour donner une avance de 16 aux Suns ne soit le poignard.

Les rapports de dépistage mettent désormais définitivement l’accent sur les quatrièmes quarts des Suns. Miami allait sûrement toujours se rendre dans cette zone pour ouvrir le cadre final, sachant que cela brouillerait très probablement le rythme et rendrait les Suns plus erratiques, un problème dont ils parlent souvent.

Mais dans l’ensemble, ce qui a poussé Phoenix à réaliser une bonne sortie a été une excellente soirée pour le banc. Drew Eubanks a réalisé un excellent premier quart de travail lorsque Jusuf Nurkic, de retour, a commis deux fautes précoces. Eubanks a terminé avec 11 points, Josh Okogie en a également marqué 11 et Eric Gordon a ajouté un sommet d’équipe de 23.

C’était la nuit où se terminait la séquence de six explosions consécutives de 40 points, et Phoenix n’avait même pas besoin d’un membre du Big 3 pour atteindre 30. Le trio combiné pour 21 passes décisives et deux revirements, avec sept passes décisives chacun pour Beal, Booker. et Kevin Durant. Booker a marqué 22 points, Durant en a obtenu 20 et 19 pour Beal, qui semblait plus à l’aise avec un nouveau masque pour sa fracture nasale.

Les Suns ont généré 30 passes décisives après seulement 19 dimanche.

Grayson Allen s’est blessé à la cheville droite au deuxième quart et n’est pas revenu. Il s’est légèrement élevé pour contester un sauteur en défense et a fait atterrir son pied droit sous celui de Josh Okogie.

Grayson marche sur le pied d’Okogie ici pic.twitter.com/IqdcSDWxfe -Cage (@ridiculouscage) 30 janvier 2024

La rediffusion au ralenti n’a pas montré d’aggravation ou de modification trop extrême, ce que les Suns espèrent être une bonne nouvelle lors de son évaluation mardi. Allen, comme Nurkic, a été inestimable cette saison et Phoenix est une équipe différente, pire quand il n’est pas là.

