Les Suns étaient sur le point d’acquérir John Collins

Avant que les Phoenix Suns ne débarquent Kevin Durant, ils envisageaient un échange à trois équipes qui leur aurait rendu John Collins selon les rumeurs de la NBA.

Au moment où les premières heures de jeudi matin ont frappé, les Phoenix Suns ont conclu un accord à succès qui les place définitivement parmi les favoris pour représenter la Conférence Ouest lors des finales NBA 2023. Dans un choc, ils ont accepté un échange avec les Brooklyn Nets pour ajouter Kevin Durant à leur liste.

Le déménagement s’est concrétisé rapidement et est un signe clair du nouveau propriétaire de l’équipe Matt Ishbia – qui vient de reprendre l’équipe il y a quelques jours – qu’il veut gagner, et la chronologie est maintenant.

Les Suns étaient considérés comme l’une des équipes les plus actives à la NBA Trade Deadline. Des rumeurs selon lesquelles ils pourraient déplacer Chris Paul étaient sur la table à un moment donné, même si l’on pourrait supposer qu’ils en ont terminé avec des mouvements majeurs avant la date limite des échanges de jeudi à 15 h HE.

Avant que l’échange de Durant ne se concrétise, les Suns avaient les yeux rivés sur un autre attaquant : John Collins des Atlanta Hawks.

Les rumeurs commerciales de la NBA suggèrent que les Suns étaient sur John Collins avant Kevin Durant

Dans sa chronique sur le commerce massif, Adrian Wojnarowski a rapporté qu’avant l’accord Durant, le Les Suns étaient engagés dans le cadre d’un accord à trois équipes qui aurait amené John Collins en Arizona.

Cet accord devait être conclu dimanche matin, mais le nouveau propriétaire de l’équipe, Ishbia, a demandé à son directeur général, James Jones, de passer quelques appels au directeur général des Nets, Sean Marks, mercredi en fin de journée. Ces discussions ont commencé après 23 h HE mercredi selon Woj.

Le reportage incluait le fait que le désir de Durant de rejoindre les Suns était bien connu de Phoenix, et l’urgence de conclure un accord était là des deux côtés. Après que le gardien de Brooklyn, Kyrie Irving, ait demandé un échange et ait été envoyé aux Mavericks de Dallas plus tôt cette semaine, ce n’était qu’une question de temps avant que Durant ne soit également sur le départ.

Pour conclure l’affaire, ils ont dû renoncer à une somme importante. Plus particulièrement, Mikal Bridges. Bridges affiche une moyenne de 17,2 points par match, un sommet en carrière. Pour Brooklyn, ils ne participeraient pas aux négociations commerciales de Durant à moins que Bridges ne soit impliqué.

Sans aucun doute, Collins serait venu moins cher. Le désir des Hawks d’échanger Collins est bien connu, et on dit qu’il est sur le marché année après année avec peu de traction. Un joueur fort, il n’est pas aussi doué que Kevin Durant.

En passant de Collins à Durant, les Suns ont dépensé plus, mais le rendement est également plus important. Collins aurait été un bon ajout et une pièce marginale pour contribuer aux espoirs de titre, mais en ajoutant Durant, les Suns poussent tous leurs jetons au centre.