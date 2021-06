Les Suns dominent les Clippers dans le match 1 derrière les 40 points de Devin Booker

PHOENIX – Après avoir passé une semaine à se reposer et à se préparer pour leur prochaine série éliminatoire, les Phoenix Suns ont terminé dimanche avec une victoire 120-114 contre les Los Angeles Clippers lors du premier match de la finale de la Conférence Ouest.

Avec le gardien All-Star Chris Paul restant dans les protocoles de santé et de sécurité de la NBA, les Suns ont montré une fois de plus qu’ils pouvaient s’adapter sans lui dans la formation. Tout comme les Suns l’ont montré lors de leur série de six matchs au premier tour contre les Lakers de Los Angeles lorsque Paul a été limité par une blessure à l’épaule droite, leurs jeunes joueurs ont fourni suffisamment de renforts.

Le gardien des Suns Devin Booker a terminé avec 40 points en tête de l’équipe sur 15 tirs sur 29, 13 rebonds, 11 passes décisives). Le centre des Suns Deandre Ayton (20 ans), l’attaquant Mikal Bridges (14), l’attaquant Jae Crowder (13), le gardien Cam Johnson (12) et le gardien Cameron Payne (11) ont également affiché des chiffres à deux chiffres. Ces joueurs ont aidé les Suns à balayer les Denver Nuggets au deuxième tour.

Les Clippers ont montré des signaux mitigés quant à leur capacité à commencer une nouvelle série éliminatoire seulement deux jours après avoir éliminé les Utah Jazz lors du match 6 et raté Kawhi Leonard pour un troisième match consécutif en raison d’une blessure au genou droit.

L’attaquant des Clippers Paul George a récolté 34 points tout en tirant 10 pour 26 sur le terrain et 7 pour 15 à 3 points, marquant sa deuxième meilleure performance en séries éliminatoires cette saison. Reggie Jackson (24) et DeMarcus Cousins ​​(11) ont également craqué à deux chiffres.

Mais les acteurs notables qui ont aidé les Clippers dans leur série contre les Dallas Mavericks et Jazz ont échoué, notamment Marcus Morris Sr. (six), Luke Kennard (six) et Nicolas Batum (cinq).

Le gardien des Clippers Terance Mann (neuf points) a marqué un 3 points qui a réduit l’avance des Suns à 116-114 avec 22 secondes à jouer, mais n’avait pas été un facteur auparavant. . Booker a ensuite répondu avec un dunk et une paire de lancers francs pour assurer la victoire.

Le match a compté 20 changements d’avance et 13 matchs nuls. Le match 2 est prévu mardi à Phoenix.