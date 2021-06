Les Suns dépassent à nouveau les Nuggets pour prendre la tête de la série 3-0

Les Phoenix Suns ont entendu le « MVP! » chants de 18 277 fans et a regardé Nikola Jokic accepter son prix du joueur le plus utile de la NBA avant le début du match 3 vendredi.

Ils ont vu les Denver Nuggets accrocher avec eux en première mi-temps et ne traîner que par quatre.

Puis, avec son équipe en huit avec 1:58 à jouer au troisième quart, l’entraîneur des Suns Monty Williams a demandé un temps mort. Denver semblait avoir un certain élan et semblait prêt à faire la dernière manche. Quelques minutes plus tard, les Suns ont pris le contrôle du jeu, et de la série.

Phoenix est allé sur une course de 14-2 pour construire une avance de 20 points sur la voie d’une victoire de 116-102 vendredi pour prendre une avance de 3-0 dans cette série de demi-finale de conférence au meilleur des 7.

« Nous avons les yeux rivés sur le prix », a déclaré le gardien All-Star Devin Booker.

Booker a mené les Suns, vainqueurs de six matchs consécutifs en séries éliminatoires pour égaler un record de franchise, avec 28 points tandis que Chris Paul a récolté 27 points et huit passes décisives pour compenser un triple-double du monstre triple-double de Jokic.

« C’est très satisfaisant », a déclaré Paul, qui a terminé cinquième du vote MVP. « Nous savions que ce serait un match émouvant pour eux, Joker se voyant remettre le trophée MVP avant le match. Nous n’arrêtions pas de parler d’essayer de résister à leurs courses. C’est une bonne victoire pour nous. »

Le match 4 aura lieu dimanche à Denver, où Phoenix cherchera à accomplir le chant « Suns in 4 » qu’ils ont entendu de leurs fans vers la fin du match 2 au Phoenix Suns Arena.

Aucune équipe NBA n’est revenue d’un déficit de 3-0 en série.

« La seule chose que je ne veux pas, c’est que nous sortions tranquillement de cette bonne nuit », a déclaré l’entraîneur des Nuggets Michael Malone. « J’espère que nous ferons preuve d’un réel combat et d’une réelle détermination et que nous forcerons cette série à retourner à Phoenix pour un Game 5. »

Les Nuggets sont entrés dans l’histoire lors des séries éliminatoires de l’année dernière en se ralliant à des déficits consécutifs de 3-1 pour atteindre les finales de la Conférence Ouest.

Ils cherchent maintenant à écrire une histoire sans précédent.

« Il ne s’agissait jamais d’essayer de gagner trois matchs de plus », a déclaré Malone à propos de la course de l’an dernier dans la bulle d’Orlando. « Il s’agissait de gagner le match suivant, de gagner le premier quart-temps, de remporter le deuxième quart-temps, et cela doit être notre état d’esprit. Mon seul espoir est que nous n’ayons pas lâché la corde à cause de ce que l’histoire nous dit. »

Jokic a joué comme le MVP de la ligue en produisant 32 points, 20 rebonds et 10 passes décisives.

« C’est fou », a déclaré le centre des Suns Deandre Ayton en regardant le score de la surface.

Cependant, Jokic a tiré 13 sur 29 alors que Denver n’a tiré que 41,1% sur le terrain et seulement 14 sur 41 à 3 points.

« Nous avons respecté nos couvertures », a déclaré Ayton. « Nous avons joué ensemble. Nous nous sommes assurés de mettre l’accent sur l’unité. Nous savons que nous sommes ici dans une grande ville, une grande arène également. C’était bruyant, mais le simple fait d’avoir le dos de votre frère et de rester concentré était notre principale chose. «

Jokic a obtenu l’aide de Monte Morris (21 points) et Will Barton (14 points), mais Denver, en tant qu’équipe, ne parvient toujours pas à contenir l’offensive équilibrée et explosive de Phoenix dirigée par Booker et Paul, qui ont de nouveau pris le contrôle dans le quatrième trimestre.

Paul a inscrit huit points, trois passes décisives et deux interceptions en quatrième, chacun en jouant un écrasant contre les Nuggets.

5:40 – Paul vole Will Barton (Suns up 15).

5:26 – Pull-up de milieu de gamme Paul (les soleils montent 17).

4:58 – Paul jumper (Suns up 19, timeout Denver).

3:33 – Paul vole Barton (Suns up 15).

3:27 – Jae Crowder écarte l’assistance de Paul (les soleils montent 17).

2:43 – Paul 3 (les soleils se lèvent 17).

1:37 – Crowder 3 sur l’assistance de Paul (les soleils montent 17).

« C’est la même chose que nous avons vue de Chris depuis très, très longtemps maintenant », a déclaré Williams. « Sa capacité à comprendre ces moments et à gérer le jeu. »

Avant une autre prise de contrôle de Paul en quatrième, Phoenix a construit sa plus grande avance sur une course de 14-2. Cameron Payne a commencé avec un 3.

Ensuite, Cam Johnson a obtenu un énorme bloc sur JaMychal Green dans la peinture et a terminé la séquence Ayton a continué avec un rebond offensif avec un 3 ouvert pour porter l’avance de Phoenix à 88-74 avec 1:07 à jouer au troisième quart.

Booker a ajouté un cavalier pour clôturer le quart et garder la tête à 14 points. Les Suns ont ouvert le quatrième avec six points consécutifs pour clôturer la course avec Dario Saric en comptabilisant quatre, les deux derniers sur un lay-up de conduite donnant à Phoenix une avance de 96-76 avec 10:17 à jouer dans le match.

« Les gars ne font que jouer les uns pour les autres », a déclaré Williams. « Jouer avec beaucoup d’énergie et de force. »

Délai d’attente Denver.

« Nous sommes à portée, nous sommes à portée de frappe », a déclaré Malone. « Ils terminent (le troisième quart) sur une séquence de 8-2 et ils ont commencé le quatrième quart sur une séquence de 6-0. Cette séquence de 14-2 était donc insurmontable. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser ces séquences se produire. »

Les cinq partants des Suns ont de nouveau atteint le double des chiffres pour un troisième match consécutif dans cette série alors que Crowder a marqué 14 points et atteint 4 sur 6 sur une plage de 3 points. Mikal Bridges a inscrit 11 points et Deandre Ayton a réalisé un double-double avec 10 points et 15 rebonds.

Tirant à 53,1% du terrain en équipe, Phoenix s’est connecté sur 12 sur 26 sur 3, a marqué 42 points dans la peinture, 20 sur 14 revirements de Denver et 12 en transition.

Avant que Phoenix n’entre sur le terrain, Williams a déclaré que Paul et Crowder, les deux principaux vétérans de l’équipe, ont livré un message simple au milieu d’une foule enthousiaste enthousiasmée par Jokic et prête à applaudir, réalisant pleinement l’importance du match 3 pour les Nuggets.

« Ces gars galvanisaient le groupe, même avant l’entre-deux, comme, ‘Allons-y. Nous sommes ici pour les affaires' », a déclaré Williams. « Nous ne voulions pas manquer de respect au moment de Jokic. En même temps, nous sommes également venus ici pour gagner un match. »

Les Suns ont fait exactement cela et sont maintenant à une victoire de revenir en finale de conférence pour la première fois depuis leur dernière participation aux séries éliminatoires en 2010.

« Nous jouons l’un pour l’autre », a déclaré Booker. « Quand les choses deviennent difficiles, nous nous réunissons encore plus. Donc, de petites choses comme celles sur lesquelles nous avons travaillé pendant la saison régulière et dont nous avons parlé pendant la saison régulière se réalisent en ce moment. »

Le vainqueur des Suns-Nuggets affrontera le vainqueur des Utah Jazz-Los Angeles Clippers en finale de la Conférence Ouest. Le Jazz, tête de série numéro un, mène cette série des 7 meilleurs 2-0 avant le match 3 de samedi à Los Angeles.

Phoenix a balayé la série de la saison contre le Jazz 3-0, mais les Clippers, quatrième tête de série, ont pris deux des trois des Suns au cours de la saison régulière.

Suivez Duane Rankin sur Twitter @DuaneRankin.