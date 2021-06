Les Suns de Phoenix balaient les Denver Nuggets, le MVP Nikola Jokic expulsé après une faute flagrante | Nouvelles de la NBA

Chris Paul a marqué 37 points et Devin Booker a récolté 34 points et 11 rebonds alors que les Phoenix Suns en visite ont battu les Denver Nuggets 125-118 dimanche soir pour balayer la série des demi-finales de la Conférence Ouest au meilleur des sept.

La star des Nuggets Nikola Jokic, le joueur par excellence de la NBA, a reçu une faute flagrante 2 et a été éjectée à la fin du troisième quart. Il a terminé avec 22 points et 11 rebonds.

















3:26



Faits saillants du quatrième match de la demi-finale de la Conférence Ouest entre les Phoenix Suns et les Denver Nuggets



Mikal Bridges a marqué 14 points, Deandre Ayton avait 12 points et Jae Crowder avait 10 rebonds et quatre blocs à faire avec neuf points pour les Suns, qui ont atteint la finale de conférence pour la première fois en 11 ans.

Soleils Phénix Points Rebonds Aides Jae Crowder 9 dix 1 Ponts Mikal 14 6 2 Deandre Ayton 12 7 0 Devin Booker 34 11 4 Chris Paul 37 3 7

Will Barton avait 25 points, Michael Porter Jr en a marqué 20, Monte Morris a terminé avec 19 et Facu Campazzo 14 pour Denver.

Nuggets de Denver Points Rebonds Aides Aaron Gordon 8 6 4 Michael Porter Jr. 20 4 0 Nikola Jokic 22 11 4 Will Barton 25 5 2 Monte Morris 19 0 6

Les Nuggets ont connu des difficultés au troisième quart des trois premiers matchs, mais sont sortis forts après la mi-temps dimanche soir. Porter a marqué trois points pour aider à réduire un déficit de huit points à 71-70 avec 7:46 à jouer.

Les choses ont tourné peu après. Paul a fait un trio de sauteurs de milieu de gamme pour garder Phoenix en tête, et après l’alley-oop d’Ayton sur une passe de Booker, les Suns ont pris l’avantage 83-75, les esprits se sont échauffés.

Image:

L’arbitre David Guthrie, à droite, a du mal à garder le centre des Denver Nuggets Nikola Jokic, de retour, du gardien des Phoenix Suns Devin Booker



Jokic a raté un pied de 12 pieds, puis a pris un coup dur sur le ballon après que Cameron Payne ait obtenu le rebond. Booker s’est affronté avec Jokic alors que les officiels, les joueurs et les entraîneurs séparaient les deux. Jokic a été touché par la faute de Flagrant 2 et a été éjecté avec 3:52 à jouer.

Il s’est approché et a serré la main de Payne alors qu’il quittait le tribunal.

Phoenix a rapidement pris une avance de 15 points et menait 96-83 avant le quatrième quart.

Denver a montré un peu de combat après cela, réduisant l’avance à 99-93 sur un trois points de Porter. Barton en a frappé un autre en profondeur et JaVale McGee a divisé une paire de lancers francs pour porter le score à 101-97. Les Suns ont repris l’avance à huit avec 5:15 à jouer.

















2:08



Chris Paul marque 37 points et sept passes dans la victoire des Phoenix Suns dans le quatrième match contre les Denver Nuggets pour compléter le balayage de 4-0 dans leur série éliminatoire.



Paul a converti un jeu à trois points et a réussi un vol et un lay-up pour porter le score à 114-103 et Phoenix a terminé.

Phoenix a mené jusqu’à 10 points en première mi-temps, a vu les Nuggets se rapprocher à moins de deux points et a mené 63-55 à la mi-temps.