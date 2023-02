Les suites de “Toy Story” et “Frozen” sont en préparation, révèle le PDG de Disney

Disney élargit sa catégorie de films d’animation avec de nouveaux films de certaines franchises préférées.

Le PDG de Disney, Bob Iger, a annoncé lors d’un appel aux résultats mercredi, “Toy Story”, “Frozen” et “Zootopia” ont des suites en préparation.

“Aujourd’hui, je suis ravi d’annoncer que nous avons des suites en préparation de nos studios d’animation à certaines de nos franchises les plus populaires, ‘Toy Story’, ‘Frozen’ et ‘Zootopia'”, a déclaré Iger.

“Nous aurons bientôt plus à partager sur ces productions, mais c’est un excellent exemple de la façon dont nous nous appuyons sur nos marques et franchises inégalées.”

Le nouvel opus de la série “Toy Story” vient après quatre films mettant en vedette Tom Hanks et Tim Allen, et Disney a récemment remplacé Allen par Chris Evans dans le spin-off “Lightyear”.

Hanks et Allen ont travaillé ensemble sur quatre films “Toy Story” en commençant par “Toy Story” de 1995 et les suites, “Toy Story 2” (1999), “Toy Story 3” (2010) et “Toy Story 4” (2019) .

“Frozen” est sorti en 2013 et “Frozen II” en 2019. “Zootopia” est sorti en 2016, et une série Disney+ de courts épisodes, “Zootopia+”, est sortie l’année dernière.

Kristen Bell, qui joue dans “Frozen” en tant que voix d’Anna, a exprimé ouvertement son désir d’un troisième film.

“Je voudrais annoncer officiellement, sans autorité, ‘Frozen 3′”, a-t-elle déclaré dans “The Tonight Show with Jimmy Fallon” en juin. “S’il vous plaît, gardez à l’esprit que j’ai dit” autorité zéro “, car je ne peux pas [actually announce it]. Je ne peux pas faire ça — je ne suis pas responsable. Mais il pourrait y avoir quelque chose dans les travaux et quelque chose se passe peut-être, peut-être.”

La compagnie Walt Disney a également annoncé mercredi qu’elle réduisait sa masse salariale de quelque 7 000 employés.

En novembre, Iger est revenu à son poste de PDG de l’entreprise, en remplacement de Bob Chapek. Le même mois, Iger a annoncé que Kareem Daniel, le responsable des médias et du divertissement, quitterait l’entreprise.

Iger a été le visage public de Disney pendant 15 ans en tant que directeur général avant de céder le poste à Chapek en 2020.