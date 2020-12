Les fermetures, qui commencent mardi et durent jusqu’au 22 janvier, sont nécessaires car « les hôpitaux et les agents de santé sont sous une pression extrême depuis des semaines et la période des fêtes augmente le risque d’une augmentation encore plus rapide des cas », a déclaré le gouvernement. dit dans un communiqué.

«Le virus corona ne nous lâchera pas cette saison des fêtes. La situation reste critique. C’est pourquoi des mesures plus strictes ont été prises », a déclaré la présidente suisse Simonetta Sommaruga lors d’une conférence de presse.

« Nous avons maintenant besoin de toute la Suisse », a déclaré Sommaruga après avoir reconnu que certaines régions étaient plus hésitantes que d’autres au sujet des nouvelles restrictions.

Le gouvernement a déclaré qu’il recherchait un nouveau soutien pour les entreprises touchées et qu’il indemniserait les «acteurs culturels» des pertes financières, tout en augmentant l’éligibilité de ceux qui ont besoin d’une aide urgente.

Les mesures à l’échelle nationale interviennent dans un contexte de taux de contamination différents à travers le pays, soulignant les complexités auxquelles sont confrontés les décideurs politiques pour concilier santé publique et intérêts économiques.

À peine une semaine plus tôt, les restaurants des régions francophones de Suisse romande avaient commencé à rouvrir après une ordonnance de fermeture de six semaines, le nombre de cas et de décès ayant augmenté fin octobre et début novembre. Depuis lors, les régions du nord près de l’Allemagne ont été gravement touchées, ce qui a conduit à de nouvelles mesures à l’échelle nationale.

La moyenne mobile sur 7 jours des nouveaux cas quotidiens en Suisse a augmenté au cours des deux dernières semaines, passant d’environ 43 nouveaux cas pour 100 000 personnes le 3 décembre à un peu plus de 50 nouveaux cas pour 100 000 personnes jeudi.

«La situation et l’évolution de la pandémie n’atteignent pas nos objectifs», a déclaré le ministre de la Santé, Alain Berset.

Le gouvernement limite également le nombre de personnes autorisées à être dans les magasins, qui doivent fermer après 19 heures et les dimanches et jours fériés.

Le gouvernement fédéral a laissé aux 26 cantons ou régions de Suisse le soin de décider de la fermeture ou non des installations de ski. Leurs activités continues ont suscité des inquiétudes dans plusieurs pays voisins de la Suisse, où des stations de ski ont été fermées pour aider à prévenir la propagation de la pandémie.

Les nouvelles restrictions s’ajoutent à une multitude de mesures déjà en place, y compris des restrictions sur la taille des rassemblements publics et privés, des exigences plus larges pour le port de masques, une interdiction du chant choral sauf à la maison ou à l’école, et un appel à chaque fois que possible travail à domicile.

Frank Jordans à Berlin a contribué à ce rapport.