Les suicides de vétérans américains sont bien plus élevés que ceux rapportés – étude

D’anciens soldats se suicident à environ 2,4 fois le taux revendiqué par le gouvernement, selon des chercheurs

Les vétérans militaires américains se tuent à plus du double du taux rapporté par le gouvernement, anéantissant l’équivalent d’un peloton d’anciennes troupes chaque jour, a révélé une étude approfondie.

Selon une étude publiée samedi par un groupe à but non lucratif appelé Partenariat de guerre américain (AWP). En moyenne, 20 autres anciens combattants meurent chaque jour en “mortalité par automutilation”, comme les surdoses de drogue.

La VA classe généralement les décès causés par l’automutilation comme accidentels ou indéterminés, mais l’AWP a déclaré que de tels cas impliquent des actions délibérées qui s’avèrent fatales, dans de nombreux cas délibérément. L’étude du groupe, qui a été réalisée avec l’aide de chercheurs contractuels de l’Université de l’Alabama et de l’Université Duke, était basée sur une “plongée profonde” dans les données 2014-2018 de huit États. La VA a signalé une moyenne de 17,7 suicides de vétérans par jour pendant cette période.

“C’est dévastateur” Le président de l’AWP, Jim Lorraine, a déclaré à NBC News. « Je ne suis pas seulement moi-même un vétéran. Mon fils sert, mon gendre sert, ma femme est vétérinaire. Je connais beaucoup d’anciens combattants qui sont morts par suicide.

L’AWP a émis l’hypothèse que le sous-dénombrement des suicides d’anciens combattants découlait probablement d’une erreur humaine et d’autres facteurs qui ont entraîné la mauvaise catégorisation de nombreux décès. L’étude a révélé que les anciens soldats ayant moins de trois ans de service courent le plus grand risque de suicide et que ceux qui ont été rétrogradés au cours de leur carrière militaire se suicident à un taux 56% plus élevé que les anciens combattants en général. Chaque année de service supplémentaire réduit la probabilité de suicide d’environ 2 %.

Parmi les différentes branches de service, les vétérans de la Garde côtière ont le taux de suicide le plus élevé, suivis des Marines, de l’Armée, de la Marine et de l’Armée de l’Air, ont découvert les chercheurs. Les taux étaient à peu près les mêmes selon le sexe et les catégories raciales. Les anciens combattants qui vivent avec un partenaire, comme un conjoint, sont près de 40 % moins susceptibles de se suicider.

Une étude réalisée l’année dernière par l’Université Brown a révélé que plus de quatre fois plus de soldats et de vétérans américains sont morts par suicide qu’au combat depuis la “Guerre contre la terreur” commencé en septembre 2001.