Les suicides aux États-Unis sont restés stables en 2023 – à un niveau très élevé

NEW YORK (AP) — Les suicides aux États-Unis l’année dernière sont restés à peu près au niveau le plus élevé de l’histoire du pays, suggèrent des données préliminaires.

Un peu plus de 49 300 décès par suicide ont été signalés en 2023, selon les données provisoires des Centers for Disease Control and Prevention. Ce nombre pourrait augmenter un peu à mesure que certaines enquêtes sur des décès sont terminées et signalées.

Un peu moins de 49 500 ont été signalés en 2022, selon données finales publiées jeudi. Les chiffres sont suffisamment proches pour que le taux de suicide sur les deux années soit le même, ont déclaré les responsables du CDC.

___

NOTE DE L’ÉDITEUR — Cette histoire inclut une discussion sur le suicide. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin d’aide, la bouée de sauvetage nationale en matière de suicide et de crise aux États-Unis est disponible en appelant ou en envoyant un SMS au 988.

___

Les taux de suicide aux États-Unis augmentent depuis près de 20 ans, hormis une baisse de deux ans vers le début de la pandémie de COVID-19. Ainsi, « une stabilisation de toute augmentation du suicide est une nouvelle prudemment prometteuse », a déclaré Katherine Keyes, professeur de santé publique à l’Université de Columbia qui étudie le suicide.

En effet, il y a des raisons d’être optimiste. Un enfant de 2 ans ligne de crise nationale permet à n’importe qui aux États-Unis de composer 988 pour joindre des spécialistes en santé mentale. Cela et d’autres efforts pourraient commencer à porter leurs fruits, a déclaré Keyes, mais cela « reste vraiment à voir ».

Les experts préviennent que le suicide – la 11e cause de décès dans le pays en 2022 – est compliqué et que les tentatives peuvent être motivées par une série de facteurs. Les facteurs contribuant à cette situation incluent des taux plus élevés de dépression, une disponibilité limitée des services de santé mentale et la disponibilité des armes à feu. Environ 55 % de tous les décès par suicide en 2022 impliquaient des armes à feu, selon les données du CDC.

Le rapport du CDC de jeudi disait :

—Le suicide était la deuxième cause de décès chez les personnes âgées de 10 à 14 ans et de 20 à 34 ans, et la troisième cause chez les personnes âgées de 15 à 19 ans.

— Les décès continuent d’être plus fréquents chez les garçons et les hommes que chez les filles et les femmes. Le taux de suicide le plus élevé de tous les groupes – et de loin – était celui des hommes âgés de 75 ans et plus, soit environ 44 suicides pour 100 000 hommes de cet âge.

—Chez les femmes, le taux le plus élevé était celui de celles d’âge moyen, soit environ 9 pour 100 000. Mais des augmentations plus spectaculaires ont été observées chez les adolescentes et les jeunes femmes, le taux dans ce groupe ayant doublé au cours des deux dernières décennies.

—Le taux de suicide global en 2022 et 2023 était de 14,2 pour 100 000. Il était également aussi élevé en 2018. Avant cela, il n’avait pas été aussi élevé depuis 1941.

___

Le département de santé et des sciences d’Associated Press reçoit le soutien du groupe des médias scientifiques et éducatifs de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Mike Stobbe, Associated Press