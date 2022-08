Les suicides au Japon ont augmenté en raison de la pandémie de COVID-19

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Cette histoire parle de suicide. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter Suicide & Crisis Lifeline au 988 ou 1-800-273-TALK (8255).

Les circonstances liées à la pandémie ont fait grimper les taux de suicide au Japon, un pays déjà connu pour ses taux élevés d’automutilation.

La flambée des suicides a été documentée dans une étude menée par l’Université de Tokyo, l’un des collèges les plus prestigieux du Japon.

L’étude a révélé que les femmes – et plus particulièrement les jeunes femmes dans la vingtaine – étaient les plus touchées par la pandémie.

L’Université de Tokyo a estimé qu’il y avait environ 8 000 suicides supplémentaires dus à des problèmes de santé mentale induits par le COVID.

Le Japon a imposé certains des contrôles aux frontières les plus stricts dans le monde au cours de la pandémie, interdisant l’entrée de presque tous les non-résidents et, parfois, restreignant sévèrement les activités publiques.

Tout au long de la pandémie, le Japon a résisté à l’utilisation de verrouillages pour limiter la propagation du virus et s’est concentré sur l’obligation pour les restaurants de fermer tôt et de ne pas servir d’alcool, exhortant le public à porter des masques et à pratiquer la distanciation sociale, alors que le gouvernement cherche à minimiser les dommages à la économie.

Les terribles ramifications sur la santé mentale des jeunes se reflètent au niveau national alors que les responsables américains se bousculent pour faire face à l’aggravation de la crise.

Près de deux ans et demi après que le COVID-19 a pris d’assaut les États-Unis, parents et médecins s’expriment sur les effets dévastateurs fermetures d’écoles et les mandats continuent d’avoir sur les enfants, y compris une crise de santé mentale implacable.

“Ce que je vois se produire – en particulier avec les jeunes enfants – ce sont des retards sociaux, des problèmes de communication…”, a déclaré le thérapeute familial Tom Kersting “ Renard et ses amis d’abord ” Mardi.

“La chose la plus importante que j’ai vue chez les adolescents est une augmentation des troubles anxieux”, a-t-il ajouté. Kersting a déclaré que l’exclusion des enfants et des adolescents de la société pendant plus de deux ans était à l’origine de ce déclin.

Le Dr Kathleen Berchelmann, pédiatre, a déclaré hôte Todd Piro que les États-Unis ont connu une augmentation “tragique” des problèmes de santé mentale chez les enfants et les adolescents depuis le début de la pandémie, y compris les traitements psychiatriques en milieu hospitalier.

