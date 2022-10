Les Suédois trouvent un navire jumeau du XVIIe siècle au célèbre navire de guerre Vasa

Contrairement au Vasa, qui s’est renversé et a coulé quelques minutes après avoir quitté le port en 1628, le navire jumeau a été lancé sans incident l’année suivante et est resté en service actif pendant trois décennies. Il a été coulé en 1659 pour faire partie d’une barrière sous-marine destinée à protéger la capitale suédoise des flottes ennemies.

Une deuxième plongée plus approfondie a été effectuée au printemps 2022, et des détails ont été trouvés qui n’avaient jusqu’à présent été vus qu’à Vasa. Plusieurs échantillons ont été prélevés et des analyses effectuées, et il s’est avéré que le chêne pour le bois du navire a été abattu en 1627 au même endroit que le bois de Vasa quelques années plus tôt.