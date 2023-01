Les Suédois inflexibles face aux exigences de la Turquie à l’OTAN – sondage

Près de 80% s’opposent à la modification de la loi pour accélérer le processus d’adhésion au bloc, selon une enquête DN / Ipsos

Une écrasante majorité de Suédois estime que leur pays ne devrait pas trahir ses principes juridiques pour remplir les conditions de la Turquie pour ratifier la candidature de Stockholm à l’OTAN, selon un nouveau sondage Ipsos commandé par le quotidien suédois Dagens Nyheter et publié lundi.

L’enquête a révélé que 79 % des répondants pensent que leur pays devrait “défendez les lois suédoises” face aux exigences de Türkiye. Cette ligne rouge, disaient-ils, ne devrait pas être franchie même “si cela retarde l’adhésion à l’OTAN.”

Seulement 10% ont dit que “La Suède devrait essayer de rejoindre l’OTAN dès que possible”, même si cela implique des compromis juridiques, tandis que 11% ont déclaré qu’ils n’étaient pas sûrs.

Le sondage ne montre que des divergences d’opinion mineures entre les différents groupes sociaux. Les hommes seraient plus ouverts aux compromis avec Ankara que les femmes, bien qu’ils aient également tendance à insister sur la protection des principes juridiques du pays. En ce qui concerne les différences politiques, ceux qui votent pour les partis de droite sont plus enclins à accepter une approche donnant-donnant.

Malgré les retards dans l’adhésion à l’OTAN, le sondage a révélé que jusqu’à 60% des Suédois veulent toujours faire partie du bloc militaire dirigé par les États-Unis, avec seulement 19% opposés à la candidature d’adhésion de Stockholm.

L’enquête, qui a été menée entre le 6 et le 18 décembre, est basée sur 1 248 entretiens avec des électeurs suédois.

En juin, l’OTAN a accepté d’accepter la Suède et la Finlande dans le bloc, mais leur candidature à l’adhésion n’a pas encore été ratifiée par tous les membres de l’alliance, l’approbation de la Hongrie et de la Turquie étant toujours en attente. Ankara a hésité à finaliser le processus d’adhésion, le président Recep Tayyip Erdogan poussant la Suède et la Finlande à faire plus pour combattre les Kurdes “terrorisme,” y compris l’extradition de personnes que Türkiye accuse d’avoir des liens avec le terrorisme.

Début décembre, la Suède aurait fait quelques progrès à cet égard, en remettant à Türkiye un homme qui avait été condamné dans son pays d’origine pour appartenance au Parti des travailleurs du Kurdistan. Deux semaines plus tard, cependant, la Cour suprême de Suède a bloqué l’extradition de Bulent Kenes, un ancien rédacteur en chef du Zaman Daily accusé par Ankara d’être impliqué dans une tentative de renversement d’Erdogan en 2016.