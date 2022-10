Les Suédois ferment une zone de la mer Baltique autour de fuites de gaz dans un pipeline

“Je comprends le grand intérêt public, mais nous sommes au début d’une enquête préliminaire et je ne peux donc pas entrer dans les détails sur les mesures d’enquête que nous prenons”, a déclaré le procureur Mats Ljungqvist lundi soir.

Les garde-côtes suédois ont déclaré que les navires, les plongeurs, les bateaux de pêche et les véhicules sous-marins, entre autres, n’étaient pas autorisés à s’approcher à moins de 9,3 kilomètres (5,8 miles) des deux fuites au large de la Suède.

La semaine dernière, des explosions sous-marines impliquant plusieurs centaines de livres d’explosifs ont endommagé les pipelines Nord Stream 1 et 2 à quatre endroits au large du sud de la Suède et du Danemark et ont entraîné d’énormes fuites de méthane dans les eaux internationales de la mer Baltique.