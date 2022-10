Les Suédois ferment une zone de la mer Baltique autour de fuites de gaz dans un pipeline

COPENHAGUE, Danemark (AP) – Le procureur suédois chargé de l’enquête sur les fuites de pipelines dans la mer Baltique a déclaré mardi qu’il avait ordonné la fermeture de la zone alors qu’il menait une enquête préliminaire sur “un sabotage grossier présumé”.

“Je comprends le grand intérêt public, mais nous sommes au début d’une enquête préliminaire et je ne peux donc pas entrer dans les détails sur les mesures d’enquête que nous prenons”, a déclaré le procureur Mats Ljungqvist lundi soir.

Les garde-côtes suédois ont déclaré que les navires, les plongeurs, les bateaux de pêche et les véhicules sous-marins, entre autres, n’étaient pas autorisés à s’approcher à moins de 9,3 kilomètres (5,8 miles) des deux fuites au large de la Suède.

La semaine dernière, des explosions sous-marines impliquant plusieurs centaines de livres d’explosifs ont endommagé les pipelines Nord Stream 1 et 2 à quatre endroits au large du sud de la Suède et du Danemark et ont entraîné d’énormes fuites de méthane dans les eaux internationales de la mer Baltique.

Au cours du week-end, les autorités danoises ont déclaré que les gazoducs Nord Stream 1 et 2 avaient cessé de fuir. Cependant, les garde-côtes suédois ont déclaré lundi qu’un de ses avions avait signalé que la plus petite fuite dans Nord Stream 2 avait augmenté et mesurait environ 30 mètres (100 pieds) de diamètre.

La garde côtière n’a fourni aucune explication quant à la raison pour laquelle la fuite avait augmenté. L’autre, dans Nord Stream 1, s’est arrêté, a-t-il déclaré.

Un navire de sauvetage sous-marin suédois capable de missions de plongée avancées et un navire des garde-côtes suédois ont été envoyés sur les deux fuites au large de la Suède.

On ne sait toujours pas quand des plongeurs ou un sous-marin pourront descendre jusqu’aux pipelines.

Les autorités danoises surveillent les deux fuites de gaz à l’est de l’île danoise de la mer Baltique de Bornholm avec des navires et un hélicoptère militaire.

En Suède, les services de sécurité participent également à l’enquête, tandis que la police de Copenhague est en charge d’une enquête au Danemark.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a tenu une réunion d’urgence vendredi sur les attaques de pipelines, et des chercheurs norvégiens ont publié une carte projetant qu’un énorme panache de méthane provenant des pipelines endommagés se propagera sur de vastes étendues de la région nordique.

The Associated Press