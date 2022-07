Les Suédois entourés de secret avant la demi-finale de l’Euro 2022

L’équipe féminine suédoise reste muette sur le statut de ses joueuses avant la demi-finale de l’Euro 2022 contre l’Angleterre à Sheffield mardi, les joueuses ayant pour instruction de ne pas discuter de blessures ou de maladies avec les médias.

Les Suédois ont eu un certain nombre de tests Covid-19 positifs dans le camp, les arrières latérales de premier choix Hannah Glas et Jonna Andersson ayant raté la victoire en quart de finale contre la Belgique, et le meneur de jeu Kosovare Asllani a raté l’entraînement dimanche alors que les Suédois finalisaient leurs préparatifs. .

“Je ne veux pas du tout commenter son statut (d’Asllani). (Mais) je crois qu’elle sera sur le terrain mardi », a déclaré l’entraîneur adjoint Magnus Wikman aux journalistes après la victoire contre la Belgique.

“On nous a dit de ne pas répondre à de telles questions”, a déclaré l’ailier Johanna Rytting Kaneryd aux journalistes. “Je ne vais pas commenter des cas individuels, mais il est clair que vous aimeriez que toute l’équipe soit impliquée (à l’entraînement).”

Classées deuxièmes au monde avant le tournoi, les Suédoises tiennent à mettre l’Angleterre sous les projecteurs.

“Elles sont favorites, elles sont à domicile et elles subissent la pression de l’extérieur”, a déclaré la milieu de terrain Filippa Angeldahl, qui joue dans son club de football pour Manchester City dans la Super League féminine d’Angleterre.

“De toute évidence, nous devons profiter du fait qu’ils subissent cette pression de l’extérieur et devons gagner”, a-t-elle ajouté.

