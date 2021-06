Les Sudistes ont été « les premières victimes » de l’impérialisme américain et ont été « calomniés », affirment les Sons of Confederate Veterans — RT USA News

Les Sons of Confederate Veterans ont pris de l’importance après que le mouvement BLM a balayé les États-Unis, cherchant à changer les perceptions du Sud et à expliquer pourquoi ils arborent fièrement le drapeau confédéré, même si certains pensent que c’est un symbole toxique.

L’impression instantanée des Sons of Confederate Veterans n’est pas bonne. Un regard rudimentaire sur leur représentation dans les médias grand public est loin d’être flatteur et leur badge arbore fièrement le drapeau confédéré controversé. Les termes qui me viennent à l’esprit sont : raciste, exclusif et arriéré.

C’est donc avec une certaine surprise que le chef des opérations patrimoniales de l’organisation, Walter D. Kennedy, a présenté ce qu’il dit être un ensemble de valeurs assez différent. Lui, comme tous les membres du SCV, a une lignée directe avec un soldat ou un membre de l’establishment politique des États confédérés. Ils prétendent avoir des membres afro-américains, amérindiens, hispaniques et polynésiens américains. L’arrière-grand-père de Kennedy a combattu dans la guerre pour l’indépendance du Sud, ce que le SVC appelle la guerre civile américaine de 1861 à 1865.





Il s’efforce de faire la différence entre les Sudistes et les « Yankees ». Les « Yankees » ne sont pas tous des habitants du Nord, mais, affirme-t-il, qui ont des opinions particulières.

S’adressant à RT.com, Kennedy a déclaré : « Un Yankee est quelqu’un qui s’assoit sur son tabouret, pointe son doigt et dit que vous devriez faire les choses comme nous le disons. « Ugly American » est un vieux terme qui s’appliquait aux Américains qui faisaient le tour du monde en disant que vous devriez faire les choses comme nous les faisons chez nous. Ce n’étaient pas des sudistes qui disaient ça, c’était une bande de foutus Yankees.

« C’est l’attitude qu’ils ont depuis la création de ce pays. Après 1865, notre camp a perdu sa voix, nous sommes un peuple vaincu, conquis et occupé.

« Je ne dis pas qu’ils ont des armes à feu qui nous forcent, mais notre héritage est en veilleuse et s’il est utilisé du tout, il est utilisé pour insulter, pour montrer le Sud comme ignorant, raciste, méchant, arriéré, cruel et ça fait du bon film, mais ce n’est pas la réalité.

Le SCV est devenu plus important au cours de la dernière année à la suite du meurtre de George Floyd et du mouvement Black Lives Matter.

Ils ont fait partie du débat sur la suppression des monuments et des statues confédérés, ce avec quoi ils ne sont pas en désaccord, si la communauté locale veut les voir déplacés.

Ils sont actuellement impliqués dans l’exhumation du corps du général de l’armée confédérée Nathan Bedford Forrest et de sa femme, car la ville de Memphis ne veut plus que les tombes soient situées là où elles se trouvent. De manière controversée, Forrest était un membre du Ku Klux Klan et sur Wikipédia, il prétend qu’il était le grand sorcier.

Kennedy n’est pas d’accord : « Il n’était pas le Grand Magicien ; il était membre du Klan original, mais ils n’ont absolument rien à voir avec le Klan des 20e et 21e siècles.

« L’organisation dont il faisait partie était un mouvement de guérilla pour se débarrasser des Yankees, des bagagistes et des scallywags qui sont descendus dans le Sud pour continuer à piller le Sud après notre défaite.

« Nous condamnons et condamnons fermement le KKK d’aujourd’hui et toute activité raciste.

« Les gens disent qu’il est un marchand d’esclaves, ils ne semblent jamais comprendre que les plus grands marchands d’esclaves étaient en Nouvelle-Angleterre, au Massachusetts, au Rhode Island, au Connecticut et même à New York – ils étaient les grands marchands d’esclaves et non les Sudistes. .

« Il est quelque peu hypocrite de condamner une personne mais pas de condamner toute une société de marchands d’esclaves. »





La même logique s’applique au drapeau confédéré. Le SCV a le sentiment d’honorer leurs ancêtres qui ont lutté pour l’indépendance du Sud et s’oppose à sa représentation comme rien de plus qu’un symbole de haine et de racisme.

Kennedy a dit : « Le drapeau confédéré a été calomnié mais qui disait ça mais les gars qui nous ont vaincus. Aucun navire négrier parmi les millions d’esclaves amenés d’Afrique vers l’hémisphère occidental, aucun de ces navires négriers n’a arboré pavillon confédéré, ils ont arboré des pavillons espagnol, français, anglais et américain. La constitution confédérée interdit l’importation d’esclaves d’Afrique ou de tout autre endroit que les États esclavagistes des États-Unis.

« Il est évident qu’ils ne veulent pas que notre version de l’histoire soit racontée parce que cela embarrasserait ces Yankees, si les gens du monde entier comprenaient qu’ils ont envahi et conquis notre peuple dans un but lucratif.

« L’empire Yankee parcourt le monde depuis lors dans un but lucratif, il se trouve que nos États confédérés d’Amérique ont été la première victime.

« Le drapeau n’est pas un symbole de racisme.

« Ce n’est pas parce qu’un petit nombre de personnes abusent d’une icône que vous devez détruire cette icône. Vous condamnez l’utilisation abusive de cet emblème ; vous ne condamnez pas l’emblème.

En parlant à Kennedy, il est clair que lui et le SCV se sentent marginalisés. Ils n’ont pas l’impression que quelqu’un s’occupe d’eux à des postes d’autorité. En fait, Kennedy a comparé les Sudistes des États-Unis d’aujourd’hui aux Juifs de l’Allemagne nazie.

Il a dit: « Nous sommes ce qu’on appelle un peuple apatride. Si vous connaissez les Arméniens en Turquie, ils étaient apatrides, et vous voyez ce qui arrive aux apatrides.

« Les Juifs de l’Allemagne nazie étaient un peuple apatride, ils n’avaient pas d’État pour les protéger, eux et leur patrimoine. Nous ne souffrons pas comme eux, le potentiel est là. Chaque fois que vous avez affaire à un grand potentiel gouvernemental, il est là. Une fois que les nazis ont pris le contrôle de l’Allemagne, ils n’avaient pas d’État pour protéger leurs intérêts, leurs droits, leurs libertés, leurs biens – nous les sudistes non plus, nous devons dépendre des Yankees pour être bienveillants envers nous, car c’est à leur volonté, pas notre volonté.

« Nous n’avons pas de gouvernement qui représentera nos intérêts et défendra notre histoire. Nous sommes américains, ma famille est toute fière de faire partie des États-Unis, nous avons servi dans l’armée, le Sud s’est plié en quatre pour prouver au Nord que nous voulons être des citoyens loyaux. Tout ce que nous avons jamais demandé, c’est que notre héritage soit respecté comme leur héritage est respecté. Pendant longtemps, cela s’est passé après la guerre, mais ce n’est plus le cas.

Mais qu’en est-il de Donald Trump ? C’est un héros de la base républicaine, que pense le SCV de lui ? Et sûrement George W. Bush, ancien gouverneur du Texas était l’un des leurs à la Maison Blanche ?





Kennedy a dit : « L’aîné George Bush est originaire de la Nouvelle-Angleterre et est venu au Texas pendant le boom pétrolier, ses enfants y ont été élevés mais ils sont de race pure, 100 % Yankee.

« Bill Clinton était un sudiste de l’Arkansas, Jimmy Carter était de Géorgie, ces gens sont des sudistes mais pas comme moi.

« Ils échangeraient leur héritage du Sud à tout moment contre une poignée de voix afin de promouvoir leurs moyens politiques.

« Et avec Trump, j’ai dit que je me boucherais le nez et que je voterais pour ce Yankee de New York arrogant et bruyant et je ne serai pas déçu lorsqu’il prendra ses fonctions et qu’il sera un Yankee de New York arrogant et bruyant. »

Le SCV a également contesté Nascar, la série de courses automobiles, qui est extrêmement populaire dans le Sud.

À la suite de BLM, le sport a interdit le drapeau confédéré de ses événements.

Ainsi, le SCV a arboré une bannière « Defund Nascar » et un drapeau confédéré au-dessus lors des courses pour se rallier à ce mouvement.

Tout cela fait partie de ce qu’ils considèrent comme la partie puissante des États-Unis les décrivant comme une culture toxique.

Kennedy a dit : «Nous pensons que le récit nous a été enlevé, la vérité sur le Sud et pourquoi cette guerre a été menée. Pourquoi nos ancêtres confédérés étaient de nobles héros et patriotes, pas des traîtres et des esclavagistes.

« Tout vainqueur d’une guerre, il écrit et fait respecter l’histoire. Comment l’Angleterre rapporterait-elle la bataille de Londres si Adolf Hitler et les nazis avaient gagné cette guerre et dirigé la Grande-Bretagne en ce moment ? C’est ce qui est arrivé au Sud, notre point de vue a été exclu. Il n’y a pas de loi qui dit que vous devez exclure la vision du Sud mais tout le monde au pouvoir, à l’argent et au prestige ne permettra pas que notre point de vue soit exposé, ou une exposition très limitée. Nous l’appelons censure par exclusion.

Dans le cadre d’essayer de changer cela, le SCV a construit un centre du patrimoine de 5 millions de dollars. C’est sur ces terres que Nathan Bedford Forrest et sa femme seront réinhumés.

Kennedy pense également que la façon dont l’esclavage a pris fin était tout à fait fausse – il a ajouté : « Nathan Bedford Forrest a promu l’idée de l’éducation des Noirs et du droit de vote des Noirs. Vous n’entendez pas parler de choses comme ça? Tout ce que vous entendez, c’est qu’il était un grand sorcier. Lui et de nombreux autres officiers confédérés étaient en faveur des droits civiques des Noirs, si nous avions suivi leur raisonnement, tous les problèmes que nous voyons aujourd’hui auraient disparu, mais pas le pays.

« La Grande-Bretagne a mis fin à l’esclavage dans les Caraïbes par une émancipation progressive et une compensation pour la perte de l’esclave, l’économie n’a pas été détruite et les gens là-bas ont été introduits dans la société petit à petit. C’est ainsi que cela aurait dû être fait, l’esclavage a pris fin de la pire manière possible aux États-Unis.

À travers toutes leurs campagnes et leurs tentatives de parler dans les médias, le SCV espère promouvoir une camaraderie au sujet des Sudistes. Kennedy souligne que les divisions de couleur ne sont pas pertinentes.





Il a dit: « Nous ne voyons pas la couleur ; nous voyons d’autres sudistes. Non seulement les sudistes sont-ils de ma famille, s’ils ont une couleur de peau différente, ils sont mes amis, ils sont tout aussi dignes et précieux que mes parents de sang. Nous avons un héritage commun.

« Le Sud est la région la plus pauvre des États-Unis, mais les Sudistes donnent plus d’argent à des œuvres caritatives par habitant que ces riches et arrogants Yankees de la Nouvelle-Angleterre – nous sommes différents et nous sommes fiers de cette différence. »

