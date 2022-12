Séoul, Corée du Sud

Les Sud-Coréens sont sur le point de rajeunir d’un an ou deux, grâce à une nouvelle loi adoptée jeudi qui vise à normaliser le calcul de l’âge dans le pays.

À l’heure actuelle, il est courant que les Sud-Coréens n’aient pas un seul âge, mais trois : un « âge international », un « âge coréen » et un « âge civil ».

Mais pour mettre fin à la confusion, le parlement du pays a décrété qu’à partir de juin 2023, tous les documents officiels doivent utiliser l'”âge international” standard.

Cette décision, qui fait suite à un long débat sur la question, alignera le pays sur la plupart du reste du monde et réduira les divergences juridiques résultant de l’utilisation de trois systèmes différents.

En Corée du Sud, “l’âge international” d’une personne fait référence au nombre d’années écoulées depuis sa naissance et commence à zéro – le même système utilisé dans la plupart des autres pays.

Mais lorsqu’on leur demande leur âge dans des cadres informels, la plupart des Sud-Coréens répondent par leur “âge coréen”, qui peut être supérieur d’un ou même deux ans à leur “âge international”.

Dans ce système, les bébés sont considérés comme âgés d’un an le jour de leur naissance, avec un an ajouté chaque 1er janvier.

Dans certaines circonstances, les Sud-Coréens utilisent également leur “âge civil” – une sorte de mélange entre l’âge international et l’âge coréen – qui considère les bébés comme ayant zéro an le jour de leur naissance et ajoute une année à leur âge chaque 1er janvier.

Prenez Psy, le chanteur de “Gangnam Style”, par exemple. Né le 31 décembre 1977, il est considéré comme âgé de 44 ans en âge international ; 45 ans selon l’âge de l’année civile ; et 46 par âge coréen.

Si cela semble déroutant, c’est que la vie quotidienne dans le pays bascule souvent entre le méli-mélo de différents systèmes.

La plupart des gens utilisent l’âge coréen, qui a ses racines en Chine, dans la vie quotidienne et les scénarios sociaux, tandis que l’âge international est plus souvent utilisé pour les questions juridiques et officielles – par exemple, lorsqu’il s’agit de lois civiles.

Cependant, certaines lois – y compris celles qui entourent l’âge légal pour boire, fumer et la conscription militaire – utilisent l’âge de l’année civile.

La loi adoptée jeudi normalisera l’utilisation de l’âge international dans tous les “domaines judiciaires et administratifs”, selon le site Internet du Parlement et les documents liés au projet de loi.

“L’État et les gouvernements locaux doivent encourager les citoyens à utiliser leur ‘âge international’ et mener la promotion nécessaire pour cela”, dit-il.

Cette décision est le résultat d’années de campagne menée par des législateurs qui en ont assez des systèmes multiples.

“La révision vise à réduire les coûts socio-économiques inutiles car les différends juridiques et sociaux ainsi que la confusion persistent en raison des différentes façons de calculer l’âge”, a déclaré au parlement Yoo Sang-bum du parti au pouvoir, le People Power Party, selon Reuters.

Un autre projet de loi présenté par le législateur Hwang Ju-hong en 2019 a fait valoir qu’en plus de semer la confusion, les trois méthodes provoquaient également des conflits en “favorisant une culture de la hiérarchie basée sur l’âge et en évitant certains mois pour l’accouchement”.