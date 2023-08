Les Sud-Coréens se rassemblent à Séoul contre le projet japonais de rejeter en mer des eaux usées nucléaires traitées

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Inquiets du rejet imminent par le Japon d’eaux usées nucléaires traitées de la centrale nucléaire de Fukushima endommagée par le tsunami, des centaines de Sud-Coréens ont défilé samedi dans leur capitale. Les manifestants ont appelé Tokyo à abandonner les plans et ont exprimé leur colère envers Séoul pour avoir approuvé la décharge malgré les risques présumés pour la sécurité alimentaire.

Le rassemblement de samedi était la dernière des manifestations d’une semaine depuis que l’Agence internationale de l’énergie atomique a approuvé les plans de rejet japonais en juillet, affirmant que le processus respecterait les normes de sécurité internationales et aurait des impacts négligeables sur l’environnement et la santé.

La sécurité des plans de rejet des eaux usées a également été défendue par le gouvernement du président sud-coréen Yoon Suk Yeol, qui ces derniers mois a activement pris des mesures pour réparer les liens de longue date avec son allié des États-Unis face à la croissance nucléaire nord-coréenne. des menaces.

Le gouvernement japonais a déclaré que le rejet des eaux usées devrait commencer cet été, mais il n’a pas confirmé de date précise.

Portant des imperméables et brandissant des pancartes indiquant « Nous nous opposons à l’élimination de l’eau contaminée de Fukushima » et « Aucune matière radioactive n’est sans danger pour la mer », les manifestants ont défilé sous une pluie fine dans les rues du centre-ville de Séoul. Les rassemblements se déroulaient pacifiquement et il n’y a eu aucun rapport immédiat d’affrontements ou de blessés.

La Corée du Sud a tenté de calmer les craintes des gens concernant la contamination des aliments et les risques environnementaux avant le rejet des eaux usées de Fukushima, notamment en élargissant les tests de rayonnement sur les fruits de mer dans les principaux marchés aux poissons du pays et même en testant le sable de ses plages du sud et de l’ouest. Aucun des tests n’a jusqu’à présent suscité de problèmes de sécurité, a déclaré Jeon Jae-woo, un responsable du ministère des Océans et de la Pêche, lors d’un briefing vendredi.

Park Ku-yeon, premier vice-ministre du Bureau de coordination des politiques gouvernementales, a déclaré que la Corée du Sud espérait conclure la semaine prochaine des consultations de travail avec le Japon sur la possibilité pour les experts sud-coréens de participer au suivi du processus de libération.

Les législateurs de l’opposition libérale qui contrôlent l’Assemblée nationale du pays ont accusé le gouvernement de Yoon de mettre la santé des gens en danger tout en essayant d’améliorer les relations bilatérales.

Le Parti démocrate a déclaré cette semaine qu’il prévoyait de déposer une plainte auprès du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies pour souligner ce qu’il dit être les périls posés par le rejet des eaux usées de Fukushima et se demander si l’AIEA a correctement examiné les risques avant de donner le feu vert aux plans de rejet. .

Le parti a également exhorté Yoon à revenir sur sa position et à utiliser un sommet trilatéral plus tard ce mois-ci avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président américain Joe Biden pour déclarer l’opposition de Séoul au déversement des eaux usées.

La sécurité des eaux usées de Fukushima est une question sensible depuis des années entre les alliés américains. La Corée du Sud et le Japon ont travaillé ces derniers mois pour réparer des relations longtemps tendues par des griefs historiques en temps de guerre afin de répondre à des préoccupations communes telles que la menace nucléaire nord-coréenne et la politique étrangère affirmée de la Chine.

Un tremblement de terre et un tsunami massifs en 2011 ont détruit les systèmes de refroidissement de la centrale de Fukushima, faisant fondre trois réacteurs et contaminant leur eau de refroidissement.

Tokyo Electric Power Company Holdings, qui exploite l’installation, collecte, filtre et stocke l’eau dans des centaines de réservoirs, qui atteindront leur capacité au début de 2024.

Le Japon a d’abord annoncé son intention de rejeter l’eau traitée dans la mer en 2018, affirmant que l’eau sera encore diluée par l’eau de mer avant d’être rejetée dans le cadre d’un processus soigneusement contrôlé qui prendra des décennies.

L’eau est traitée avec ce qu’on appelle un système avancé de traitement des liquides, qui est conçu pour réduire les quantités de plus de 60 niveaux de libération de radionucléides sélectionnés – à l’exception du tritium, qui, selon les autorités, est sans danger pour les humains s’il est consommé en petites quantités.

Junichi Matsumoto, le responsable de la gestion de l’eau traitée pour TEPCO, s’est engagé lors d’une conférence de presse le mois dernier à effectuer un échantillonnage et une analyse minutieux de l’eau pour s’assurer que sa libération est effectuée en toute sécurité conformément aux normes de l’AIEA.

Kim Tong-hyung, Associated Press