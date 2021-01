Lorsque Ryu Han-na, une étudiante universitaire de 20 ans, a subi une chirurgie esthétique du nez à la mi-décembre, elle avait une raison simple: ce pourrait être la dernière chance de le faire secrètement avant que les gens ne commencent à enlever les masques cette année. à mesure que les vaccins sont distribués.

Ryu, qui a suivi ses cours en ligne tout au long de 2020, a déclaré que la capacité de récupérer à la maison et de porter un masque en public sans attirer l’attention étaient des facteurs décisifs.

«J’ai toujours voulu obtenir un travail de nez … je pensais que ce serait le mieux de l’obtenir maintenant avant que les gens ne commencent à enlever les masques lorsque les vaccins seront disponibles en 2021», a-t-elle déclaré en se préparant pour les 4,4 millions de won (4013 dollars). procédure.

« Il y aura des ecchymoses et des gonflements suite à l’opération, mais puisque nous porterons tous des masques, je pense que cela devrait aider », a-t-elle ajouté.

Cette attitude alimente la demande pour de telles opérations en Corée du Sud, qui avait déjà connu une reprise de la chirurgie esthétique en 2020.

Le pays a été une capitale mondiale de la chirurgie esthétique même pendant les périodes non pandémiques. L’industrie est estimée à environ 10,7 milliards de dollars en 2020, en hausse de 9,2% d’une année sur l’autre, et devrait osciller autour de 11,8 milliards de dollars cette année, selon Gangnam Unni, la plus grande plateforme de chirurgie esthétique en ligne du pays.

Les chirurgiens esthétiques disent que les patients s’intéressent à toutes les parties du visage: celles qui peuvent être facilement cachées sous des masques, comme le nez et les lèvres, ainsi que celles que les couvre-visage ne cachent pas, que certains considèrent comme les critères de beauté dans le coronavirus ère.

«Les demandes chirurgicales et non chirurgicales concernant les yeux, les sourcils, l’arête du nez et le front – les seules parties visibles – ont certainement augmenté», a déclaré Park Cheol-woo, chirurgien à la clinique de chirurgie plastique WooAhIn, qui était en charge de l’opération de Ryu.

Le chirurgien Shin Sang-ho, qui gère la clinique de chirurgie plastique de Krismas dans le centre du district de Gangnam, a déclaré que de nombreuses personnes avaient dépensé leur paiement de relance d’urgence du gouvernement dans des hôpitaux et des cliniques, augmentant les revenus au troisième et quatrième trimestre de 2020.

«J’avais l’impression que c’était une sorte de dépenses de vengeance. J’ai senti que les clients exprimaient leurs émotions refoulées (du coronavirus ) en obtenant des procédures cosmétiques », a déclaré Shin.

Les données gouvernementales ont montré que sur 14,2 billions de wons (12,95 milliards de dollars) de dons en espèces du gouvernement, 10,6% ont été utilisés dans les hôpitaux et les pharmacies, le troisième plus grand segment par classification derrière les supermarchés et les restaurants, bien que les détails des types d’hôpitaux n’aient pas été divulgués.

Les données de Gangnam Unni ont montré que ses utilisateurs ont bondi de 63% par rapport à l’année dernière à environ 2,6 millions l’année dernière. Ils ont demandé 1 million de séances de conseil, soit le double du montant de l’année précédente.

La pandémie a rendu plus difficile la promotion des services auprès des clients étrangers, de sorte qu’au cours de la dernière année, elle a adopté une approche plus locale et régionale.

Mais une troisième vague de coronavirus à la maison reste une préoccupation car le pays rapporte des cas quotidiens record.

« Nous avons constaté récemment un nombre croissant d’annulations lors de rendez-vous de consultation, car les gens s’abstiennent davantage d’aller à l’extérieur … en particulier les clients des banlieues ont pour la plupart reporté leurs chirurgies à 2021 », a déclaré Park.