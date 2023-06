Les Sud-Coréens rajeunissent d’un an ou deux alors que le pays change de système pour compter les âges

Tous les Sud-Coréens sont instantanément devenus un an ou deux plus jeunes, alors que le pays a abandonné son système traditionnel – et de plus en plus impopulaire – pour compter l’âge de quelqu’un et l’a remplacé par la méthode internationalement acceptée.

Dans le système précédent, les citoyens du pays sont réputés avoir un an à leur naissance, et un an est ajouté chaque 1er janvier. La coutume inhabituelle signifiait qu’un bébé né le soir du Nouvel An aurait deux ans dès que l’horloge sonnerait à minuit.

Mais selon les révisions introduites mercredi, les âges seront calculés de la même manière que le reste du monde dans la plupart des affaires administratives et civiles, y compris les contrats et autres documents officiels, a déclaré le Korea Times.

L’Assemblée nationale, qui a approuvé le changement en décembre, a déclaré qu’il « résoudrait la confusion sociale causée par l’utilisation mixte des calculs d’âge et les effets secondaires qui en résultent ».

Alors que la norme mondiale s’applique aux documents médicaux et juridiques depuis les années 1960, d’autres formulaires officiels ont continué à utiliser la méthode traditionnelle.

Le système a suscité ces dernières années des critiques de la part d’hommes politiques qui affirment qu’il sème la confusion et fait apparaître la Corée du Sud, une puissance technologique et culturelle mondiale, en décalage avec le reste du monde.

Yoon Jae-ha (à gauche), pose avec un tableau blanc montrant son âge international, 8 ans, et son âge coréen, 9 ans, à côté de son père, Yoon Dong-gun, à Séoul Photographie : Anthony Wallace/AFP/Getty Images

Le président, Yoon Suk Yeol, a déclaré que les arrangements existants pesaient sur les ressources du pays. Dans un sondage l’année dernière, plus de 70% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles étaient d’accord avec le changement.

« Nous nous attendons à ce que les litiges juridiques, les plaintes et la confusion sociale qui ont été causés sur la façon de calculer les âges soient considérablement réduits », a déclaré aux journalistes Lee Wan-kyu, ministre de la Législation gouvernementale.

« Ça fait du bien », a déclaré Lee à Séoul à l’agence de presse AFP. « Pour les gens comme moi, qui étaient censés avoir 60 ans l’année prochaine, cela vous donne l’impression d’être encore jeune. »

« C’est déroutant quand un étranger me demande quel âge j’ai car je sais qu’ils veulent dire l’âge international, alors je dois faire quelques calculs », a déclaré à l’AFP Hong Suk-min, employé de bureau.

Alors que certaines personnes devraient continuer à utiliser la méthode traditionnelle dans des contextes informels, 86% des Sud-Coréens ont déclaré qu’ils adopteraient le système international dans leur vie quotidienne lorsque la nouvelle loi entrerait en vigueur, selon une enquête gouvernementale menée en septembre 2022.

Mais le changement ne privera pas soudainement les gens du droit d’acheter légalement des cigarettes ou de l’alcool, ou de changer l’année au cours de laquelle ils entrent dans l’enseignement obligatoire ou deviennent éligibles jusqu’à 21 mois de service national – une exigence légale pour tous les hommes valides.

Un troisième système qui régit ces domaines de la vie – dans lequel l’âge d’une personne est calculé à partir de zéro à la naissance et une année est ajoutée le jour de l’an – restera en place pour le moment, selon les responsables.

« Le gouvernement a décidé de conserver ces exceptions même après l’entrée en vigueur des révisions, car il est plus facile de les gérer sur une base annuelle », a déclaré Lee.

Les origines de la méthode traditionnelle de comptage de l’âge ne sont pas claires. Une théorie est que le fait d’avoir un an à la naissance prend en compte le temps passé dans l’utérus – avec neuf mois arrondis à 12. D’autres l’associent à un ancien système numérique asiatique qui n’avait pas le concept de zéro.

