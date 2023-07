Les Sud-Coréens rajeunissent avec la nouvelle loi sur le comptage de l’âge

« Mes enfants devront éventuellement supporter tous ces fardeaux sociétaux, comme s’occuper de la population âgée croissante en payant plus d’impôts pour soutenir le système de retraite du gouvernement », a déclaré Lee Hyo-jung, une employée de l’administration et mère de deux enfants adultes.

On s’attend maintenant à ce que les femmes sud-coréennes aient en moyenne 0,78 enfants, menaçant de transformer l’une des économies avancées à la croissance la plus rapide d’Asie en une puissance convalescente au cours des quatre prochaines décennies.

Les Sud-Coréens peuvent se sentir plus jeunes, mais le changement superficiel ne fera pas grand-chose pour relever les défis structurels auxquels est confrontée l’économie qui vieillit le plus rapidement au monde.

Jeter de l’argent sur la question n’a pas résolu le problème. Kim estime que le gouvernement sud-coréen a dépensé 375 milliards de dollars de 2006 à 2021 pour des politiques visant à encourager les jeunes Coréens à avoir plus d’enfants, y compris des programmes d’aide sociale et des subventions directes comme une prime pour bébé. Aucun des programmes n’a fonctionné.

Certaines familles sud-coréennes dépensent jusqu’à 1 000 dollars par mois en tuteurs privés pour donner à leurs enfants une longueur d’avance sur le marché très concurrentiel des universités et du travail. Ajoutez à cela la flambée des coûts immobiliers, combinée à l’attente que les nouveaux conjoints achètent leur propre maison avant de se marier, et cela signifie que de nombreux Coréens repoussent le mariage et ont des enfants. En 2021, le nombre de mariages a atteint un creux de 193 000, la même année où la population a diminué pour la première fois de l’histoire.

« Si vous regardez le taux de fécondité des pays qui sont des sociétés confucéennes comme Singapour, Taiwan, la Chine, la Corée et le Japon, ils ont certains des taux de fécondité les plus bas du monde », a déclaré Kim.

« De nos jours, élever des enfants signifie que les parents renoncent à vivre leur vie et leurs désirs. Ils méritent de vivre leur propre vie, mais ne peuvent pas le faire lorsqu’ils doivent élever des enfants. Donc, le gouvernement doit faire quelque chose.

Les prédictions sont si inquiétantes que le président sud-coréen Yoon Suk-yeol donne 700 000 wons (800 dollars) par mois aux familles pour chaque enfant de moins d’un an.

Mais son gouvernement et d’autres gouvernements conservateurs d’Asie de l’Est n’ont pas encore sérieusement envisagé la seule solution qui a été exploitée par l’Australie, la Grande-Bretagne et les États-Unis et qui pourrait voir leur taux de natalité augmenter et leur âge moyen chuter de façon spectaculaire.

« Je pense que pour que nous soyons plus ouverts à l’immigration, il nous faudra plus de temps pour ressentir vraiment le pincement d’une pénurie de main-d’œuvre », a déclaré Kim.

