La sécheresse de buts de Son Heung-min cette saison s’est étendue à huit matchs pour Tottenham, augmentant les inquiétudes à Séoul concernant la forme de la star sud-coréenne à quelques mois de la Coupe du monde.

Son a remporté le Golden Boot de la Premier League 2021-22, le prix décerné au meilleur buteur de la compétition de haut niveau en Angleterre, mais il n’a pas encore marqué cette saison.

Et les médias sud-coréens accordent une attention croissante à la forme de Son avant la 10e apparition consécutive du pays au tournoi de renom du football.

L’entraîneur de l’équipe nationale Paulo Bento a rejeté les inquiétudes lorsqu’il a inclus Son dans sa liste pour les matchs d’échauffement de la semaine prochaine contre le Costa Rica et le Cameroun.

“Il n’y a pas d’inquiétude et je ressens la même chose que lorsqu’il marque beaucoup”, a déclaré Bento, ajoutant qu’il ne prévoyait pas de discuter de la question avec son capitaine. “Nous allons nous concentrer sur ce que nous devons faire dans ces deux matchs et j’ai toute confiance en lui, comme d’habitude.”

Son n’est pas le seul attaquant coréen à éprouver des difficultés de forme ou de sélection. Hwang Hee-chan a du mal pendant des minutes sur le terrain pour Wolverhampton Wanderers en Premier League, et Hwang Ui-jo n’a pas encore marqué cette saison ni pour Bordeaux ni pour son nouveau club Olympiakos.

Les autres représentants de l’Asie à la Coupe du monde, le Japon, l’Iran, l’Australie, l’Arabie saoudite et le pays hôte, le Qatar, sont également occupés pendant la trêve internationale. Le Japon et l’Arabie saoudite affronteront chacun les États-Unis et l’Équateur la semaine prochaine.

L’équipe japonaise, regroupée à la Coupe du monde avec l’Allemagne, le Costa Rica et l’Espagne, a été secouée par la nouvelle lundi que Ko Itakura s’est blessé au genou alors qu’il s’entraînait avec le club allemand de premier plan Borussia Mönchengladbach. Il est peu probable que le défenseur central revienne avant novembre.

Plus encourageant pour l’entraîneur Hajime Moriyasu est le début de l’ailier Kaoru Mitoma pour sa première saison en Premier League pour Brighton.

“Je pourrais faire le premier pas et montrer aux supporters quel genre de joueur je suis”, a déclaré Mitoma. « Je pourrais aussi montrer un peu à l’entraîneur-chef que je peux faire le travail. Ce sera à propos de ce que je peux produire et je sens que je dois le faire quand on me donne plus de temps de jeu. »

Le match de l’Arabie saoudite contre les États-Unis est le deuxième de ses six échauffements avant son match d’ouverture du Groupe C avec l’Argentine et les matchs suivants contre la Pologne et le Mexique.

Le pays hôte, le Qatar, se prépare également pour une toute première apparition en Coupe du monde et un groupe avec les Pays-Bas, l’Équateur et le Sénégal. Les Qataris affronteront le Canada le 23 septembre à Vienne puis le Chili quatre jours plus tard. L’Australie jouera des matchs à domicile et à l’extérieur contre la Nouvelle-Zélande.

L’Iran, qui affrontera l’Angleterre, les États-Unis et le Pays de Galles dans le groupe B, a nommé Carlos Queiroz à un autre poste d’entraîneur-chef au début du mois. Le tacticien portugais a mené l’équipe aux Coupes du monde 2014 et 2018 et sa première action dans son deuxième passage sera des tests d’échauffement contre l’Uruguay et le Sénégal en Autriche.

“Lorsque la famille vous appelle à la maison, tout ce que vous faites est simplement de vous présenter”, a écrit Queiroz sur les réseaux sociaux mardi. L’Iran a participé à cinq Coupes du monde précédentes, mais n’a pas encore franchi la phase de groupes.

