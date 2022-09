Les Sud-Coréens pourraient décider si les stars de la K-pop BTS doivent faire leur service militaire | Actualités Ents & Arts

Le ministère sud-coréen de la Défense envisage de mener une enquête publique pour aider à décider d’éventuelles exemptions au service militaire obligatoire pour le groupe de garçons K-pop BTS, ont déclaré des responsables.

Le groupe fait depuis longtemps la une des journaux sur la question car, selon la loi, tous les hommes valides âgés de 18 à 28 ans dans le pays doivent servir dans l’armée pendant près de deux ans dans le cadre de ses défenses contre Corée du Nord.

En 2020, Corée du SudLe parlement a adopté un projet de loi autorisant les stars mondiales de la K-pop telles que BTS de reporter à 30 ans la tranche d’âge supérieure pour le service national.

Jin, le membre le plus âgé du groupe, aura 30 ans en décembre et risque maintenant de s’enrôler.

Image:

Le ministre sud-coréen de la Défense Lee Jong-sup a tenu une réunion de la commission parlementaire de la défense à Séoul. Photo : Ha Sa-hun/Yonhap/AP



Le ministre de la Défense Lee Jong-sup a ordonné aux responsables d’examiner si une enquête publique est nécessaire pour aider à prendre la décision.

Divers autres facteurs tels que l’impact économique du BTS, l’importance du service militaire et l’intérêt national général seront également étudiés par le ministère, a déclaré M. Lee.

Le système de conscription sud-coréen autorise déjà des exemptions pour les athlètes, les musiciens classiques et traditionnels, ainsi que les danseurs de ballet et autres qui remportent les premières places dans certaines compétitions, car ils sont considérés comme ayant un prestige national accru.

Des fans et même certains politiciens ont lancé des appels pour que la portée inclue des stars de la K-pop telles que BTS, car elles ont également considérablement renforcé le profil du pays à l’échelle internationale.

Formé en 2010, avec leur premier single sorti en 2013, BTS est l’acte musical le plus vendu de l’histoire de la Corée du Sud et a gagné une reconnaissance mondiale pour sa musique autoproduite et son activisme.

En mai, ils ont rencontré le président américain Joe Biden à la Maison Blanche pour discuter de l’inclusion et de la représentation asiatiques et pour lutter contre les crimes de haine contre les Asiatiques.

Ils ont également remporté de nombreux prix et ont été nominés lors de cérémonies telles que les Brit Awards au Royaume-Uni et les Grammys aux États-Unis, et en 2021, ils ont été nommés artiste mondial de l’année par la Fédération internationale de l’industrie phonographique – devenant ainsi le premier agir pour remporter le prix pendant deux années consécutives.

En 2019, ils sont entrés dans l’histoire en tant que premier groupe coréen à jouer au stade de Wembleyavec leur première soirée à guichets fermés en 90 minutes.

Une enquête privée plus tôt cette année a montré qu’environ 60% des répondants étaient en faveur de l’exemption pour les membres de la bande. Cependant, une précédente enquête privée en 2020 a montré que 46% soutenaient les exemptions tandis que 48% s’y opposaient.

BTS a annoncé en juin qu’ils étaient prendre le temps d’explorer des projets solo mais a dit qu’ils n’étaient pas en pause.

Le groupe – J-Hope, Suga, Jungkook, V, RM et Jimin, ainsi que Jin – a sorti l’album de compilation Proof plus tôt dans le même mois.