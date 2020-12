Les examens annuels sont cruciaux pour de nombreux étudiants dans ce pays obsédé par l’éducation, où les perspectives d’emploi, le statut social et même la personne que vous épousez dépendent souvent de l’université dont vous obtenez votre diplôme.

Les responsables de la formation ont déclaré que les autorités avaient interdit les exercices militaires et arrêteraient temporairement le trafic aérien pour réduire le bruit pendant les parties d’écoute en anglais des examens de jeudi, comme ces dernières années. Les bureaux du gouvernement et de nombreuses entreprises privées ont demandé à leurs employés de venir en retard, et la bourse du pays a retardé son ouverture pour dégager des routes pour les personnes testées.