SÉOUL, Corée du Sud — Les célébrations d’Halloween en Corée du Sud ont été calmes à la veille du premier anniversaire de la terrible cohue qui a coûté la vie à environ 160 personnes.

De nombreux restaurants, bars, grands magasins et parcs d’attractions évitent les événements sur le thème d’Halloween en signe de respect pour les victimes. Peu de personnes vêtues de costumes d’Halloween ont été vues samedi dans le quartier populaire d’Itaewon à Séoul, le site de la vague meurtrière de l’année dernière lorsqu’un grand nombre de fêtards et d’autres personnes se sont rassemblés dans une allée, provoquant des chutes les uns sur les autres comme des dominos.

Les murs de la ruelle étroite et en pente d’Itaewon étaient recouverts de nombreux post-it avec des messages de condoléances sur lesquels on pouvait lire “Nous ne vous oublierons pas” ou “Nous nous souviendrons de vous”. Une station de deuil établie dans le centre de Séoul a reçu de nombreux visiteurs, qui ont déposé des fleurs blanches et brûlé de l’encens devant les photos des victimes.

Dans le quartier de Hongdae à Séoul, une autre zone de divertissement, il n’y avait qu’un petit nombre de personnes portant des tenues d’Halloween.

Les autorités ont déployé des milliers de policiers, d’agents d’urgence et autres depuis vendredi pour contrôler la foule et assurer la sécurité des piétons à Itaewon et dans 15 autres quartiers majeurs de la vie nocturne de Séoul. Environ 200 policiers ont été mobilisés séparément pour surveiller la consommation de stupéfiants et les crimes violents, selon la police de Séoul.

“Je présente à nouveau mes sincères excuses en portant dans mon cœur la tristesse et la lourde responsabilité du désastre”, a déclaré vendredi le maire de Séoul, Oh Se-hoon, dans un communiqué. « La manière de surmonter les douleurs et le chagrin causés par la catastrophe consiste à empêcher que ce genre d’incident ne se reproduise. »

Les familles endeuillées doivent organiser une cérémonie commémorative officielle dimanche.

En janvier, une équipe d’enquête spéciale de la police a conclu que la police et les responsables municipaux n’avaient pas réussi à mettre en place des mesures efficaces de contrôle des foules, même s’ils avaient correctement anticipé le grand nombre de personnes à Itaewon. Les enquêteurs ont également conclu que la police avait ignoré les appels téléphoniques des piétons qui mettaient en garde contre l’augmentation de la foule avant que la vague ne devienne mortelle.

La cohue d’Itaewon a provoqué une vague de chagrin dans tout le pays, les morts étant pour la plupart âgés de 20 à 30 ans. Il y avait également de la colère contre le fait que le gouvernement ait encore une fois ignoré les questions de sécurité et de réglementation malgré les leçons apprises depuis le naufrage du ferry Sewol en 2014, qui a tué 304 personnes – pour la plupart des adolescents lors d’un voyage scolaire.

Les autorités ont tenté de réviser les systèmes de sécurité et les protocoles d’intervention du pays depuis la tragédie d’Itaewon. Mais des incidents liés à la sécurité se produisent continuellement.

“Tout d’abord, le problème est qu’il n’y a eu que des mesures provisoires chaque fois que certains incidents se produisaient”, a déclaré Park Sangin, professeur à l’Université nationale de Séoul. « De plus, le plus gros problème est qu’il n’y a pas de responsabilité claire à leur égard. »

Lorsque la police a annoncé en janvier les résultats de l’enquête sur la cohue d’Itaewon, elle a déclaré qu’elle poursuivait des accusations criminelles, notamment d’homicide involontaire et de négligence, contre 23 responsables. Mais aucun responsable de haut niveau n’était présent. La plupart des 23 fonctionnaires sont toujours jugés.

En février, le parlement sud-coréen, contrôlé par l’opposition, a voté la destitution du ministre de la Sécurité, Lee Sang-min, suite à la catastrophe d’Itaewon. Mais la Cour constitutionnelle a annulé en juillet la mise en accusation de Lee.

Les familles des victimes et leurs partisans ont demandé au président Yoon Suk Yeol de présenter des excuses plus sincères et d’accepter une enquête approfondie et indépendante.

“L’attitude du gouvernement et du parti au pouvoir nous inflige des cicatrices plus profondes et plus douloureuses”, ont déclaré les familles dans un communiqué commun. “Nous voulons simplement connaître les raisons fondamentales pour lesquelles le 29 octobre 2022, des milliers de personnes sont tombées, 159 d’entre elles sont mortes et des milliers d’autres ont été blessées ou ont fini par vivre avec un traumatisme.”,

Les familles ont déclaré avoir invité Yoon à assister au mémorial de dimanche. Les médias locaux ont rapporté que Yoon avait décidé de ne pas y aller car il craignait que l’événement ne soit utilisé par des politiciens de l’opposition.