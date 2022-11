Les Sud-Coréens ont honte des manquements à la sécurité dans la tragédie d’Halloween

Commentez cette histoire Commentaire

SÉOUL, Corée du Sud – Lorsque Kim Kap Soo a regardé les émissions en direct du déchirant écrasement de la fête d’Halloween qui a tué plus de 150 personnes à Séoul le week-end dernier, il y a eu un choc et de la tristesse – mais aussi la réalisation embarrassée que ce n’était pas la première fois qu’il ‘ J’ai vu la Corée du Sud subir une catastrophe dévastatrice en raison de l’incompétence officielle et des manquements à la sécurité.

« Mon cœur me fait très mal. Nous sommes parmi les 10 plus grandes économies du monde, et je ne comprends absolument pas comment cela peut se produire dans notre pays », a déclaré Kim, 73 ans, chercheur à la retraite en génie de l’environnement. “Notre insensibilité publique à la sécurité est trop sévère. Nous devons toujours faire attention à tout, mais nous ne le faisons pas, et je pense que c’est le plus gros problème.

L’écrasement de la foule samedi à Itaewon, un quartier populaire de la vie nocturne, a provoqué une vague de sympathie du public envers les morts, principalement dans la vingtaine et la trentaine, et des demandes de responsabilité pour la tragédie. Mais beaucoup partagent également un fort sentiment d’embarras et de colère que leur pays, une puissance culturelle et économique issue de la guerre, de la pauvreté et des dictatures, ignore toujours les questions de sécurité et de réglementation.

Des écrasements de foule similaires se sont produits dans d’autres pays développés ces dernières années, mais le nombre de morts y était beaucoup plus faible qu’à Itaewon, où 156 personnes sont mortes et 173 ont été blessées.

On se demande de plus en plus pourquoi la Corée du Sud n’a pas appris ses leçons depuis le naufrage du ferry Sewol en 2014, qui a tué 304 personnes, principalement des adolescents lors d’un voyage scolaire. Cette catastrophe a également suscité une introspection nationale sur l’incapacité du pays à appliquer les règles de sécurité et de réglementation.

“En ce qui concerne la sécurité publique, je pense que nous ne sommes pas du tout une nation avancée, bien que nous ayons peut-être grandi économiquement”, a déclaré Park You Nam, 60 ans, qui dirige une bijouterie à Séoul. “Je me sens vraiment désolé et coupable pour ces jeunes victimes parce que nous n’avons pas réussi à les protéger.”

Des superstars de la K-pop BTS et du drame à succès “Squid Game” de Netflix aux smartphones fabriqués par Samsung et aux voitures Hyundai, les récentes réalisations culturelles et économiques de la Corée du Sud ont été remarquables. Mais il y a un côté sombre à son ascension fulgurante depuis l’extrême pauvreté des années 1950 et 1960 : les critiques disent que le gouvernement néglige les pratiques de sécurité de base, les filets de sécurité sociale et les voix des minorités.

Peu de choses ont changé depuis le naufrage du ferry, disent ces critiques, citant une série d’incidents mortels plus petits tels que des incendies et des accidents de bateau.

Mardi, le président Yoon Suk Yeol a reconnu que la Corée du Sud manquait d’études sur la gestion des foules et a ordonné aux responsables de formuler des méthodes efficaces de contrôle des foules basées sur des ressources de haute technologie telles que les drones. La police a également déclaré qu’elle n’avait pas de directives pour faire face aux afflux de foule lors d’événements qui n’ont pas d’organisateurs officiels, comme les festivités d’Halloween à Itaewon.

Park Sangin, professeur à l’Université nationale de Séoul, a déclaré que l’écrasement d’Itaewon montrait que les Sud-Coréens n’avaient pas fait grand-chose pour améliorer les systèmes et les politiques visant à prévenir des catastrophes d’origine humaine similaires comme le naufrage du ferry. Il a déclaré que les Sud-Coréens se sont plutôt concentrés sur la recherche, la critique et la punition de toute personne responsable chaque fois qu’un incident se produit.

“Pour un pays qui a connu de nombreux incidents liés à la sécurité, il aurait dû y avoir diverses études et contre-mesures pour empêcher leur récurrence et c’est la responsabilité des responsables gouvernementaux et des politiciens”, a déclaré Park. “Mais ils ne l’ont pas fait, et je pense qu’il est plus important de les critiquer pour faire changer les choses.”

Ce qui a exactement causé le béguin de samedi fait toujours l’objet d’une enquête. Mais cela s’est produit lorsque plus de 100 000 fêtards vêtus de costumes d’Halloween et d’autres ont rempli les allées d’Itaewon. La police n’a envoyé que 137 agents dans le quartier, principalement avec pour mission de traiter d’éventuels crimes tels que la consommation de stupéfiants, et non le contrôle des foules. La police a également reconnu mardi avoir reçu une douzaine d’appels d’urgence de citoyens au sujet de l’afflux imminent de foule, mais ne les a pas traités efficacement.

La catastrophe a laissé de nombreux Sud-Coréens avec un sentiment de traumatisme.

Des témoins ont déclaré que les gens tombaient les uns sur les autres comme des dominos, criaient, souffraient de graves difficultés respiratoires et perdaient connaissance alors qu’ils étaient entassés dans une ruelle étroite et en pente. Des images télévisées montraient des gens donnant frénétiquement la RCR à des victimes allongées immobiles près d’une rangée de cadavres recouverts de couvertures bleues.

“Quand j’ai vu de telles choses à la télévision pour la première fois, je pensais qu’elles se produisaient dans un pays étranger, pas ici”, a déclaré Kim Suk Hee, 40 ans, agent immobilier. “J’étais tellement stupéfait d’apprendre que c’était Itaewon, car j’avais en fait prévu d’y aller avec ma famille pour Halloween le lendemain. Je suis toujours traumatisé par ce qui s’est passé.

Jang Seung-Jin, professeur à l’Université Kookmin de Séoul, a déclaré que le coup de cœur d’Itaewon prouvait une fois de plus que la Corée du Sud avait encore un long chemin à parcourir pour devenir un pays avancé à tous égards. Il a dit que ce qui est important maintenant, c’est comment le pays va gérer les conséquences.

Depuis la catastrophe, certains hauts responsables ont été sévèrement critiqués pour des commentaires considérés comme une tentative d’éviter la responsabilité du gouvernement dans le coup de foudre ou même une plaisanterie à ce sujet.

Une enquête publique réalisée après la catastrophe montre que le taux d’approbation du président Yoon est d’environ 30 %, un taux très faible étant donné qu’il a pris ses fonctions il y a seulement six mois.

Sa popularité future pourrait dépendre de la façon dont il gère la tragédie d’Itaewon, a déclaré Choi Jin, directeur de l’Institut du leadership présidentiel basé à Séoul.

Dans un centre de deuil de Séoul, le vétéran de la guerre du Vietnam Park Young-kee, 82 ans, a déposé des fleurs blanches et s’est incliné devant la mémoire des morts, dont un parent éloigné qui était lycéen.