Le pionnier Jarnail Singh arbitrera le match du Sporting Khalsa contre le Punjab United pour lancer tôt les célébrations du Mois du patrimoine sud-asiatique.

Sky Sports Nouvelles le mois dernier a révélé que Khalsa, qui est l’équipe la plus titrée de la communauté sud-asiatique britannique, accueillait les vainqueurs du Kent Senior Trophy de la saison dernière, Punjab United, lors d’un match amical de pré-saison.

Les deux équipes appartiennent à des Sud-Asiatiques britanniques et le match a lieu le 14 juillet, quatre jours avant le début du Mois du patrimoine sud-asiatique, avec tout un programme d’activités prévu.

Jarnail a grandi à deux pas du terrain du Sporting Khalsa à Wolverhampton, à proximité. Il fera partie d’une équipe d’arbitres sud-asiatiques pour le match, aux côtés d’Ajay Sharma et du membre des Punjabi Rams et de son collègue officiel Genie Hayer, dans le but de mettre en valeur des talents ethniquement divers et de mettre en évidence les voies d’accès au jeu.

Sky Sports News s’est entretenu avec les fils de Jarnail, Bhupinder et Sunny Singh Gill, dans la matinée, quelques heures avant qu’ils n’entrent dans l’histoire de la Ligue anglaise de football en officiant dans le même match de championnat.



Jarnail est le premier arbitre enturbanné de l’histoire du football de la ligue anglaise et a dirigé plus de 150 matchs dans toutes les divisions entre 2004 et 2010.

Il a pris sa retraite de l’arbitrage de la ligue en 2011, mais officie toujours aux tournois d’été de la Fédération de football de Khalsa et occasionnellement arbitre dans la Ligue des comtés combinés.

Sky Sports Nouvelles comprend les discussions entre Sporting Khalsa et Punjab United sur le fait de jouer un match amical de célébration avant la nouvelle saison avancée lors d’un récent événement de foi et de football de la FA, qui a également vu une chronologie et une exposition inédites documentant l’histoire de l’héritage féminin sud-asiatique les joueurs sont exposés au domicile du football anglais.

Plus de Sud-Asiatiques dans le football

Le Sporting Khalsa a été fondé en 1991 et joue dans la division Northern Premier League Midlands dans le huitième niveau du football anglais.

Punjab United joue dans la Premier Division de la Southern Counties East Football League et a connu une fin de conte de fées la saison dernière en soulevant le trophée Kent Senior pour la première fois de son histoire.

Saison à retenir pour Singh

Jarnail a commencé la saison en regardant son fils aîné Sunny Singh Gill suivre ses traces et devenir le premier arbitre de ligue d’origine sud-asiatique à prendre en charge un match EFL depuis Jarnail lui-même il y a plus de dix ans.

En janvier, Jarnail a vu son fils cadet Bhupinder Singh Gill devenir le premier arbitre assistant sikh-pendjabi de l’histoire de la Premier League alors qu’il faisait partie du quatuor d’arbitres pour le match entre Southampton et Nottingham Forest au début de l’année.

Peu de temps après ce match, Sports du ciel et l’ancien arbitre Jarnail a fait part de ses inquiétudes directement à la Football Association au sujet d’un incident lors d’un match de la Spartan South Midlands League qui a vu un footballeur sikh-punjabi se faire tirer par un joueur adverse sa patka (un couvre-chef religieux souvent porté par les sikhs).

Un peu plus de quinze jours après avoir pris contact avec les autorités arbitrales à ce sujet, Sky Sports Nouvelles Les officiels de match exclusivement révélés à travers le pays ont reçu des directives spécifiques concernant de tels incidents, y compris une directive visant à rendre ces infractions passibles d’un carton rouge automatique.

L’affaire a également été renvoyée aux législateurs du football mondial IFAB (International Football Association Board). Jarnail a démissionné de son rôle d’évaluateur de match EFL à la fin de la saison dernière, mais reste impliqué dans le jeu en tant qu’ambassadeur et consultant, avec pour objectif principal d’élargir le vivier de talents des officiels de match.

L’équipe de la saison à l’affiche

Une équipe sud-asiatique de la saison, la première du genre, sera également présentée au Sporting Khalsa lors d’un événement avant le match, soutenu par les deux clubs, la Football Association et Three Lions.

Plus de 200 billets de match gratuits mis à la disposition de la communauté ont été achetés, avec une foule de joueurs actuels et anciens d’origine sud-asiatique invités à y assister, aux côtés de groupes de fans de partout dans les Midlands.

Les billets seront également disponibles jusqu’au coup d’envoi de 19h45, le Sporting Khalsa s’attendant à une foule exceptionnelle à la Guardian Warehousing Arena pour la visite de vendredi du Punjab United, basé à Gravesend.

La pionnière du Derby County Women, Kira Rai, apparaît dans l’équipe de la saison et figurera dans une présentation d’avant-match, aux côtés de Sky Sports Nouvelles journaliste FA Level 2 scout Dev Trehan et Desi Ballers fondateur Zohaib Rashid, qui a créé ensemble l’équipe de la saison.

Un programme chargé d’événements verra également une multitude de délices culinaires proposés, ainsi que des percussions traditionnelles punjabi et un spectacle à la mi-temps avec une différence.

Sud-Asiatiques britanniques dans le football

