Les Sud-Africains votent pour une élection qui pourrait envoyer leur jeune démocratie vers l’inconnu

CAPE TOWN, Afrique du Sud (AP) — Les Sud-Africains votent mercredi lors d’une élection considéré comme le plus important de leur pays depuis 30 ans et qui pourrait placer leur jeune démocratie en territoire inconnu.

L’enjeu est la domination de trois décennies du Parti du Congrès national africainqui a permis à l’Afrique du Sud de sortir Le régime brutal de la minorité blanche de l’apartheid en 1994. Elle est aujourd’hui la cible d’une nouvelle génération de mécontentement dans un pays de 62 millions d’habitants – dont on estime que la moitié vit dans la pauvreté.

L’économie la plus avancée d’Afrique possède certaines des économies mondiales problèmes socio-économiques les plus profonds, y compris l’un des pires taux de chômage à 32%. Certains groupes affirment qu’il s’agit d’un sous-dénombrement.

Les inégalités persistantes, avec une pauvreté et un chômage qui touchent de manière disproportionnée la majorité noire, menacent de renverser le parti qui avait promis d’y mettre fin en faisant tomber l’apartheid sous le slogan d’une vie meilleure pour tous.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le leader de l’ANC, a promis de « faire mieux ». L’ANC a demandé plus de temps et de patience.

Tout changement dans la mainmise de l’ANC sur le pouvoir pourrait être monumental pour l’Afrique du Sud.

Après avoir remporté six élections nationales successives, plusieurs sondages donnent le soutien à l’ANC à moins de 50 % avant celui-ci, une baisse sans précédent. Il pourrait perdre sa majorité au Parlement pour la première fois, même si l’on s’attend généralement à ce qu’il détienne le plus grand nombre de sièges.

Le soutien s’estompe. L’ANC a remporté 57,5 ​​% des voix lors des dernières élections nationales de 2019, son pire résultat à ce jour.

S’il perd sa majorité, l’ANC sera probablement confronté à la perspective de devoir former une coalition avec d’autres pour rester au gouvernement et garder Ramaphosa à la présidence. Un ANC devant co-gouverner n’est jamais arrivé auparavant.

« Depuis que j’existe – je ne sais pas, peut-être que mes parents (le savaient) – mais je n’ai jamais rien vu de changement », a déclaré Michelle Khamanga, 22 ans, récemment diplômée d’université et l’une des des millions de jeunes qui ne sont pas nés à la fin de l’apartheid et qui peuvent désormais voter. Ils ne connaissent que les problèmes actuels de l’Afrique du Sud.

Dans sa tranche d’âge, le taux de chômage atteint le chiffre désespéré de 60 %.

L’opposition à l’ANC est féroce, mais fragmenté. Les deux plus grands partis d’opposition, l’Alliance démocratique et les Combattants de la liberté économique, ne devraient pas augmenter leurs voix suffisamment pour dépasser l’ANC.

Au lieu de cela, les Sud-Africains mécontents se tournent vers toute une série de partis d’opposition ; plus de 50 personnes se présenteront aux élections nationales, dont beaucoup de nouveaux. L’un est dirigé par l’ancien président sud-africain, qui cherche à se venger sur ses anciens collègues de l’ANC.

Certains Sud-Africains exprimeront leur mécontentement en ne se présentant pas, fatigués des promesses non tenues. « Ils vont dire qu’ils vont nous construire des maisons, ils vont tout dire. Mais après-demain, ils nous oublieront, et puis cela prendra encore cinq ans, et après ? Je ne pense donc pas que je vais voter », a déclaré Tawfiqa Daas au Cap.

L’ANC se dit confiant dans sa capacité à conserver sa majorité. Ramaphosa a souligné à quel point l’Afrique du Sud est aujourd’hui un bien meilleur pays que sous l’apartheid, lorsque les Noirs n’avaient pas le droit de voter, n’étaient pas autorisés à se déplacer librement, devaient vivre dans certaines zones et étaient opprimés de toutes les manières.

Souvenirs de cette époque, et le vote déterminant qui y a mis fin en 1994, ils représentent encore une grande partie du quotidien de l’Afrique du Sud. Mais moins de gens s’en souviennent à mesure que le temps passe.

« Ce sera la septième fois que des Sud-Africains de toutes races, de tous horizons et de tous les coins de notre pays, iront voter pour un gouvernement national et provincial », a déclaré Ramaphosa dans son dernier discours au pays avant les élections. . « Nous affirmerons une fois de plus le principe fondamental (…) selon lequel aucun gouvernement ne peut légitimement revendiquer son autorité s’il ne repose pas sur la volonté de l’ensemble du peuple. »

Ramaphosa a présenté certaines des politiques de son gouvernement, l’ANC, pour stimuler l’économie, créer des emplois et étendre le soutien social pour les pauvres. Ce discours a suscité une réaction furieuse de la part des partis d’opposition, qui l’ont accusé d’avoir enfreint une loi électorale qui empêche les personnes occupant des fonctions publiques d’utiliser leurs fonctions pour promouvoir un parti.

L’élection aura lieu en une seule journée dans les neuf provinces d’Afrique du Sud, avec près de 28 millions de personnes inscrites pour voter dans plus de 23 000 bureaux de vote. Les résultats définitifs sont attendus d’ici dimanche.

Les contradictions du pays seront exposées, depuis le centre économique de Johannesburg – qualifié de ville la plus riche d’Afrique – jusqu’à la pittoresque ville touristique du Cap, en passant par les bidonvilles informels de leur banlieue.

Alors que 80 % des Sud-Africains sont noirs, c’est un pays multiracial avec d’importantes populations de blancs, d’origine indienne et d’héritage biracial. Il existe 12 langues officielles.

C’est la diversité qui Nelson Mandela, le premier président noir d’Afrique du Sud, a souligné que c’était une belle chose en qualifiant son pays de « nation arc-en-ciel ». C’est une diversité qui, avec l’émergence de nombreux nouveaux partis d’opposition, pourrait désormais se refléter également dans sa politique.

La journaliste vidéo d’AP Annie Risemberg à Johannesburg a contribué.

