les succès et les ratés de la saison jusqu’à présent

La Major League Soccer revient de sa brève interruption alors que l’Euro 2020 et la Copa America ont commencé, nous donnant un moment pour réfléchir sur les trois premiers mois de la saison 2021. C’est une campagne qui a vu une paire de favoris de la Coupe MLS se retrouver près du bas du classement, tandis que l’une des principales organisations et superstars de la ligue a rebondi après une misérable 2020 pour se disputer la couronne de cette année.

Les écrivains Jeff Carlisle et Kyle Bonagura, et les rédacteurs en chef Danny Guerra et Austin Lindberg, reviennent sur les premières salves de la saison 2021 et envisagent le reste de la campagne.

Lindberg : Parmi ces résultats inattendus jusqu’à présent ce trimestre, quelle équipe vous a le plus enthousiasmé ?

Carlisle : Les Sounders de Seattle ne seraient normalement pas en tête de liste compte tenu de leur succès dans le passé – ils ont atteint la finale de la Coupe MLS au cours de quatre des cinq dernières années – mais vous regardez ensuite qui a été absent de leur alignement.

Jordan Morris est absent pour l’année avec un ACL déchiré. Nicolas Lodeiro a joué 24 minutes cette saison en raison d’une blessure. Stefan Frei a également été écarté. Ce sont trois influences massives, dont la perte écraserait la plupart des autres équipes. Pourtant, Brian Schmetzer et le reste de l’équipe continuent de le faire.

De l’autre côté, je suis un peu surpris des difficultés de LAFC, même s’il est encore temps de bien faire. Défensivement, ils ont été assez solides, mais leur attaque a montré à quel point ils sont dépendants de Carlos Vela. Si d’autres acteurs clés quittent cet été, ils pourraient avoir des problèmes.

Bonagura : Même avec une disponibilité limitée de Vela, la régression offensive de LAFC est toujours surprenante compte tenu de sa puissance sans lui pendant presque toute la saison dernière. Il sera intéressant de voir ce qui se passe avec les deux autres joueurs désignés, Diego Rossi et Brian Rodriguez. Le directeur général John Thorrington a autorisé la possibilité que Rossi déménage cet été, tandis qu’un départ permanent de Brian Rodriguez semble probable après avoir passé le printemps en prêt en Espagne.

Carlisle : Eduard Atuesta pourrait même être une plus grande perte s’il part.

Lindberg : Qu’en est-il du démarrage lent de Minnesota United?

Bonagura : Je m’attendais à ce qu’ils soient fermement dans le mix des séries éliminatoires et ils n’ont marqué que sept points en sept matches, se classant deuxième à l’Ouest. Je ne suis pas encore prêt à les effacer, mais le bouton de panique devrait être dans un endroit facile d’accès.

2 Liés

Lindberg : En tant que personne qui a choisi le Minnesota pour remporter la Coupe MLS dans nos pronostics de pré-saison, je suis sûr que vous pouvez imaginer à quel point j’ai été surpris ! Mais la seule façon pour eux de partir d’ici est de monter. Même si j’ai des doutes sur leur mobilité au milieu de terrain, la réalité est qu’ils ont été privés de leurs meilleurs défenseurs centraux pratiquement toute la saison, et qu’ils ont manqué de production de leurs attaquants : Emanuel Reynoso s’est créé la deuxième plus grande occasion en MLS, pourtant seuls l’Austin FC et le Chicago Fire FC ont marqué moins de buts que le Minnesota.

Avec le DP Adrien Hunou et l’attaquant du TAM Franco Fragapane rejoignant enfin l’équipe, il y a encore de l’espoir dans les Twin Cities que 2021 pourra être sauvé.

Guerra : L’Est semble grand ouvert et sans favori comme Seattle pour le moment. Jeff, vous avez choisi la Révolution de la Nouvelle-Angleterre comme vainqueur de votre conférence ; pensez-vous qu’ils peuvent repousser le peloton de chasse ?

Carlisle : Oui, je pense que les Revs peuvent les retenir, mais Carles Gil doit rester en bonne santé. Sa création fortuite a été hors des charts. Il en a 48 à ce jour, soit une moyenne de six par match. Diego Valeri avait une moyenne de 3,9 par match en 2019, ce qui est le plus élevé des cinq dernières saisons.

Lindberg : Ce taux de création de chance est presque le double de celui de son concurrent le plus proche et il a le deuxième plus grand nombre de touches de la ligue. Gil reste sans doute le joueur le plus sous-estimé de la MLS – et les gens de la ligue s’extasient sur lui !

Carles Gil a été de la tête et des épaules au-dessus de ses contemporains en MLS cette saison. Winslow Townson-USA AUJOURD’HUI Sports

Carlisle : Si Gil tombait, il serait irremplaçable.

Ailleurs, je suis un peu surpris de voir à quel point le Toronto FC a lutté. Oui, le fait qu’ils aient été obligés de jouer leurs matchs à domicile à Orlando est un facteur énorme. La mise à l’écart d’Alejandro Pozuelo est également importante. Mais cette transition d’une équipe de possession à une équipe d’hyper-presse va être rude. La situation de Jozy Altidore, dans laquelle il a été exclu de la première équipe, n’augure rien de bon non plus. Je pense qu’un gars comme Ayo Akinola pourrait le remplacer sur le terrain, mais ce que cela dit pour l’ambiance générale au sein de l’équipe… beurk.

Lindberg : Est-ce que quelqu’un d’autre est surpris par l’Union de Philadelphie ? Je pensais qu’après avoir perdu Brenden Aaronson et Mark McKenzie, ils feraient un pas en arrière cette année, mais ils sont de retour dans la course pour la Conférence Est.

Guerra : Philly est le seul espoir de la Major League Soccer pour la Ligue des champions de la CONCACAF.

Carlisle : Je pensais qu’ils seraient toujours une équipe solide en séries éliminatoires, comme une troisième ou quatrième tête de série dans l’Est. Ils font peut-être mieux que cela, mais je les vois toujours finir derrière Orlando City SC et la Nouvelle-Angleterre. Nous verrons pour le Columbus Crew et le New York City FC.

Lindberg : L’Union concède cependant beaucoup d’occasions, accordant le cinquième plus grand nombre de tirs cadrés de la ligue. Andre Blake a été superbe, n’encaissant que cinq buts contre 11,6 buts attendus.

Carlisle : Aussi bon que soit Blake, ce n’est pas durable.

Bonagura : Le succès précoce de Philly est également un bon signe pour leur modèle. En supposant que cela continue, cela sert en quelque sorte de preuve de concept qu’un engagement fort envers le développement des joueurs peut coexister avec un succès durable.

Carlisle : Tant qu’Ernst Tanner sera là (et Jim Curtin aussi), ils seront toujours compétitifs. Le talent de Tanner pour trouver des joueurs dont vous n’avez jamais entendu parler qui excellent en MLS est étrange et à l’inverse, je pense que c’est là que le FC Dallas s’est replié. Leurs signatures étrangères n’ont pas vraiment été à la hauteur.

Guerra : Nous avons mentionné que les équipes de Schmetzer, Curtin et Bruce Arena se débrouillaient bien, mais y a-t-il quelqu’un d’autre qui fait du bon travail et sous-estimé dans le fauteuil de l’entraîneur ? Wilfried Nancy de CF Montréal maintient cette équipe stable.

Bonagura : L’arrivée de Greg Vanney à Los Angeles a fonctionné aussi bien que le Galaxy aurait pu l’espérer. De terminer 10e l’an dernier à trois points d’avance dans l’Ouest, avec un match en moins, parle de lui-même. Dans un moule similaire, le Houston Dynamo a fait d’énormes progrès lors de la deuxième année de Tab Ramos, passant de la dernière place de l’année dernière à la cinquième. Ces deux équipes ont également été divertissantes à regarder.

Carlisle : La différence entre Ramos et Vanney est que Ramos n’a aucun budget. Houston a la quatrième plus faible masse salariale de la ligue et un seul DP à Darwin Quintero. C’est fou le peu de ressources qu’on lui donne.

Lindberg : Quoi qu’il en soit, nous sommes assez chargés d’équipe dans notre discussion en ce moment. Quels sont les joueurs qui vous ont sauté dessus ?

Carlisle : Javier Hernandez obtient-il des votes pour le Comeback Player of the Year ? Je plaisante. Sorte de.

Lindberg : Il est difficile d’imaginer que les choses vont pire pour Chicharito que la saison dernière, mais son rebond a été assez fort. Le Galaxy donne une tonne d’occasions, et sans ses buts, ils ne sont probablement pas là où ils sont au classement.

Rubio Rubin mérite aussi un peu d’amour. Il est directement impliqué dans un but toutes les 83 minutes pour le Real Salt Lake. Il a marqué son premier but dans l’élite depuis 2017-18, et c’est la première fois qu’il marque plus d’un but dans une saison de l’élite depuis 2014-15. Quelle saison salvatrice il connaît.

Guerra : Et la prochaine génération d’étoiles ? Il est difficile de regarder au-delà de Caden Clark et Cade Cowell.

Bonagura : J’ai déjà hâte de pouvoir dire : « Je me souviens de les avoir regardés quand… » parce qu’il est inévitable qu’ils poursuivent tous les deux une carrière réussie en Europe, jouant au plus haut niveau.

Lindberg : Avec l’avenir en tête, à quoi ressemble le reste de la saison 2021 pour vous tous ?

Guerra : Le Liga MX-MLS All-Star Game est un développement bienvenu. Ce sera amusant avec André-Pierre Gignac, Chicharito, Vela & Co. en action ensemble.

Bonagura : J’aime beaucoup ce format car même s’il s’agit d’une exposition, il y a une incitation à l’enracinement. Cela n’a pas vraiment été le cas auparavant – et nous devrons encore attendre pour voir combien d’efforts les joueurs fourniront – mais je suis intrigué de voir comment cela se passe.

Carlisle : Je pense qu’un autre développement positif sera simplement le retour des fans dans les tribunes. La MLS est fière de l’atmosphère qu’elle procure dans le stade, et la ligue a beaucoup manqué à cela. Espérons que cette tendance – à condition que les fans se comportent – d’avoir plus de monde dans les gradins se poursuivra.

Bonagura : L’élément foule est important à plusieurs niveaux, mais je serai particulièrement curieux de voir comment les environnements bruyants perceptibles auront sur l’énergie sur le terrain. Pour les équipes avec de meilleures ambiances, cela devrait être comme récupérer un joueur clé après une blessure de longue durée et il sera intéressant de voir comment (si ?) cela se traduit dans les résultats. En prime, je pense que cela améliore même le produit TV, car les jeux aléatoires auront à nouveau l’impression d’avoir des enjeux, et cela n’a souvent pas été le cas l’année dernière.